/सड़क हादसे में गई जिंदगी, लेकिन 3 लोगों को दे गए नया जीवन! जयपुर के ओमप्रकाश बने ‘रियल हीरो’

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Rajasthan News: जयपुर के SMS अस्पताल में सड़क हादसे में ब्रेनडेड हुए 44 वर्षीय ओमप्रकाश सोनी का अंगदान किया गया. दोनों किडनियां दिल्ली के ILBS भेजी गईं, जबकि लीवर का ट्रांसप्लांट SMS में हुआ. ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अंग समय पर पहुंचाए गए.
Japiur News: जयपुर के SMS अस्पताल में 44 वर्षीय ओमप्रकाश सोनी का अंगदान किया गया है. सड़क हादसे में गंभीर घायल होने के बाद उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां बाद में डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेनडेड घोषित किया. परिजनों की सहमति के बाद अंगदान की प्रक्रिया पूरी की गई. दोनों किडनियां दिल्ली के ILBS अस्पताल भेजी गई हैं, जबकि लीवर का ट्रांसप्लांट SMS अस्पताल में ही किया जा रहा है. अंगों को समय पर पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया.
जयपुर के SMS अस्पताल में 44 साल के ओमप्रकाश सोनी का सफल अंगदान किया गया. सड़क हादसे में गंभीर घायल होने के बाद 3 मई को उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों ने लगातार इलाज किया, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर उन्हें ब्रेनडेड घोषित करना पड़ा.
इसके बाद अस्पताल की ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर टीम ने परिजनों से बातचीत की. परिवार ने सहमति दी, जिसके बाद अंगदान की प्रक्रिया पूरी की गई. ओमप्रकाश की दोनों किडनियां दिल्ली के ILBS अस्पताल भेजी गईं. इसके लिए जयपुर से दिल्ली तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, ताकि अंग समय पर पहुंच सकें. वहीं लीवर का ट्रांसप्लांट SMS अस्पताल में ही एक मरीज को किया जा रहा है. अस्पताल प्रशासन के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया में SMS मेडिकल कॉलेज और ट्रांसप्लांट टीम की अहम भूमिका रही. मेडिकल टीम ने अंगों को सुरक्षित निकालने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक सभी व्यवस्थाएं तय समय में पूरी कीं.
डॉक्टरों का कहना है कि प्रदेश में अंगदान को लेकर अब जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन अभी भी जरूरत के मुकाबले डोनर्स की संख्या कम है. ऐसे में इस तरह के मामले कई मरीजों के लिए उम्मीद बनते हैं. SMS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी ने कहा SMS अस्पताल में इससे पहले भी कई सफल अंगदान हो चुके हैं. साथ ही लोगों से अपील की है कि अंगदान को लेकर जागरूक हों, क्योंकि एक डोनर कई लोगों की जान बचा सकता है.
साथ ही मेडिकल एजुकेशन एडिशनल डायरेक्टर एकेडमिक्स डॉ रश्मि ने कहा कि अत्यंत दुख की घड़ी में भी परिवार ने मानवता का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया. इस निर्णय से कइयों को जीवनदान मिलेगा. SMS हॉस्पिटल में उनके परिवार का सम्मान किया गया. वहीं पार्थिव शरिर को भी अंतिम समय पुष्पांजली अर्पित की गई और सम्मान पूर्वक हॉस्पिटल से रवाना किया गया.
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