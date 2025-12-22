नए साल में पूरी तरह बदलेगा पंचायतीराज का नक्शा, पंचायतों में बनेंगे 45 हजार वार्ड

Rajasthan Panchayat News: राजस्थान में नए साल के पहले सप्ताह तक पंचायतीराज संस्थाओं के वार्डों का नक्शा बदल जाएगा. सभी ग्राम पंचायतों,पंचायत समितियों और जिला परिषदों के वार्ड नए सिरे से बनाए जा रहे हैं. प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 45,000 से ज्यादा नए वार्ड बनेंगे, जबकि पंचायत समितियों में भी करीब 1,000 वार्डों की संख्या बढ़ेगी. इस बार पंचायत चुनावों में 45 हजार से ज्यादा नए वार्ड पंच चुने जाएंगे. 2026 में राजस्थान की पंचायतीराज का नक्शा बदल जाएगा.

अगले 2 सप्ताह में मिल सकते हैं आदेश

पंचायतीराज विभाग ने सभी कलेक्टरों को सर्कुलर भेजकर अगले 2 सप्ताह में वार्डों के पुनर्गठन का काम पूरा करने के आदेश दिए हैं. प्रदेश में 3,441 नई ग्राम पंचायतें बनी हैं. जिससे अब 14,635 ग्राम पंचायतें हो चुकी हैं. इसके साथ ही 85 नई पंचायत समितियां और 8 नई जिला परिषद भी बनी हैं. जिससे अब 450 पंचायत समितियां और 41 जिला परिषद हो गई हैं. इन सभी में भी वार्डों की संख्या बढ़ेगी.

3 हजार आबादी वाली पंचायत में 7 वार्ड बनेंगे

पंचायतों के वार्डों के पुनर्गठनकी अधिसूचना एसडीएम जारी करेंगे, जबकि जिला परिषद और पंचायत समितियों के वार्डों के पुनर्गठन की अधिसूचना कलेक्टर जारी करेंगे. नए मापदंडों के हिसाब से अब हर 3,000 की आबादी वाली ग्राम पंचायत में कम से कम 7 वार्ड होंगे. पहले हर पंचायत में 5 वार्ड होते थे. नए मापदंडों के लागू होने से औसतन हर पंचायत में 2 वार्ड बढ़ेंगे. पुरानी 11 हजार पंचायतों में ही करीब 22 हजार वार्ड बढ़ेंगे. इसके अलावा 3,441 नई पंचायतों में हर पंचायत में औसतन 7 वार्ड के हिसाब से 24 हजार वार्ड बढ़ेंगे. इस तरह नई और पुरानी पंचायतों को मिलाकर लगभग 45 हजार वार्ड बढ़ेंगे. हालांकि, जनसंख्या के हिसाब से इस संख्या में कुछ बदलाव भी हो सकता है.

1 लाख से ज्यादा पर 15 वार्ड

ग्राम पंचायतों में तीन हजार तक की जनसंख्या के लिए सात वार्ड रखे जाने का प्रावधान है. किसी ऐसी ग्राम पंचायत के मामले में जिसकी जनसंख्या 3000 से ज्यादा है तो वहां हर एक हजार या उसके भाग के लिए 2 और वार्ड बढ़ेंगे. पंचायत समितियों में एक लाख तक की जनसंख्या पर 15 वार्ड रखे जाने का प्रावधान है. एक लाख से ज्यादा जनसंख्या पर हर 15 हजार पर दो वार्ड बढ़ेंगे. अगर किसी पंचायत समिति की जनसंख्या 1 लाख 15 हजार है तो वहां 17 वार्ड होंगे.

जिला परिषदों में 4 लाख की जनसंख्या पर 17 वार्ड

जिला परिषदों में चार लाख तक की आबादी वाली किसी परिषद में 17 वार्ड रखने का प्रावधान है. जिस जिला परिषद की जनसंख्या चार लाख से ज्यादा है. वहां हर एक लाख की आबादी पर 2 वार्ड बढ़ेंगे. किसी जिला परिषद की जनसंख्या 5 लाख है तो वहां 19 वार्ड और 6 लाख है तो 21 वार्ड होंगे.

वार्ड नंबरों में होगा बडा बदलाव

पंचायतीराज विभाग ने कलेक्टरों को वार्डों का पुनर्गठन करने के लिए विस्तार से निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों के अनुसार सभी पंचायतीराज संस्थाओं के वार्ड नए सिरे से बनाने को कहा है. सभी वार्डों में जनसंख्या को बराबर रखने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही हर पंचायतीराज संस्था में वार्डों की संख्या विषम में रखना होगा. ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों के मौजूदा वार्डों में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है. नई पंचायतें, पंचायत समितियां बनने से भी वार्ड बदलेंगे.वार्डों के पुनर्गठन और सीमाएं बदलने से उनके नंबर भी बदलेंगे.

