दीपावली और छठ पर रेलवे का बड़ा ऐलान! 49 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं, जानें पूरा इंतजाम

Rajasthan News: उत्तर-पश्चिम रेलवे ने दीपावली और छठ पर अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए 49 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं और 60 नियमित ट्रेनों में 174 अतिरिक्त डिब्बे जोड़े हैं. प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण, अलग प्रवेश व्यवस्था, होल्डिंग एरिया और सुरक्षा गश्त की गई है.

Published: Oct 20, 2025, 03:01 PM IST | Updated: Oct 20, 2025, 03:01 PM IST

Railway Special Trains: उत्तर-पश्चिम रेलवे द्वारा दीपावली और छठ पूजा त्यौहारों को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं. त्यौहारों पर अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए विभिन्न शहरों के लिए 49 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. साथ ही 60 नियमित ट्रेनों में 174 अतिरिक्त डिब्बे जोड़े गए है. इसके साथ ही प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं.

त्यौहारों के दौरान भीड़ का दबाव हो जाता है अधिक
त्यौहारों के समय जयपुर सहित राजस्थान के बड़े रेलवे स्टेशनों पर यात्री दबाव अधिक हो जाता है. इसको ध्यान में रखते हुए प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं. प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफार्म पर अनावश्यक भीड़ नहीं हो, इसके लिए प्लेटफार्म टिकट बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है. स्टेशन परिसर में यात्रियों को रोकने के लिए होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं.

प्रवेश और निकासी के लिए भी अलग नियम
स्टेशन पर प्रवेश हेतु जनरल और रिजर्व्ड श्रेणी के यात्रियों के लिए अलग-अलग प्रवेश व्यवस्था की जा रही है. जनरल श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए साधारण श्रेणी कोच के पास बैरिकेड्स लगाकर लाइन के माध्यम से प्रवेश दिया जा रहा है. इसके साथ ही स्टेशन पर टीम बनाकर यात्रियों की सहायता की जा रही है. सहायता बूथ के माध्यम से भी यात्रियों को जानकारी प्रदान की जा रही है. स्टेशनों पर अनाउंसमेंट करते हुए यात्रियों को समुचित जानकारी प्रदान की जा रही है. रेलवे द्वारा स्थिति की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. मुख्यालय एवं मंडल स्तर पर वॉर रूम की स्थापना की गई है जो कि राउंड द क्लॉक कार्य कर रहे हैं एवं स्थिति की समीक्षा की जा रही है. ताकि आवश्यकता अनुसार अधिक यात्रीभार वाले स्टेशनों के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा सके.

सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम ?
उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लगातार गश्त की जा रही है और सीसीटीवी कैमरों द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है. बड़े स्टेशनों पर केवल एक गेट से ही प्रवेश दिया जा रहा है. जयपुर जंक्शन पर भी सैकंड एंट्री गेट से प्रवेश रोका गया है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे. अनाधिकृत क्षेत्रों से स्टेशन परिसरों में प्रवेश को रोका गया है. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि रेल संबंधित किसी भी जानकारी के लिए अधिकृत वेबसाइट या एप के द्वारा ही जानकारी प्राप्त करें. यात्रियों से अपील की गई है कि रेलवे द्वारा की गई व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान करें.

