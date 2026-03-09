4th Grade भर्ती में बड़ा अपडेट! 1.60 लाख अभ्यर्थियों का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

Rajasthan News: राजस्थान में 53 हजार चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन 11 मार्च से शुरू होगा. फर्जीवाड़े को रोकने के लिए दिव्यांग और खेल कोटे के प्रमाण-पत्रों की मेडिकल बोर्ड और संबंधित एजेंसियों से कड़ी जांच कराई जाएगी.
Trending Photos
Rajasthan Fourth Grade Recruitment: राजस्थान में 53 हजार से अधिक पदों पर होने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की प्रक्रिया अब अपने निर्णायक चरण में पहुंच गई है. शिक्षा विभाग ने दस्तावेज सत्यापन की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है. पहले यह प्रक्रिया आज यानी 9 मार्च से शुरू होनी थी, जिसे अब दो दिन बढ़ाकर 11 मार्च कर दिया गया है.
फर्जीवाड़े पर प्रहार
हाल के दिनों में फर्जी सर्टिफिकेट के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिक्षा निदेशालय (बीकानेर) ने इस बार नियमों में खासी सख्ती बरती है. बता दें कि जिन अभ्यर्थियों ने दिव्यांग कोटे से आवेदन किया है, उनके प्रमाण-पत्रों की जांच केवल कागजों पर नहीं होगी. उन्हें संभाग मुख्यालय के सरकारी अस्पताल में मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होना होगा. रिपोर्ट सही पाए जाने पर ही चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के प्रमाण-पत्रों को संबंधित खेल एजेंसियों और फेडरेशन से क्रॉस-वेरिफाई कराया जाएगा.
आंकड़ों की नजर में सत्यापन प्रक्रिया
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित इस भर्ती में कुल 1,60,749 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. प्रदेश के 9 संभाग मुख्यालयों पर यह प्रक्रिया आयोजित होगी. जयपुर के बाद सर्वाधिक 24,888 अभ्यर्थी अजमेर संभाग में पहुंचेंगे, जिनमें करीब 4 हजार अभ्यर्थी स्पोर्ट्स और दिव्यांग कोटे से हैं.
पूरा शेड्यूल (11 मार्च से 20 अप्रैल तक)
दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को कुल आठ चरणों में विभाजित किया गया है-
अभ्यर्थियों के लिए जरूरी निर्देश
शिक्षा निदेशक माध्यमिक (बीकानेर) ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल दस्तावेज (Original Documents) के साथ निर्धारित समय और स्थान पर पहुंचना अनिवार्य है. किसी भी स्तर पर दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर न केवल अभ्यर्थिता निरस्त की जाएगी, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी संभव है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!