Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /सोना-चांदी ने मारी रिकॉर्ड छलांग, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

सोना-चांदी ने मारी रिकॉर्ड छलांग, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 5 अगस्त 2026 को सोना-चांदी के भाव में बड़ी तेजी दर्ज की गई. चांदी 6100 रुपये बढ़कर 232,500 रुपये प्रति किलो पहुंच गई, वहीं सोना 2600 रुपये महंगा होकर 149,200 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया. जानें जेवरात सोने के ताजा रेट.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Damodar prasad raigar
Published:Aug 05, 2026, 05:44 PM IST | Updated:Aug 05, 2026, 05:44 PM IST
सोना-चांदी ने मारी रिकॉर्ड छलांग, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट
Image Credit: सोना-चांदी के दामों ने लंबी छलांग मारी.

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 5 अगस्त 2026 को सोना और चांदी के नए भाव जारी कर दिए गए हैं. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी रेट के अनुसार आज दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है. चांदी के भाव में 6100 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है, वहीं सोना भी 2600 रुपये प्रति दस ग्राम महंगा हुआ है. इसके बाद जयपुर बाजार में चांदी का भाव 232,500 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 149,200 रुपये प्रति दस ग्राम और जेवरात सोना 138,000 रुपये प्रति दस ग्राम पहुंच गया है.

चांदी के भाव में बड़ी तेजी, 6100 रुपये का उछाल
जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को चांदी की कीमतों में जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई. सराफा ट्रेडर्स कमेटी के मुताबिक चांदी के भाव में 6100 रुपये प्रति किलो की तेजी आई है. इसके बाद चांदी का नया रेट बढ़कर 232,500 रुपये प्रति किलो हो गया है. चांदी की कीमतों में लगातार तेजी के चलते कारोबारी और निवेशक बाजार की चाल पर नजर बनाए हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सोना भी हुआ महंगा, 2600 रुपये बढ़े दाम
सोने की कीमतों में भी आज बड़ा बदलाव देखने को मिला है. जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोने के भाव में 2600 रुपये प्रति दस ग्राम की बढ़ोतरी हुई है. इसके बाद शुद्ध सोने की कीमत 149,200 रुपये प्रति दस ग्राम पहुंच गई है. वहीं जेवरात सोना भी महंगा होकर 138,000 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया है. सोने की बढ़ी कीमतों का असर खरीदारी करने वाले ग्राहकों के बजट पर पड़ सकता है.

नए भाव जारी होते ही सराफा बाजार में बढ़ी हलचल
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से नए भाव जारी किए जाने के बाद बाजार में हलचल देखने को मिली. कारोबारी और ग्राहक सोना-चांदी के ताजा रेट की जानकारी लेते नजर आए. चांदी और सोने दोनों के दाम बढ़ने के बाद निवेशकों की नजर अब आने वाले दिनों में कीमतों की दिशा पर बनी हुई है.

लगातार बदल रहे हैं सोना-चांदी के भाव
पिछले कुछ समय से सराफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी दोनों धातुओं के भाव तेजी से बढ़ जाते हैं तो कभी इनमें गिरावट दर्ज होती है. शादी-विवाह के सीजन और निवेश के लिए खरीदारी करने वाले लोग रोजाना नए भाव की जानकारी लेना पसंद कर रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का भी कीमतों पर असर
सराफा कारोबारियों के अनुसार सोना और चांदी के दाम केवल स्थानीय मांग और सप्लाई से तय नहीं होते हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की कीमत, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की गतिविधियों का भी इनकी कीमतों पर सीधा असर पड़ता है. इसी कारण दोनों कीमती धातुओं के भाव में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी करने से पहले ताजा रेट जरूर देखें
अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीदारी से पहले आज के भाव की जानकारी जरूर कर लें. कीमतों में लगातार बदलाव होने के कारण सही समय पर खरीदारी करना फायदेमंद हो सकता है. ग्राहक अपनी जरूरत, बजट और बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही कीमती धातुओं की खरीदारी करें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

चांदी ने फिर दिखाई तेजी, सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! जानें ताजा रेट

चांदी ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार की कीमतों में बदलाव! जानें ताजा रेट

सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

ट्रेंडिंग न्यूज़

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 7 से 10 अगस्त तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, जानिए आपके शहर का हाल

जयपुर में लिफ्ट में बैंक मैनेजर के सिर पर रख दी पिस्टल, मिनटों में लूटकर फरार, कांप उठी साथ खड़ी युवती!

हनुमानगढ़ के तीन गांव के किसान बैठे धरने पर, बोले- मांग नहीं मानी तो टंकी पर चढ़ेंगे

'गाड़ी तैयार रखो...' SI को फोन करने के कुछ ही मिनट बाद सरकारी क्वार्टर में गूंजी गोली की आवाज, लहूलुहान मिले थानाधिकारी!

कहरानी के जंगल में हड्डियों के साथ मिले जानवरों के कटे-पिटे मांस और खून! क्या ये इलाका फिर बना गोतस्करों का हॉटस्पॉट?

राजस्थान के 11 जिलों के लिए सुबह 8:15 पर जारी हुआ अलर्ट, इन शहरों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी!

देवराज सिंह मौत मामले में गरमाई सियासत! महिपाल सिंह मकराना का बड़ा ऐलान, सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम

1 लाख की भैंस चोरी, मालिक बोला- DNA टेस्ट करा लो, पैसे मैं दूंगा

राजस्थान में फिर बन रहा नया मानसूनी सिस्टम, 7 से 10 अगस्त तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

बांसवाड़ा में 3 मासूम बच्चों के सामने जीजा ने साले के पेट में घोंपी तलवार, उदयपुर ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम

शादी के 45 साल बाद पति ने भेजा तलाक का नोटिस, पत्नी बोली- घर और जमीन हड़पने की चाल

राजस्थान में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात!

"मैं शुभम रेवाड़, अब किसी तरह का इलाज और पानी भी नहीं लूंगा, आज अनशन का 14वां दिन

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 15 जिलों में विभाग का अलर्ट, जानें कहां होगी भारी बारिश

क्लब की खबर लगने से तिलमिला उठे सचिव! ज़ी रिपोर्टर को बोले- 'पत्रकारिता रद्द करवा दूंगा... 'सिरोही से निकाल देंगे'...ऑडियो वायरल

Jeevansathi ऐप पर मिला 'फर्जी दिल्ली पुलिस SI'! शादी का झांसा देकर लूटी इज्जत और लाखों की दौलत

राजस्थान में फिर डूबी सोने की नैया, चांदी के भाव ने मारी जबरदस्त उछाल, जानें आज गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

राजस्थान के गांवों और शहरों की बल्ले-बल्ले! भजनलाल सरकार ने खोला 2,100 करोड़ का खजाना, चमकेगी 3,200+ सड़कें

राजस्थान में इन मुद्दों पर निकाय और पंचायत चुनाव लड़ेगी BJP, मंत्री बोले- गांवों के साथ शहरों में भी कमल खिलेगा

अब जाम की झंझट के बिना गोली की रफ्तार से पहुंचोगे दिल्ली, राजस्थान के इस शहर से फर्राटा भरने वाली है नमो भारत

अलवर में खाटू श्याम मंदिर के पास फटा गैस सिलेंडर, 10 मिनट में मजदूर का घर बना राख

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

26/11 में सीने पर खाईं 8 गोलियां, फिर भी नहीं झुका जज्बा... अब NASA के मार्स मिशन से जुड़ा राजस्थान के वीर सपूत का नाम

'बापू बाजार' बना जयपुर का सबसे महंगा इलाका, जानें कितने करोड़ में होगी छोटी दुकान की रजिस्ट्री!

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, इन जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट

'मुझे कोई तिलिस्म दिखाई नहीं दे रहा', जोधपुर में अशोक गहलोत पर गजेंद्र सिंह शेखावत का तंज

चांदी ने फिर दिखाई तेजी, सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! जानें ताजा रेट

राजस्थान बिजली भर्ती में बड़ा बदलाव, अब जूनियर असिस्टेंट के लिए 3-3 परीक्षा, जानिए पूरा सिस्टम

आवारा पशु को बचाने की कोशिश बनी काल, झुंझुनूं में दर्दनाक हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत से हड़कंप

जयपुर का वो इलाका, जहां 15 फीट के अजगर जैसे सांप से डर कर घरों में दुबके लोग

अशोक गहलोत ने 15 दिन बाद शुभम रेवाड़ को पिलाया पानी, अनशन अभी भी जारी

राजस्थान मानसून सत्र पर आचार संहिता का असर नहीं, UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान

डूंगरपुर में सरकारी टीचर की संदिग्ध मौत, बंद कमरे में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

मेड़ता और नागौर मंडी का भाव: जीरा पहुंचा 21500 पार, जानें मूंग से लेकर सरसों तक का ताजा रेट

अब नहीं होगी किसानों के साथ गड़बड़ी! अनुमति के बिना बैंक नहीं काट सकेंगे फसल बीमा प्रीमियम, जानें नए नियम

Dungarpur: छोटे भाई की हत्या का मामला, बहन ने बड़े भाई, भाभी और 2 भतीजों पर केस करवाया दर्ज

JEN पेपर लीक मामले में एक्शन, सहायक इंजीनियर अतुल मीणा हुआ गिरफ्तार, माफिया से 25 लाख में हुई थी डील!

TAGS:
Gold Silver Price
Gold SIlver Rate
Rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सीकर में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद, निकाय और पंचायत चुनाव फतह के लिए संगठन की मजबूती पर जोर
2
3
4
5