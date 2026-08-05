/सोना-चांदी ने मारी रिकॉर्ड छलांग, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 5 अगस्त 2026 को सोना और चांदी के नए भाव जारी कर दिए गए हैं. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी रेट के अनुसार आज दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है. चांदी के भाव में 6100 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है, वहीं सोना भी 2600 रुपये प्रति दस ग्राम महंगा हुआ है. इसके बाद जयपुर बाजार में चांदी का भाव 232,500 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 149,200 रुपये प्रति दस ग्राम और जेवरात सोना 138,000 रुपये प्रति दस ग्राम पहुंच गया है.

चांदी के भाव में बड़ी तेजी, 6100 रुपये का उछाल

जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को चांदी की कीमतों में जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई. सराफा ट्रेडर्स कमेटी के मुताबिक चांदी के भाव में 6100 रुपये प्रति किलो की तेजी आई है. इसके बाद चांदी का नया रेट बढ़कर 232,500 रुपये प्रति किलो हो गया है. चांदी की कीमतों में लगातार तेजी के चलते कारोबारी और निवेशक बाजार की चाल पर नजर बनाए हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सोना भी हुआ महंगा, 2600 रुपये बढ़े दाम

सोने की कीमतों में भी आज बड़ा बदलाव देखने को मिला है. जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोने के भाव में 2600 रुपये प्रति दस ग्राम की बढ़ोतरी हुई है. इसके बाद शुद्ध सोने की कीमत 149,200 रुपये प्रति दस ग्राम पहुंच गई है. वहीं जेवरात सोना भी महंगा होकर 138,000 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया है. सोने की बढ़ी कीमतों का असर खरीदारी करने वाले ग्राहकों के बजट पर पड़ सकता है.

नए भाव जारी होते ही सराफा बाजार में बढ़ी हलचल

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से नए भाव जारी किए जाने के बाद बाजार में हलचल देखने को मिली. कारोबारी और ग्राहक सोना-चांदी के ताजा रेट की जानकारी लेते नजर आए. चांदी और सोने दोनों के दाम बढ़ने के बाद निवेशकों की नजर अब आने वाले दिनों में कीमतों की दिशा पर बनी हुई है.

लगातार बदल रहे हैं सोना-चांदी के भाव

पिछले कुछ समय से सराफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी दोनों धातुओं के भाव तेजी से बढ़ जाते हैं तो कभी इनमें गिरावट दर्ज होती है. शादी-विवाह के सीजन और निवेश के लिए खरीदारी करने वाले लोग रोजाना नए भाव की जानकारी लेना पसंद कर रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का भी कीमतों पर असर

सराफा कारोबारियों के अनुसार सोना और चांदी के दाम केवल स्थानीय मांग और सप्लाई से तय नहीं होते हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की कीमत, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की गतिविधियों का भी इनकी कीमतों पर सीधा असर पड़ता है. इसी कारण दोनों कीमती धातुओं के भाव में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी करने से पहले ताजा रेट जरूर देखें

अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीदारी से पहले आज के भाव की जानकारी जरूर कर लें. कीमतों में लगातार बदलाव होने के कारण सही समय पर खरीदारी करना फायदेमंद हो सकता है. ग्राहक अपनी जरूरत, बजट और बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही कीमती धातुओं की खरीदारी करें.