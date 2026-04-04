IAS Additional Charge: जयपुर में प्रशासनिक स्तर पर एक अहम फैसला लेते हुए राज्य सरकार ने पांच आईएएस अधिकारियों के पदों का अतिरिक्त प्रभार अन्य अधिकारियों को सौंप दिया है. यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि प्रशासनिक कामकाज बिना किसी रुकावट के सुचारु रूप से चलता रहे. दरअसल, इन अधिकारियों की ड्यूटी आगामी विधानसभा चुनावों के चलते ऑब्जर्वर के रूप में लगाई गई है, जिसके कारण वे अपने नए पदों पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं.

कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जोधपुर संभागीय आयुक्त का अतिरिक्त चार्ज फिलहाल जोधपुर के जिला कलेक्टर आलोक रंजन को सौंपा गया है. इसी तरह जैसलमेर कलेक्टर का कार्यभार वहां की जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मि रानी को दिया गया है. यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी, जब तक संबंधित अधिकारी अपनी चुनावी जिम्मेदारियां पूरी कर वापस नहीं लौटते.

वहीं बाड़मेर जिले में भी प्रशासनिक बदलाव किया गया है. यहां कलेक्टर का अतिरिक्त प्रभार बालोतरा के कलेक्टर सुशील कुमार यादव को सौंपा गया है. इसके अलावा बारां जिले में कलेक्टर का चार्ज अतिरिक्त जिला कलेक्टर भंवरलाल को दिया गया है, जबकि बूंदी में यह जिम्मेदारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा को सौंपी गई है.

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बताया जा रहा है कि हाल ही में डिविजनल कमिश्नर और कलेक्टर स्तर पर हुए तबादलों के बाद यह स्थिति बनी है. इसी बीच निर्वाचन आयोग ने इन आईएएस अधिकारियों को पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त कर दिया. चुनावी ड्यूटी के चलते अधिकारी अपने नए पदों पर जॉइन नहीं कर सके, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित होने की आशंका बनी हुई थी.

इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए वैकल्पिक व्यवस्था लागू की है. संबंधित जिलों और संभागों में कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए अनुभवी अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है. इससे प्रशासनिक निर्णय लेने और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी.

सरकारी सूत्रों के अनुसार यह व्यवस्था अस्थायी है और जैसे ही संबंधित आईएएस अधिकारी अपनी चुनावी ड्यूटी पूरी कर लेंगे या अपने नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करेंगे, तब यह अतिरिक्त प्रभार समाप्त कर दिया जाएगा. फिलहाल प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी माना जा रहा है.

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