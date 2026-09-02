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जयपुर एयरपोर्ट पर फिर बढ़ी हवाई हलचल! दिल्ली-मुंबई के लिए 5 नई फ्लाइट्स शुरू

Rajasthan News: राजस्थान में पर्यटन सीजन शुरू होते ही जयपुर एयरपोर्ट पर हवाई कनेक्टिविटी बढ़ी है. 5 नई फ्लाइट्स शुरू होने से रोजाना फ्लाइट मूवमेंट 92 हुआ. मुंबई के लिए 3 और दिल्ली के लिए 2 नई उड़ानें शुरू हुई हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Kashi Ram
Published:Sep 02, 2026, 03:20 PM IST | Updated:Sep 02, 2026, 03:20 PM IST
जयपुर एयरपोर्ट पर फिर बढ़ी हवाई हलचल! दिल्ली-मुंबई के लिए 5 नई फ्लाइट्स शुरू
Image Credit: जयपुर एयरपोर्ट से 5 नई फ्लाइट्स शुरू हुई हैं.

Jaipur News: राजस्थान में पर्यटन सीजन का आगाज हो चुका है. इसके साथ ही जयपुर एयरपोर्ट पर भी एक बार फिर से हवाई रौनक लौटी है. एयरपोर्ट पर एक साथ 5 नई फ्लाइट्स की शुरुआत हुई है. इससे जयपुर एयरपोर्ट पर रोजाना की लैंडिंग और टेक ऑफ फ्लाइट्स की संख्या बढ़ी है. दरअसल राजस्थान में 1 सितंबर से पर्यटन सीजन की शुरुआत मानी जाती है. और सही मायनों में जयपुर एयरपोर्ट से पर्यटन सीजन का आगाज हो चुका है. जयपुर एयरपोर्ट पर एक साथ 5 नई फ्लाइट्स की शुरुआत हुई है. इसके चलते जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट मूवमेंट बढ़कर 92 तक जा पहुंचा है. मंगलवार को जयपुर एयरपोर्ट पर कुल 45 फ्लाइट्स का टेक ऑफ और 47 फ्लाइट्स की लैंडिंग दर्ज की गई है. आपको बता दें कि जून माह से ही जयपुर एयरपोर्ट पर लीन सीजन जैसी स्थिति चल रही है. कई शहरों के लिए फ्लाइट्स की संख्या कम हुई थी. लेकिन अब एक बार फिर से फ्लाइट्स की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है. जयपुर एयरपोर्ट पर मंगलवार से 5 नई फ्लाइट्स शुरू हुई हैं. इनमें 3 फ्लाइट मुम्बई के लिए, जबकि 2 फ्लाइट दिल्ली के लिए शुरू हुई हैं. आगामी दिनों में चंडीगढ़, अहमदाबाद, मुम्बई और बेंगलूरु के लिए फ्लाइट संख्या में और भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

मुम्बई के लिए 3 नई फ्लाइट्स हुई शुरू
- एयर इंडिया की फ्लाइट AI-413/414 हुई शुरू
- फ्लाइट AI-413 मुंबई से रात 11:10 बजे आएगी जयपुर
- फ्लाइट AI-414 सुबह 6 बजे जाएगी मुंबई
- एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-1280/1247 हुई शुरू
- मुंबई से सुबह 8 बजे जयपुर आकर 8:35 बजे फ्लाइट जाएगी मुंबई
- एयर इंडिया की फ्लाइट AI-621/622 हुई शुरू
- मुंबई से शाम 6:50 बजे फ्लाइट आएगी जयपुर
- जयपुर से शाम 7:40 बजे फ्लाइट जाएगी मुंबई

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दिल्ली के लिए 2 नई फ्लाइट शुरू
- एयर इंडिया ने शुरू की दिल्ली के लिए 2 नई फ्लाइट
- फ्लाइट AI-1719 दिल्ली से दोपहर 1 बजे आएगी जयपुर
- फ्लाइट AI-1844 जयपुर से दोपहर 1:40 बजे जाएगी दिल्ली
- फ्लाइट AI-2761 दिल्ली से शाम 5:25 बजे आएगी जयपुर
- फ्लाइट AI-2762 जयपुर से शाम 5:55 बजे जाएगी दिल्ली

अक्टूबर से अहमदाबाद, चंडीगढ़ की फ्लाइट्स भी बढ़ेंगी
नई फ्लाइट्स की शुरुआत से दिल्ली और मुम्बई दोनों शहरों के लिए एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है. दिल्ली के लिए अभी तक औसतन 7 फ्लाइट चल रही थीं, अब 2 नई फ्लाइट जुड़ने से इनकी संख्या बढ़कर 9 हो जाएगी. वहीं मुम्बई के लिए अभी तक रोजाना 5 फ्लाइट चल रही थी. इनमें 4 फ्लाइट मुम्बई और एक फ्लाइट नवी मुम्बई एयरपोर्ट के लिए संचालित हो रही थी. अब 3 फ्लाइट जुड़ने से मुम्बई के लिए रोजाना 8 फ्लाइट मिल सकेंगी. जयपुर एयरपोर्ट से जुड़े सूत्रों की मानें तो 1 अक्टूबर से अहमदाबाद और चंडीगढ़ की फ्लाइट्स में भी बढ़ोतरी होगी. साथ ही अक्टूबर मध्य तक मुम्बई और बेंगलूरु के लिए नई फ्लाइट्स जुड़ेंगी. कुलमिलाकर 1 सितंबर से भले ही विमानाें का ईंधन महंगा हुआ हो, लेकिन आगामी दिनों में अब एयर कनेक्टिविटी में नए आयाम देखने को मिलेंगे.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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