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Rajasthan News: बालोतरा से जयपुर तक बदलेगा राजस्थान का नक्शा! बनेंगे 5 मेगा इंडस्ट्रियल हब

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने भव्या योजना के तहत बालोतरा, जयपुर, जोधपुर, कोटा और दौसा में 5 औद्योगिक हब विकसित करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है. इसके तहत ₹1 करोड़ प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

Edited byArti PatelReported byDamodar prasad raigar
Published: Apr 23, 2026, 04:00 PM|Updated: Apr 23, 2026, 04:00 PM
Rajasthan News: बालोतरा से जयपुर तक बदलेगा राजस्थान का नक्शा! बनेंगे 5 मेगा इंडस्ट्रियल हब
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Jaipur News: राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की भव्या योजना के अंतर्गत 5 औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव रखा है.राजस्थान में अत्याधुनिक औद्योगिक हब विकसित करने और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उद्यमियों को बेहतर अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रस्ताव भेजा गया.

किन जिलों में बनेंगे औद्योगिक हब?

भव्या योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिये राज्य सरकार ने बालोतरा, जयपुर, जोधपुर, कोटा और दौसा जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव रखा है.

भव्या योजना: ₹1 करोड़ प्रति एकड़ की मदद

बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा भव्या योजना देश में औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से लागू की गई है,जिसे दो चरणों में क्रियान्वित किया जायेगा. प्रत्येक चरण में 50 औद्योगिक क्षेत्रों को निर्धारित अर्हताओं के आधार पर चयनित किया जायेगा. यह योजना केन्द्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग के नेतृत्व में संचालित होगी. नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डवलपमेंट कॉरपोरेशन इस योजना के लिए क्रियान्वयन एजेंसी होगी.चयनित औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने हेतु अधिकतम एक करोड़ रूपये प्रति एकड़ का वित्तीय सहयोग दिया जाएगा.जबकि भूमि की उपलब्धता राज्य की नोडल एजेंसी को करनी होगी.

हब की विशेषताएं और सुविधाएं

1. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की भव्या योजना के अंतर्गत 5 औद्योगिक हब विकसित करने का प्रस्ताव रखा.

2. राज्य सरकार ने बालोतरा, जयपुर, जोधपुर, कोटा और दौसा जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव रखा.
3. केंद्र सरकार द्वारा भव्या योजना से देश में औद्योगिक ढांचा मजबूत होगा.

4. चयनित औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने हेतु एक करोड रू प्रति एकड का वित्तीय सहयोग दिया जाएगा.
5. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक हब में अत्याधुनिक ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर.

मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और सरल प्रशासनिक व्यवस्था
भव्या योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिये राज्य सरकार ने बालोतरा, जयपुर, जोधपुर, कोटा और दौसा जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव रखा है. योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रों की लोकेशन दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रभाव क्षेत्र में आती है.राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत चिन्हित क्षेत्रों का चयन करते समय कनेक्टिविटी, कच्चे माल की उपलब्धता, औद्योगिक भूमि की मांग, भंडारण की सुविधा, पास में नगरीय क्षेत्र आदि कारकों का ध्यान रखा है जिससे राज्य के प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में इस योजना का अधिकतम लाभ लिया सके.राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित इन औद्योगिक हब में अत्याधुनिक ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और सरल प्रशासनिक व्यवस्था की जाएगी.

इस योजना में केंद्र सरकार की सहभागिता से चयनित औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक क्लस्टरिंग का लाभ मिलेगा. परियोजनाओं के तेज क्रियान्वयन के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल मॉडल अपनाया जाएगा. इन परियोजनाओं के लिए चयनित लोकेशन पर समुचित भूमि उपलब्ध है, जिससे परियोजना का क्रियान्वयन निर्बाध रूप से और तय समय में पूरा किया जा सकेगा. बेहतर आधारभूत ढॉचा उपलब्ध कराने से निवेशक भी आकर्षित होंगे,वहीं राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति मिलेगी.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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