हेलीकॉप्टर से उड़कर आएंगी बाघिनें, रक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद शुरू हुआ देश का सबसे रोमांचक वाइल्डलाइफ मिशन!

Ramgarh Vishdhari Reserve: राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में 5 टाइग्रेस को हेलीकॉप्टर से लाया जाएगा. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी मंजूरी दे दी है. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मदद मांगी. जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने हेलीकॉप्टर से बाघिन को लाने पर मुहर लगाई. जी मीडिया ने पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि रामगढ़ विषधारी में टाइग्रेस लाई जाएगी. अब अगले सप्ताह तक 3 टाइग्रेस को रामगढ़ विषधारी लाया जाएगा, इसके बाद दूसरे चरण में 2 टाइग्रेस को रामगढ़ विषधारी शिफ्ट किया जाएगा. वायु सेना के हेलीकॉप्टर से बाघिन मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से राजस्थान के रामगढ़ विषधारी में लाई जाएगी. इसके लिए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को सूचित कर आगे सामंजस्य बिठाने के लिए कहा गया है. सरकार की पहल पर बाघों का जीन पुल सुधारने के लिए पहली बार दूसरे प्रदेश से बाघ लाने की कोशिश की गई है.

किस टाइगर रिजर्व में कितने बाघ,बाघिन,शावक

टाइगर रिजर्व बाघ/बाघिन/ शावक की संख्या सरिस्का 49 रणथम्भौर 82 मुकंदरा हिल्स 3 करौली-धौलपुर 9 रामगढ़ विषधारी 7

बाघ बाघिनों का संतुलन ठीक होगा

रणथंभौर में नर बाघ के लिए पर्याप्त जगह नहीं है. रणथंभौर में बाघ-बाघिन अनुपात का बिगड़ा हुआ है. विशेषज्ञों के अनुसार एक बाघ पर तीन बाघिन होनी चाहिए.लेकिन वर्तमान में रणथंभौर में बाघ और बाघिनों की संख्या बराबर है. वर्तमान में मेल टाइगर के लिए पर्याप्त जगह नहीं है. इसलिए अनुपात को ठीक करने के लिए कुछ बाघों को रणथंभौर से रामगढ़ विषधारी शिफ्ट किया जा सकता है. रणथंभौर में 15 शावक, करीब 33-33 बाघ बाघिन है.

केवल 2 घंटे में बाघिन पहुंचेगी विषधारी

बाघिन को हेलीकॉप्टर से लाने के लिए ACS आनंद कुमार ने महीने भर पहले रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा था. हालांकि इसकी मंजूरी नहीं मिली. इसके बाद तत्कालीन मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक शिखा मेहरा और सीनियर आईएफएस राजेश गुप्ता ने सरकार की पहल पर बिरला के यहां सिफारिश की.सड़क मार्ग से 24 घंटे लगते. इतने लंबे सफर में बाघिन के पिंजरे में चोटिल होने और ट्रॉमा में जाने की आशंकाएं थीं. हवाई सफर से करीब 2 घंटे में बाघिन नए घर में पहुंचेगी.

