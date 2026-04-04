बिचून में भैराणा धाम के पास 500 साल पुरानी मोक्ष स्थली पर संकट! साधू संतों में फैला आक्रोश

Dudu News: बिचून से बड़ी खबर है. अरावली की पहाड़ियों में स्थित दादू पालकां भैराणा धाम के पास 500 साल पुरानी मोक्ष स्थली में मिट्टी भराव और जमीन आवंटन को लेकर साधू संत और श्रद्धालुओं में गहरी नाराजगी फैल गई है. बताया जा रहा है कि रीको औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए सरकार ने लगभग 800 बीघा जमीन आवंटित कर दी है, जो सीधे दादू पालकां धाम और आसपास के प्राकृतिक क्षेत्र में पड़ती है.

संतों का कहना है कि धाम के नजदीक चल रहे रीको के निर्माण कार्य ने धार्मिक और पारंपरिक स्थलों के साथ-साथ पहाड़ी इलाके के वन्य जीवन को भी खतरे में डाल दिया है. इस इलाके में मोर, नील गाय, सियार, खरगोश और अन्य कई जीव-जंतु रहते हैं, और उनके प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचने की संभावना जताई जा रही है.

साधू संतों और श्रद्धालुओं ने 5 अप्रैल को बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है. इस संबंध में एक आमसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें पूरे प्रदेश के संत और भक्त एकजुट होकर आंदोलन करेंगे. दादू पालकां के प्रमुख संत रामरतन दास ने कहा कि अगर रीको का कार्य रोका नहीं गया, तो वे और उनके साथियों सहित श्रद्धालु सड़क पर उतरेंगे. उन्होंने अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग भी की है.

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धाम देश में दादू पंथ की प्रमुख धामों में गिना जाता है और हर साल यहां मेले लगते हैं. मेले में हजारों साधू संत और श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं. ऐसे में धार्मिक स्थल और आसपास का क्षेत्र सुरक्षित रहना आवश्यक है.

कांग्रेस नेता गणेश डाबला ने भी इस मामले में अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन उनका आरोप है कि अभी तक सुनवाई नहीं हुई है. स्थानीय लोगों और संतों का कहना है कि धाम और पहाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए.

स्थानीय प्रशासन और सरकार पर अब साधू संतों और श्रद्धालुओं की नजर है. अगर समाधान नहीं निकला, तो इस विवाद का असर धार्मिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर देखने को मिल सकता है.