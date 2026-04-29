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राजस्थान पुलिस में चली तबादला एक्सप्रेस! 52 डिप्टी SP के एक साथ हुए ट्रांसफर, देखें लिस्ट

Rajasthan News: राजस्थान में 52 डिप्टी एसपी के तबादले, पुलिस मुख्यालय ने जारी किए आदेश. कई निरीक्षकों को पदोन्नति देकर नई तैनाती दी गई. साइबर, इंटेलिजेंस और जिला स्तर पर जिम्मेदारियां सौंपी गईं, कानून व्यवस्था मजबूत करने की कोशिश.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 29, 2026, 04:20 PM|Updated: Apr 29, 2026, 04:20 PM
राजस्थान पुलिस में चली तबादला एक्सप्रेस! 52 डिप्टी SP के एक साथ हुए ट्रांसफर, देखें लिस्ट
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Rajasthan Police Transfer: राजस्थान में पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में कुल 52 डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. यह आदेश 29 अप्रैल 2026 को जारी किया गया, जिसमें कई पुलिस निरीक्षकों को पदोन्नति देकर उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) बनाया गया है और साथ ही नई जगहों पर उनकी पोस्टिंग भी दी गई है. यह तबादले राज्यभर के अलग-अलग जिलों और यूनिट्स में किए गए हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने का प्रयास किया गया है.

जारी सूची के अनुसार कई अधिकारियों को साइबर क्राइम, नारकोटिक्स टास्क फोर्स, आरएसी, इंटेलिजेंस और जिला स्तर की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. कुछ अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय, जयपुर में भी तैनाती दी गई है, जबकि कई को फील्ड पोस्टिंग दी गई है. पुलिस मुख्यालय का कहना है कि यह बदलाव कार्यक्षमता बढ़ाने और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है. आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं.

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SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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