/राजस्थान पुलिस में चली तबादला एक्सप्रेस! 52 डिप्टी SP के एक साथ हुए ट्रांसफर, देखें लिस्ट

Rajasthan Police Transfer: राजस्थान में पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में कुल 52 डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. यह आदेश 29 अप्रैल 2026 को जारी किया गया, जिसमें कई पुलिस निरीक्षकों को पदोन्नति देकर उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) बनाया गया है और साथ ही नई जगहों पर उनकी पोस्टिंग भी दी गई है. यह तबादले राज्यभर के अलग-अलग जिलों और यूनिट्स में किए गए हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने का प्रयास किया गया है.

जारी सूची के अनुसार कई अधिकारियों को साइबर क्राइम, नारकोटिक्स टास्क फोर्स, आरएसी, इंटेलिजेंस और जिला स्तर की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. कुछ अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय, जयपुर में भी तैनाती दी गई है, जबकि कई को फील्ड पोस्टिंग दी गई है. पुलिस मुख्यालय का कहना है कि यह बदलाव कार्यक्षमता बढ़ाने और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है. आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं.

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