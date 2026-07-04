/55 करोड़ के JJM घोटाले में बड़ा एक्शन, अब चार्जशीट रोकने वाले अफसर भी नहीं बचेंगे

Jaipur News: जल जीवन मिशन में 55 करोड़ के फर्जी पैमेंट केस में चार्जशीट रोकने वाले अफसरों पर गाज गिरेगी. वहीं, दूसरी तरफ चार्जशीट को लेकर भी कन्फ्यूजन की स्थिति देखी जा रही है. को गंभीरता से नहीं लेने वाले अधिकारियों पर एक्शन होगा.

गंभीरता से नहीं लेने वालों पर गाज गिरेगी

जल जीवन मिशन घोटाले में इंजीनियर्स और कर्मचारियों को थमाई जाने वाले चार्जशीट पर ब्रेक पर लग गया, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने चार्जशीट रोकने वाले अधीक्षण अभियंताओं पर कार्रवाई करेगी. पीएचईडी प्रमुख सचिव हेमंत गेरा ने जल जीवन मिशन चीफ इंजीनियर भवानी सिंह शेखावत को इस संबंध आदेश दिए. प्रकरणों को गंभीरता से नहीं लेने वाले अफसरों पर कार्रवाई होगी. लापरवाही अफसरों पर प्रमुख सचिव ने कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा जाएगा. 53 अधिकारी और कर्मचारियों की चार्जशीट अभी भी लंबित है, जिसके बाद प्रमुख सचिव ने चार्जशीट थमाने के आदेश दिए.

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ये लिखा चिट्टी में

39 राजसेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव दें.

13 अचिहिंत राजसेवक जिनके पदस्थापन स्थान और किस प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तावित किए जाने सूचना.

1 राजसेवक जिसका पदस्थापन स्थान ज्ञात है,लेकिन किस प्रकरण में चार्जशीट थमाई जानी है, उनकी सूचना दी जाए, लेकिन इंजीनियर्स और कर्मचारियों को थमाई जाने वाली चार्जशीट में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि कईयों के नाम चिंहित और अचिंहित दोनों सूचियों में नाम जोड़े गए.

8 डिवीजनों में हुआ फर्जी पैमेंट का चिट्टा

डिवीजन इतना एडवांस पैमेंट

बहरोड 8 करोड़

पावटा 6.50

सीकरी 4.50 करोड़

महुआ 14.50 करोड़

नीमकाथाना 4.29 करोड़

अलवर रूरल 2 1.82 करोड़

जयपुर ग्रामीण 2 3 करोड़

जमवारामगढ़ 8.50 करोड़

क्या था 55 करोड़ के पैमेंट का फर्जी प्रकरण?

श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म को 55 करोड के फर्जी पैमेंट किया गया. इंजीनियर्स ने ठेकेदारों से मिलकर 8 डिवीजनों में फर्जी भुगतान कर दिया. बिना काम के भुगतान के मामले में पहली बार 139 इंजीनियर्स कर्मचारियों को एक साथ नोटिस दिए गए. छुट्टी के दिन चार्जशीट थमाने के लिए कैंप भी लगे, लेकिन अभी भी 53 कर्मचारियों अधिकारियों को चार्जशीट थमाई जानी बाकी है.