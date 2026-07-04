Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /55 करोड़ के JJM घोटाले में बड़ा एक्शन, अब चार्जशीट रोकने वाले अफसर भी नहीं बचेंगे

55 करोड़ के JJM घोटाले में बड़ा एक्शन, अब चार्जशीट रोकने वाले अफसर भी नहीं बचेंगे

राजस्थान के जल जीवन मिशन में सामने आए 55 करोड़ रुपये के फर्जी भुगतान मामले में अब चार्जशीट जारी करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है. पीएचईडी के प्रमुख सचिव हेमंत गेरा ने मुख्य अभियंता को निर्देश दिए हैं कि लंबित मामलों को तुरंत निपटाया जाए और लापरवाही करने वाले अधीक्षण अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा जाए. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshish chauhan
Published: Jul 04, 2026, 05:40 PM|Updated: Jul 04, 2026, 05:40 PM
55 करोड़ के JJM घोटाले में बड़ा एक्शन, अब चार्जशीट रोकने वाले अफसर भी नहीं बचेंगे
Image Credit: Jaipur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: जल जीवन मिशन में 55 करोड़ के फर्जी पैमेंट केस में चार्जशीट रोकने वाले अफसरों पर गाज गिरेगी. वहीं, दूसरी तरफ चार्जशीट को लेकर भी कन्फ्यूजन की स्थिति देखी जा रही है. को गंभीरता से नहीं लेने वाले अधिकारियों पर एक्शन होगा.

गंभीरता से नहीं लेने वालों पर गाज गिरेगी
जल जीवन मिशन घोटाले में इंजीनियर्स और कर्मचारियों को थमाई जाने वाले चार्जशीट पर ब्रेक पर लग गया, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने चार्जशीट रोकने वाले अधीक्षण अभियंताओं पर कार्रवाई करेगी. पीएचईडी प्रमुख सचिव हेमंत गेरा ने जल जीवन मिशन चीफ इंजीनियर भवानी सिंह शेखावत को इस संबंध आदेश दिए. प्रकरणों को गंभीरता से नहीं लेने वाले अफसरों पर कार्रवाई होगी. लापरवाही अफसरों पर प्रमुख सचिव ने कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा जाएगा. 53 अधिकारी और कर्मचारियों की चार्जशीट अभी भी लंबित है, जिसके बाद प्रमुख सचिव ने चार्जशीट थमाने के आदेश दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये लिखा चिट्टी में
39 राजसेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव दें.
13 अचिहिंत राजसेवक जिनके पदस्थापन स्थान और किस प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तावित किए जाने सूचना.
1 राजसेवक जिसका पदस्थापन स्थान ज्ञात है,लेकिन किस प्रकरण में चार्जशीट थमाई जानी है, उनकी सूचना दी जाए, लेकिन इंजीनियर्स और कर्मचारियों को थमाई जाने वाली चार्जशीट में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि कईयों के नाम चिंहित और अचिंहित दोनों सूचियों में नाम जोड़े गए.

8 डिवीजनों में हुआ फर्जी पैमेंट का चिट्टा
डिवीजन इतना एडवांस पैमेंट
बहरोड 8 करोड़
पावटा 6.50
सीकरी 4.50 करोड़
महुआ 14.50 करोड़
नीमकाथाना 4.29 करोड़
अलवर रूरल 2 1.82 करोड़
जयपुर ग्रामीण 2 3 करोड़
जमवारामगढ़ 8.50 करोड़

क्या था 55 करोड़ के पैमेंट का फर्जी प्रकरण?
श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म को 55 करोड के फर्जी पैमेंट किया गया. इंजीनियर्स ने ठेकेदारों से मिलकर 8 डिवीजनों में फर्जी भुगतान कर दिया. बिना काम के भुगतान के मामले में पहली बार 139 इंजीनियर्स कर्मचारियों को एक साथ नोटिस दिए गए. छुट्टी के दिन चार्जशीट थमाने के लिए कैंप भी लगे, लेकिन अभी भी 53 कर्मचारियों अधिकारियों को चार्जशीट थमाई जानी बाकी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

झुंझुनूं कलेक्ट्रेट में फायर सेफ्टी फेल, एक्सपायरी सिलेंडर ने खोली लापरवाही की पोल

कौन है सवाईमाधोपुर के रामसिंह मीणा ? बैंक मैनेजर से बने किसान, कमा रहे लाखों

LDC अभ्यर्थियों का रोडवेज पर फूटा गुस्सा, बसों में ठूंस-ठूंसकर भेजे गए श्रीगंगानगर

ट्रेंडिंग न्यूज़

बोलेरो से रास्ता रोककर लाठी-डंडों से हमला, साइड देने के विवाद में मारपीट

EWS आरक्षण की नई हुंकार, सवर्ण महापंचायत की तैयारी, पंचायत निकाय चुनाव में मांगा आरक्षण

राजस्थान में मानसून की एंट्री! 20 जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

"जरूरत पड़ी तो बदला भी लूंगी..." डकैत जगन गुर्जर की मौत के बाद पत्नी का बड़ा बयान

राजस्थान के लिए खुशियों का अंबार लाया मानसून, धमाकेदार बारिश के साथ हुई एंट्री

PM मोदी को सुनने साइकिल और ऊंट पर पहुंचे BJP कार्यकर्ता, देखें तस्वीरें

Good News: राजस्थान में रिफाइनरी, 1 मिलियन टन पेट्राेल तैयार होगा, खुलेंगे 300 से अधिक पेट्रोल पंप

झुंझुनूं में स्कूल बस को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, CCTV में कैद हुआ हादसा, छात्र ने छलांग लगाकर बचाई जान

पचपदरा रिफाइनरी में 3 लाख टन स्टील, केबल इतनी की दो बार लपेटी जा सकती है धरती

SHO ने किया प्रताड़ित, थाने में बंद कर युवक को बेरहमी से पीटा, थप्पड़ मारकर फाड़ दिया कान का पर्दा, अब 6 पर FIR दर्ज

मेट्रो फेज -2 से कितनी बदलेगी जयपुर की सूरत,एयरपोर्ट से वीकेआई तक मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी

ऊंटों की घटती आबादी और हाथियों की खराब स्थिति पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

गेम की आड़ में नाबालिग से दरिंदगी! PUBG से दोस्ती कर ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा

सिरोही के हॉस्टल में बच्चों से यौन शोषण! ईमेल शिकायत से खुला बड़ा राज, अब जांच तेज

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

बीच सड़क भाजपा युवा मोर्चा नेता पर हमला, धारदार हथियारों से किया वार, इलाके में मचा हड़कंप

बोतल के विवाद ने ले ली जान! हत्या के बाद 200 मीटर तक घसीटा शव, बाद में प्रेमिका संग फरार हुआ कातिल

उदयपुर में 3 साल के मासूम को सांप ने काटा, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

रिफाइनरी को लेकर टीकाराम जूली का भाजपा पर हमला, कहा- कांग्रेस के काम का ले रही श्रेय

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का अलर्ट! इन जिलों में अगले 3 घंटे बेहद भारी, IMD ने जारी की ऑरेंज चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 7 दिन की देरी से मानसून की एंट्री, आज जयपुर-कोटा समेत इन 5 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट

Gold-Silver Price Today: जयपुर सर्राफा बाजार में आया भूचाल, खरीदने से पहले देख लें आज का नया रेट

राजस्थान में सोने-चांदी के रेट में महा बढ़ोतरी, जानें अपने शहर के लेटेस्ट प्राइस

जयपुर रोड रेज: बीच सड़क युवती से अभद्रता, भाई पर जानलेवा हमला, CCTV वायरल फिर भी नहीं हुई गिरफ्तारी

लापता मासूम भावेश का अब तक नहीं मिला सुराग, सेना की मदद की उठी मांग

क्यों हो रही राजस्थान पुलिस के होमगार्ड फैजल खान की तारीफ, जानिए वजह, खुद कहेंगे- वाह

पहली ही बारिश में डूबा SMS अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर बना तालाब! मरीजों में मची अफरा-तफरी

झुंझुनूं एटीएम महाघोटाले में बड़ा खुलासा, पूरी प्लानिंग से उड़ाए गए ₹1.14 करोड़

डकैत जगन गुर्जर की तीये की बैठक आज, न्याय की मांग पर बनेगी रणनीति

अजमेर में दिल दहला देने वाली वारदात, पत्नी की हत्या के बाद कंधे पर शव लेकर घूमता रहा पति

2 जुलाई से बदल जाएगा राजस्थान का मौसम! 80 KM/H की तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी

भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन, टूटने से बची मंडावा की ऐतिहासिक सौंथलिया हवेली

सोना-चांदी के दामों ने मारी लंबी छलांग, आसमान को छूने की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

राजस्थान के तेज हवाओं के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

सोना-चांदी के दामों में जोरदार उछाल, रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

Photos: बारां में युवक ने किन्नर से रचाई शादी, मंदिर में लिए सात फेरे, चारों तरफ हो रही चर्चा

पचपदरा से पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें, ऊर्जा सुरक्षा से लेकर जल संकट तक रखी सरकार की रणनीति

राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार! 31 जिलों में अतिभारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

TAGS:
Jaipur News
Rajasthan News

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
55 करोड़ के JJM घोटाले में बड़ा एक्शन, अब चार्जशीट रोकने वाले अफसर भी नहीं बचेंगे
Jaipur News
2
Jhunjhunu News
3
Dungarpur Accident
4
Alwar news
5
politics news