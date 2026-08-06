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सोने ने मारी लंबी छलांग, चांदी धड़ाम से गिरी नीचे! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 6 अगस्त 2026 को सोना-चांदी के नए भाव जारी हुए. सोने में 2800 रुपये प्रति दस ग्राम की तेजी आई, जबकि चांदी 500 रुपये सस्ती हुई. शुद्ध सोना 1,52,000 रुपये और चांदी 2,32,000 रुपये प्रति किलो पहुंची.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Damodar prasad raigar
Published:Aug 06, 2026, 06:29 PM IST | Updated:Aug 06, 2026, 06:29 PM IST
सोने ने मारी लंबी छलांग, चांदी धड़ाम से गिरी नीचे! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट
Image Credit: जयपुर सराफा बाजार में सोने के भाव में बढ़ोतरी, तो वहीं चांदी सस्ती हुई.

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 6 अगस्त 2026 को सोना और चांदी के नए भाव जारी कर दिए गए हैं. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी रेट के अनुसार आज सोने की कीमत में बड़ी तेजी देखने को मिली है, जबकि चांदी के भाव में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. आज चांदी 500 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई है, वहीं सोना 2800 रुपये प्रति दस ग्राम महंगा हो गया है. इसके बाद जयपुर में चांदी का भाव 232,000 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 152,000 रुपये प्रति दस ग्राम और जेवरात सोना 139,900 रुपये प्रति दस ग्राम पहुंच गया है.

चांदी के दाम में गिरावट, 500 रुपये हुई सस्ती
जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को चांदी की कीमतों में हल्की कमी देखने को मिली. सराफा ट्रेडर्स कमेटी के मुताबिक चांदी के भाव में 500 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है. इसके बाद जयपुर में चांदी का नया भाव 232,000 रुपये प्रति किलो हो गया है. हालांकि चांदी अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है, जिसके चलते कारोबारी और निवेशक बाजार की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं.

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सोने के भाव में जोरदार उछाल, 2800 रुपये बढ़े रेट
वहीं दूसरी ओर सोने की कीमतों में आज बड़ी तेजी दर्ज की गई है. जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोने का भाव 2800 रुपये प्रति दस ग्राम बढ़ गया है. इसके बाद शुद्ध सोने की कीमत बढ़कर 152,000 रुपये प्रति दस ग्राम पहुंच गई है. वहीं जेवरात सोना भी महंगा होकर 139,900 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया है. सोने की बढ़ी कीमतों का असर ग्राहकों की खरीदारी पर पड़ सकता है.

नए रेट जारी होते ही बाजार में बढ़ी हलचल
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से नए भाव जारी होने के बाद सराफा बाजार में खरीदारी और कारोबार को लेकर हलचल बढ़ गई. ग्राहक और व्यापारी सोना-चांदी के ताजा भाव की जानकारी लेते नजर आए. सोने में आई तेजी के बाद निवेशकों की नजर अब आगे के बाजार रुख पर बनी हुई है.

लगातार बदल रहा है कीमती धातुओं का बाजार
पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी दोनों धातुओं के भाव तेजी से बढ़ते हैं तो कभी इनमें गिरावट आ जाती है. शादी-विवाह के सीजन में खरीदारी करने वाले ग्राहकों के साथ-साथ निवेशक भी रोजाना बदलते रेट पर नजर बनाए हुए हैं.

वैश्विक बाजार के उतार-चढ़ाव का पड़ता है असर
सराफा कारोबारियों के अनुसार सोना और चांदी की कीमतों पर सिर्फ स्थानीय बाजार का असर नहीं होता. अंतरराष्ट्रीय बाजार में बदलाव, डॉलर की कीमत, आर्थिक परिस्थितियां और निवेशकों की मांग जैसी कई चीजें इनके भाव को प्रभावित करती हैं. इसी वजह से दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले आज के भाव जरूर जानें
अगर आप सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो बाजार जाने से पहले ताजा भाव की जानकारी जरूर ले लें. कीमतों में लगातार बदलाव होने के कारण सही समय पर खरीदारी करना फायदेमंद हो सकता है. ग्राहक अपनी जरूरत और बजट को ध्यान में रखते हुए ही सोना-चांदी खरीदने का फैसला करें.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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