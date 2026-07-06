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सोना-चांदी के दामों में गिरावट, धड़ाम से नीचे गिरे भाव! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 6 जुलाई 2026 को सोना 400 रुपये और चांदी 1100 रुपये सस्ती रही. सोना 1,49,300 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,39,400 रुपये प्रति किलो दर्ज हुई. बाजार में हल्की गिरावट के बीच खरीदारी सामान्य बनी रही.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jul 06, 2026, 06:17 PM|Updated: Jul 06, 2026, 06:17 PM
सोना-चांदी के दामों में गिरावट, धड़ाम से नीचे गिरे भाव! जानें ताजा रेट
Image Credit: राजस्थानी सोने के आभूषण (फाइल फोटो)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार से 6 जुलाई 2026 के लिए सोना और चांदी के ताजा भाव जारी किए गए हैं. आज के कारोबार में दोनों कीमती धातुओं के दामों में हल्की गिरावट देखने को मिली है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अनुसार चांदी 1100 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई है, जबकि सोने के भाव में 400 रुपये प्रति दस ग्राम की कमी दर्ज की गई है. इसके बावजूद बाजार में खरीदारी पूरी तरह रुकी नहीं है और लोग अपनी जरूरत के हिसाब से लेन-देन कर रहे हैं.

चांदी के भाव में हल्की गिरावट
सराफा ट्रेडर्स कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक आज चांदी का भाव 2,39,400 रुपये प्रति किलो रहा. पिछले दिन की तुलना में इसमें 1100 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है. कीमत में कमी के बाद भी बाजार में ज्यादा हलचल नहीं दिखी, लेकिन कुछ खरीदार इसे सही मौका मानकर खरीदारी करते नजर आए.

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सोने के दाम भी हुए नरम
आज सोने की कीमतों में भी हल्की गिरावट देखने को मिली है. शुद्ध सोना 1,49,300 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं जेवरात सोना 1,38,300 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. दाम घटने के बाद भी ग्राहकों ने जरूरत के अनुसार ही खरीदारी की.

सराफा बाजार में दिनभर रहा सामान्य माहौल
जयपुर सराफा बाजार में पूरे दिन सामान्य माहौल देखने को मिला. सुबह से ही लोग नए रेट जानने के लिए बाजार पहुंचते रहे. कुछ लोग निवेश के लिए आए, जबकि कई सिर्फ भाव देखकर ही लौट गए. कारोबारियों का कहना है कि बाजार में किसी तरह की जल्दबाजी या घबराहट नहीं दिखी.

लगातार उतार-चढ़ाव से बढ़ी सतर्कता
पिछले कुछ समय से सोना और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी तेजी तो कभी गिरावट के चलते अब ग्राहक सोच-समझकर ही खरीदारी कर रहे हैं. लोग अब बिना जरूरत बड़ी खरीदारी करने से बच रहे हैं.

वैश्विक बाजार का असर साफ नजर आता है
जानकारों के अनुसार सोना और चांदी के दाम सिर्फ स्थानीय मांग पर निर्भर नहीं होते. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक हालात भी इनकी कीमतों को प्रभावित करते हैं. इसी वजह से रेट में रोज बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले ताजा रेट देखना जरूरी
विशेषज्ञों का कहना है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ताजा भाव जरूर देख लेने चाहिए. सही समय पर की गई खरीदारी फायदा दे सकती है, जबकि बिना जानकारी के किया गया फैसला नुकसान भी करा सकता है. इसलिए अपडेट रेट देखकर ही निवेश करना समझदारी मानी जाती है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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