/एक पल में उजड़ गई जिंदगी! गुमटी का छज्जा गिरा, बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत

Jaipur News: जयपुर के परकोटा क्षेत्र में एक बार फिर जर्जर इमारत हादसे की वजह बन गई. चौकड़ी गंगापोल स्थित लवाण का घेर इलाके में गुरुवार को एक पुरानी हवेली का हिस्सा गिरने से 60 वर्षीय महिला शाकीरा की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि हादसे के समय हवेली के बाहर गुमटी का छज्जा तोड़ा जा रहा था. इसी दौरान अचानक मलबा नीचे आ गिरा और पड़ोस में रहने वाली शाकीरा उसके नीचे दब गईं. गंभीर हालत में उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी जान नहीं बच सकी.

मलबा सिर पर गिरने से हुई मौत

जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब मकान मालिक अपने घर में किराए पर रहने वाले एक व्यक्ति के साथ मिलकर गुमटी के छज्जे को हटाने का काम कर रहा था. काम के दौरान अचानक छज्जे का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया. उसी समय वहां से गुजर रही या पास में मौजूद शाकीरा के सिर पर मलबा आ गिरा. चोट इतनी गंभीर थी कि मौके पर ही उनकी हालत बिगड़ गई.

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इलाज के दौरान हुई मृत्यु

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल महिला को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया. उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया. हालांकि सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

पहले भी एक बच्चे की ऐसे ही हुई थी मौत

इस हादसे ने एक बार फिर इलाके की पुरानी और जर्जर इमारतों की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं. खास बात यह है कि इसी हवेली के एक हिस्से के गिरने से 11 जून को भी एक बच्चे की मौत हो चुकी थी. उस घटना के बाद भी लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई और भवन की जांच की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद बड़ा हादसा फिर हो गया.

क्या बोले स्थानीय लोग?

स्थानीय लोगों का कहना है कि हवेली काफी पुरानी और कमजोर हालत में थी. मकान में बड़ी संख्या में किरायेदार भी रह रहे थे, जिससे हमेशा खतरा बना हुआ था. अब लगातार दो जानें जाने के बाद लोगों में नाराजगी है और वे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. वहीं प्रशासन भी पूरे मामले की जांच में जुट गया है. इलाके के लोगों का कहना है कि शहर में मौजूद जर्जर भवनों की समय रहते पहचान कर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के दर्दनाक हादसों को रोका जा सके.