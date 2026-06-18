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एक पल में उजड़ गई जिंदगी! गुमटी का छज्जा गिरा, बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत

Rajasthan News: जयपुर के गंगापोल स्थित लवाण का घेर इलाके में जर्जर हवेली का हिस्सा गिरने से 60 वर्षीय शाकीरा की मौत हो गई. गुमटी का छज्जा तोड़ते समय मलबा उनके सिर पर गिरा. गंभीर हालत में एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 18, 2026, 09:16 PM|Updated: Jun 18, 2026, 09:16 PM
एक पल में उजड़ गई जिंदगी! गुमटी का छज्जा गिरा, बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत
Image Credit: Jaipur Canopy Collapses

Jaipur News: जयपुर के परकोटा क्षेत्र में एक बार फिर जर्जर इमारत हादसे की वजह बन गई. चौकड़ी गंगापोल स्थित लवाण का घेर इलाके में गुरुवार को एक पुरानी हवेली का हिस्सा गिरने से 60 वर्षीय महिला शाकीरा की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि हादसे के समय हवेली के बाहर गुमटी का छज्जा तोड़ा जा रहा था. इसी दौरान अचानक मलबा नीचे आ गिरा और पड़ोस में रहने वाली शाकीरा उसके नीचे दब गईं. गंभीर हालत में उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी जान नहीं बच सकी.

मलबा सिर पर गिरने से हुई मौत
जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब मकान मालिक अपने घर में किराए पर रहने वाले एक व्यक्ति के साथ मिलकर गुमटी के छज्जे को हटाने का काम कर रहा था. काम के दौरान अचानक छज्जे का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया. उसी समय वहां से गुजर रही या पास में मौजूद शाकीरा के सिर पर मलबा आ गिरा. चोट इतनी गंभीर थी कि मौके पर ही उनकी हालत बिगड़ गई.

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इलाज के दौरान हुई मृत्यु
घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल महिला को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया. उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया. हालांकि सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

पहले भी एक बच्चे की ऐसे ही हुई थी मौत
इस हादसे ने एक बार फिर इलाके की पुरानी और जर्जर इमारतों की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं. खास बात यह है कि इसी हवेली के एक हिस्से के गिरने से 11 जून को भी एक बच्चे की मौत हो चुकी थी. उस घटना के बाद भी लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई और भवन की जांच की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद बड़ा हादसा फिर हो गया.

क्या बोले स्थानीय लोग?
स्थानीय लोगों का कहना है कि हवेली काफी पुरानी और कमजोर हालत में थी. मकान में बड़ी संख्या में किरायेदार भी रह रहे थे, जिससे हमेशा खतरा बना हुआ था. अब लगातार दो जानें जाने के बाद लोगों में नाराजगी है और वे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. वहीं प्रशासन भी पूरे मामले की जांच में जुट गया है. इलाके के लोगों का कहना है कि शहर में मौजूद जर्जर भवनों की समय रहते पहचान कर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के दर्दनाक हादसों को रोका जा सके.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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