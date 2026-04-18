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जयपुर में बना नया रिकॉर्ड! 14 घंटे में 6000 टन कचरा साफ कर रचा इतिहास

Rajasthan News: जयपुर में ‘सफाई सेवा मैराथन-2026’ के तहत 14 घंटे में 6000 टन कचरा उठाया गया. 9 हजार से ज्यादा कर्मियों ने शहरभर में सफाई की, 1500 वाहनों ने 7000 ट्रिप्स लगाए. आयुक्त ओम कसेरा ने 200 किमी दौरा कर अभियान की निगरानी की.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDeepak Goyal
Published: Apr 18, 2026, 10:37 PM|Updated: Apr 18, 2026, 10:37 PM
जयपुर में बना नया रिकॉर्ड! 14 घंटे में 6000 टन कचरा साफ कर रचा इतिहास
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Jaipur News: राजधानी जयपुर ने ‘सफाई सेवा मैराथन-2026’ के जरिए स्वच्छता का नया कीर्तिमान स्थापित किया. पहली बार 14 घन्टे तक चले सफाई अभियान में एक ही दिन में करीब 6000 टन कचरा उठाकर शहर की तस्वीर बदल दी गई. नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा की अगुवाई में चले इस अभियान में 9 हजार से अधिक अधिकारी और कर्मचारी मैदान में उतरे, जबकि 1500 से ज्यादा वाहनों ने करीब 7000 ट्रिप्स लगाकर कचरे का निस्तारण किया.

आयुक्त ने 200 किलोमीटर रूट कवर किया
नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा खुद सुबह 7 बजे से लेकर देर शाम तक फील्ड में सक्रिय रहे. उन्होंने करीब 200 किलोमीटर का रूट कवर किया, जिसमें 15 किलोमीटर पैदल निरीक्षण भी शामिल रहा. इस दौरान शहर के 60 से अधिक प्रमुख स्थानों का दौरा कर व्यवस्थाओं को परखा गया और कई जगहों पर खुले कचरा डिपो हटवाने के निर्देश मौके पर ही दिए गए. सफाई मैराथन की शुरुआत मालवीय नगर जोन से हुई, जिसके बाद शहर के प्रमुख इलाकों रामबाग सर्किल, अंबेडकर सर्किल, एमआई रोड, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, हवामहल, सांगानेर, मानसरोवर, झोटवाड़ा, विद्याधर नगर समेत कई क्षेत्रों में व्यापक सफाई अभियान चलाया गया. कचरा ट्रांसफर स्टेशनों और बाजार क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी गई, जहां सामान्य दिनों में सफाई चुनौती बनी रहती है.

कर्मचारियों से सीधा संवाद, “स्वच्छता योद्धा” के रूप में सम्मान
निरीक्षण के दौरान आयुक्त ओम कसेरा ने सफाई कर्मचारियों से सीधे संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया और उन्हें “स्वच्छता योद्धा” के रूप में सम्मानित किया. साथ ही आमजन और व्यापारियों से फीडबैक लेकर अभियान को जनभागीदारी का रूप दिया गया. यही कारण रहा कि यह पहल एक सरकारी कार्यक्रम से आगे बढ़कर जनआंदोलन बनती नजर आई.

बिना सुरक्षा उपकरण काम करने पर जताई नाराजगी
ताल कटोरा क्षेत्र में बिना सुरक्षा उपकरण काम करते कर्मचारियों को देखकर आयुक्त ओम कसेरा ने नाराजगी जताई और सख्त निर्देश दिए कि सभी कर्मचारी पूर्ण सुरक्षा के साथ ही कार्य करें. इसके अलावा कचरा ट्रांसफर स्टेशनों पर मशीन-टू-मशीन निस्तारण प्रणाली को और मजबूत करने पर जोर दिया गया. अभियान के दौरान शहरभर में सैकड़ों कचरा डिपो साफ किए गए और सामान्य दिनों की तुलना में तीन गुना अधिक कचरा उठाया गया. विशेष रूप से उन स्थानों को भी शामिल किया गया, जहां नियमित रूप से कचरा नहीं उठ पाता था. इससे शहर के कई उपेक्षित इलाकों को भी राहत मिली.

जिला कलक्टर संदेश नायक ने की सराहना
इस दौरान जिला कलेक्टर संदेश नायक और आयुक्त ने संयुक्त रूप से कई स्थानों का दौरा किया. RUHS स्थित अन्नपूर्णा रसोई में व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया गया. कलेक्टर ने इस मॉडल की सराहना करते हुए इसे अन्य निकायों में लागू करने की बात कही.

14 घन्टे तक चला सफाई अभियान
करीब 14 घंटे तक चले इस अभियान के बाद आयुक्त ओम कसेरा ने सभी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह दिन जयपुर के इतिहास में मिसाल के रूप में दर्ज होगा. उन्होंने सफाईकर्मियों के समर्पण और मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि कड़ी गर्मी के बावजूद जिस जज्बे से टीम ने काम किया, वह अभूतपूर्व है. उन्होंने यह भी कहा कि भले ही पुरस्कार किसी एक को मिले, लेकिन उनके लिए हर कर्मचारी विजेता है. यह मैराथन सिर्फ सफाई अभियान नहीं, बल्कि स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ जयपुर के संकल्प का मजबूत उदाहरण बनकर उभरी है, जिसने शहर में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार किया है.

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About the Author

SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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