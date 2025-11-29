Zee Rajasthan
राजस्थान में चली तबादला एक्सप्रेस! एक ही दिन में 64 RPS अफसरों का बड़ा ट्रांसफर

Rajasthan News: राजस्थान में पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव किया गया है. गृह विभाग ने शनिवार को 64 RPS अधिकारियों के तबादले किए, जबकि इससे पहले शुक्रवार को 26 एएसपी के स्थानांतरण हुए थे. लगातार दो दिनों में हुए इन आदेशों को पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 29, 2025, 06:47 PM IST | Updated: Nov 29, 2025, 06:47 PM IST

Rajasthan RPS Transfer List: राजस्थान सरकार ने पुलिस महकमे में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है. शनिवार को गृह विभाग की ओर से जारी सूची में कुल 64 RPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. यह आदेश राज्यस्तरीय फेरबदल की ताज़ा कड़ी के रूप में देखा जा रहा है.

इससे पहले शुक्रवार रात को भी सरकार ने 26 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों (ASP) के स्थानांतरण के आदेश जारी किए थे. लगातार दो दिनों में हुए इन बदलावों को पुलिस प्रशासन को नई व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित करने की तैयारी के रूप में माना जा रहा है.

शनिवार को जारी सूची में कई जिलों के सीओ (वृताधिकारी) और विभिन्न इकाइयों में तैनात RPS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं. गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी अधिकारी तुरंत प्रभाव से अपनी नई पोस्टिंग पर कार्यभार ग्रहण करेंगे. आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन अधिकारियों को फील्ड यूनिट्स में लगाया गया है, वे कानून–व्यवस्था मजबूत रखने और आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देंगे.

पुलिस विभाग में लगातार हो रहे इन बदलावों को लेकर माना जा रहा है कि सरकार जिला–स्तरीय policing को और चुस्त-दुरुस्त बनाना चाहती है. कई जिलों से उभर रहे प्रशासनिक दबाव, बढ़ते मामलों और फील्ड में बेहतर नियंत्रण की आवश्यकता को देखते हुए उच्च स्तर पर यह पुनर्संरचना की गई है.

सूत्रों के अनुसार नए पदस्थापित अधिकारियों को अपनी–अपनी यूनिट में जल्द से जल्द पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मौजूदा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पुलिसिंग में किसी तरह की बाधा न आए. गृह विभाग की इस कार्रवाई के बाद अब पुलिस महकमे में आगे और भी बदलावों की संभावनाओं की चर्चा तेज़ हो गई है.

