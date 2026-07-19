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राजस्थान में शिक्षा की बड़ी क्रांति! पीएम श्री स्कूल बदल रहे बच्चों का भविष्य

Rajasthan News: राजस्थान में 649 पीएम श्री विद्यालय नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा का नया मॉडल बन रहे हैं. स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग, STEM और अनुभवात्मक शिक्षा के जरिए विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशल विकसित किए जा रहे हैं. सरकार इन स्कूलों को और मजबूत बनाने पर जोर दे रही है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDinesh Tiwari
Published: Jul 19, 2026, 09:20 PM|Updated: Jul 19, 2026, 09:20 PM
राजस्थान में शिक्षा की बड़ी क्रांति! पीएम श्री स्कूल बदल रहे बच्चों का भविष्य
Image Credit: राजस्थान में पीएम श्री स्कूल का फोटो.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

PM Shri School Rajasthan: प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री विद्यालय जिनका मकसद सिर्फ बेहतर स्कूल बनाना नहीं, बल्कि ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करना है जो 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर सकें. राजस्थान में भी इन स्कूलों के जरिए शिक्षा की नई तस्वीर गढ़ी जा रही है. नवाचार, डिजिटल लर्निंग, STEM शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता के जरिए ये स्कूल अब नई पहचान बना रहे हैं. राजस्थान में किस तरह से पीएमश्री स्कूलों में हो रहे नवाचार और क्या है प्रदेश के पीएमश्री स्कूलों को लेकर प्रदेश सरकार का विजन.

प्रदेश में 649 पीएम श्री विद्यालय
NEP-2020 के अनुरूप आधुनिक शिक्षा पर फोकस
स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग और STEM पर फोकस
खेल आधारित और अनुभवात्मक शिक्षा
21वीं सदी के कौशल विकसित करने पर जोर

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नई शिक्षा नीति के विजन को जमीन पर उतार रहे पीएम श्री विद्यालय
प्रदेश में पीएम श्री विद्यालय नई शिक्षा नीति 2020 के विजन को जमीन पर उतारने का माध्यम बन रहे हैं. इन स्कूलों में पढ़ाई का तरीका पारंपरिक शिक्षा से आगे बढ़कर डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट क्लास, STEM एजुकेशन और अनुभव आधारित शिक्षण पर केंद्रित है. लक्ष्य सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक नहीं, बल्कि ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करना है जिनमें नेतृत्व क्षमता, नवाचार और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का आत्मविश्वास हो.

छोटे नवाचारों से तैयार हो रहे भविष्य के विद्यार्थी
पीएम श्री विद्यालय भविष्य के ऐसे संस्थान बन सकते हैं जहां से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योगदान देने वाले विद्यार्थी निकलें. इसके लिए बड़े बदलाव नहीं, बल्कि छोटे-छोटे नवाचार, टीमवर्क और लगातार सुधार की संस्कृति विकसित करनी होगी. स्कूलों में सुझाव बॉक्स, सफलता की कहानियों का साझा होना और एक-दूसरे से सीखने की व्यवस्था इसी सोच का हिस्सा है.

प्रदेश के सफल मॉडल पीएम श्री विद्यालय
भरतपुर - "मेरे कान्हा-मेरे आंगन"
टोंक - हिंदुस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नवाचार
भीलवाड़ा - पूर्व छात्रों से विद्यालय का कायाकल्प
राजसमंद - बालिका संसद
बाड़मेर - लगातार 100% बोर्ड परिणाम
जमवारामगढ़ - NEET-JEE में सफलता

नवाचारों से बना रहे अलग पहचान
प्रदेश के कई पीएम श्री विद्यालय अपने नवाचारों से अलग पहचान बना रहे हैं. भरतपुर में ''मेरे कान्हा-मेरे आंगन'' अभियान के जरिए स्कूल और समाज के बीच मजबूत रिश्ता बनाया गया. टोंक के राहोली विद्यालय ने नवाचारों के दम पर हिंदुस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई. भीलवाड़ा में पूर्व छात्रों के सहयोग से विद्यालय का कायाकल्प हुआ, जबकि राजसमंद की बालिका संसद छात्राओं में नेतृत्व क्षमता विकसित कर रही है. जमवारामगढ़ के विद्यार्थी लगातार NEET और JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर रहे हैं और बाड़मेर का विद्यालय वर्षों से शत-प्रतिशत बोर्ड परिणाम दे रहा है. ये उदाहरण बताते हैं कि पीएम श्री विद्यालय केवल भवन या संसाधनों तक सीमित नहीं, बल्कि नई सोच और बेहतर परिणाम का मॉडल बनते जा रहे हैं.

विद्यालयों को और मजबूत बनाने पर सरकार का फोकस
सरकार अब इन विद्यालयों को और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है. खाली पद भरने की प्रक्रिया जारी है, नामांकन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और सीएसआर व जनसहयोग से संसाधनों को बेहतर बनाया जा रहा है. साथ ही दूसरे राज्यों के पीएम श्री विद्यालयों के साथ अनुभव साझा करने की तैयारी भी है, ताकि बेहतर मॉडल पूरे प्रदेश में लागू किए जा सकें.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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