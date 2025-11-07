जयपुर में लगेगी भक्तों की सबसे बड़ी पंगत! खोले के हनुमान मंदिर में 1.75 लाख लोगों को मिलेगी प्रसादी, 12 घंटे चलेगा अन्नकूट महाभोज

Jaipur News: राजधानी जयपुर का प्रसिद्ध श्री खोले के हनुमान मंदिर में 9 नवम्बर को भव्य 65वां लक्खी अन्नकूट प्रसादी का आयोजन होगा. इस मौके पर करीब 1.75 लाख भक्तजन एक साथ पंगत में बैठकर अन्नकूट प्रसादी ग्रहण करेंगे. यह प्रसादी दोपहर 12:30 बजे से रात्रि 11 बजे तक निरंतर परोसी जाएगी.

12 घंटे तक चलेगा प्रसादी वितरण, 13 खंडों में होगी व्यवस्था

श्री नरवर सेवा आश्रम समिति के अनुसार 300 क्विंटल अनाज से प्रसादी तैयार की जा रही है, जिसके लिए 31 भट्टियों पर करीब 400 हलवाई दिन-रात जुटे है. प्रसादी वितरण के लिए मंदिर परिसर को 13 खंडों में विभाजित किया गया है, जहां 4500 कार्यकर्ता सेवा देंगे.

56 भोग का पहले लगेगा भोग, फिर भक्तों को मिलेगा प्रसाद

अन्नकूट प्रसादी और 56 भोग का सर्वप्रथम भोग लक्ष्मण डूंगरी स्थित श्रीराम, हनुमानजी, अन्नपूर्णा माता, गायत्री माता, वैष्णो माता और द्वादश ज्योतिर्लिंगों को लगाया जाएगा. इसके बाद प्रसादी वितरण प्रारंभ होगा. जात-पात और वर्ग भेदभाव से परे यह आयोजन समाज की एकता का प्रतीक है. वर्ष 2017 में इसी आयोजन को 1.25 लाख लोगों के अनुशासित प्रसाद ग्रहण के लिए गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आकर्षण का केंद्र रहेंगी धार्मिक झांकियां

इस वर्ष भी पारंपरिक झांकियों के साथ द्वादश ज्योतिर्लिंग की बर्फ से बनी झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी. इसके अलावा फल-सब्जियों से बनी झांकी, श्री आनन्देश्वर महादेव के अन्न की झांकी, सियारामजी के छप्पन भोग, गणेश जी के लड्डुओं और अन्नपूर्णा माता के व्यंजनों की झांकी भी सजाई जाएगी. आसपास के 61 मंदिरों में भी भोग लगाया जाएगा.

मजार पर भी चढ़ेगी चादर और प्रसादी

समिति के संस्थापक ब्रह्मलीन पंडित राधेलाल चौबे की परम्परा के अनुसार, मंदिर परिसर के समीप हड्डीशाह बाबा की मजार पर भी छप्पन भोग, अन्नकूट प्रसादी और चादर पेश की जाएगी. इनसे पहले हनुमानजी के अभिषेक, श्रृंगार और 56 भोग अर्पण से होगी. सुबह 9 से 10 बजे तक वेदपाठ, 10 से 1 बजे तक हरिनाम संकीर्तन, और 11.30 बजे संत-महंतों द्वारा महाआरती होगी. दोपहर 12:30 बजे से प्रसादी वितरण आरंभ होगा.

सजावट और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

मंदिर परिसर को रोशनी और फूलों से सजाया जा रहा है. समिति के महामंत्री बृजमोहन शर्मा ने बताया कि चार हजार से अधिक कार्यकर्ता व्यवस्था संभालेंगे ताकि हर भक्त को गरम और ताजा प्रसादी सुगमता से प्राप्त हो सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-