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भुगतान अटका, सिस्टम लटका! पुलिस मुख्यालय के करोड़ों के बिल बकाया, ECS से लगाई गुहार

Rajasthan News: जयपुर पुलिस मुख्यालय के 67 बिलों का करोड़ों रुपये का भुगतान महीनों से अटका है. साफ-सफाई, उपकरण, भर्ती परीक्षा व अन्य खर्च शामिल हैं. PHQ ने ECS से तुरंत भुगतान की मांग की है. देरी से कामकाज और संसाधन प्रभावित हो रहे हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByVishnu Sharma
Published:Apr 13, 2026, 07:38 PM IST | Updated:Apr 13, 2026, 07:38 PM IST

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भुगतान अटका, सिस्टम लटका! पुलिस मुख्यालय के करोड़ों के बिल बकाया, ECS से लगाई गुहार

Rajasthan Police Bill: राजस्थान में कानून व्यवस्था संभालने वाली पुलिस खुद ही भुगतान के इंतजार में है. जी हां, जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय के करोड़ों रुपए के बिल महीनों से अटके पड़े हैं. हालात ये हैं कि साफ-सफाई से लेकर स्टोर सामग्री, भर्ती परीक्षा और उपकरणों तक के भुगतान लंबित हैं. अब इस पूरे मामले में PHQ ने खुद सरकार को पत्र लिखकर जल्द ECS भुगतान की मांग की है.

जयपुर पुलिस मुख्यालय से हाल ही राज्य सरकार को एक पत्र लिखा गया है. एसीएस गृह को लिख पत्र में अलग-अलग मदों के 67 बिलों का करोड़ों रुपए का भुगतान बकाया बताया गया है. इस पत्र ने सिस्टम की हकीकत खोलकर रख दी है.

इन बिलों में साफ-सफाई और रखरखाव, स्टोर सामग्री, रोडवेज पास और वारंट भुगतान, भर्ती परीक्षा खर्च, कार्यालय उपकरण, नए कानूनों की प्रदर्शनी और यहां तक कि गणतंत्र दिवस समारोह तक के खर्च शामिल हैं. यानि, पुलिस के रोजमर्रा के कामकाज से जुड़ी हर जरूरत का भुगतान अटका पड़ा है.

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इनके बिल बाकी, करोड़ों का है भुगतान
पुलिस मुख्यालय के अटके बिलों में अगर रकम की बात करें तो मामला छोटा नहीं, कई बिल लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए तक के हैं. कुछ बड़े भुगतान के बिल इस प्रकार हैं

3 करोड़ 26 लाख रुपए – भर्ती परीक्षा खर्च
4 करोड़ 76 लाख रुपए – नियुक्ति संबंधित खर्च
2 करोड़ 80 लाख रुपए – रोडवेज भुगतान
2 करोड़ 79 लाख रुपए - रोडवेज फ्री पास और वारंट के भुगतान
एक करोड़ दस लाख अपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी के संबंध में
5 करोड़ से ज्यादा बिल स्टोर सामग्री के
88 लाख, 74 लाख, 69 लाख जैसे कई बड़े बिल शामिल हैं. यानि कुल मिलाकर करोड़ों का बकाया सिस्टम में फंसा हुआ है.

पांच महीने से ज्यादा पुराने बिल
चौंकाने वाली बात ये है कि कुछ बिल 5 महीने से ज्यादा पुराने हैं. जबकि इनकी मंजूरी हो चुकी है, लेकिन भुगतान नहीं हो पाया है. इनमें अक्टूबर 2025 से लेकर मार्च 2026 तक के बिल अभी तक क्लियर नहीं हुए. जबकि प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी भुगतान अटका हुआ है. पत्र में साफ लिखा गया है कि बार-बार बिल भेजने के बावजूद कोष कार्यालय से भुगतान नहीं हो रहा. अब विभाग ने वित्त विभाग से ECS के जरिए तत्काल भुगतान कराने की मांग की है.

सिस्टम में फाइलें लगातार आगे-पीछे हो रही हैं, लेकिन भुगतान अब तक जारी नहीं हुआ है. इस देरी का सीधा असर विभाग के कामकाज पर पड़ रहा है, जिससे साफ-सफाई और रखरखाव जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं. वहीं सप्लायर भी भुगतान के इंतजार में हैं, जिसका असर भर्ती प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक कामों पर दिखाई दे रहा है. उपकरण और संसाधनों की कमी ने स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है. सबसे अहम बात यह है कि जो पुलिस आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती है, वही अब अपने ही बिलों के भुगतान के लिए इंतजार करने को मजबूर है. इससे साफ है कि राजस्थान पुलिस का सिस्टम केवल कानून-व्यवस्था ही नहीं, बल्कि वित्तीय स्तर पर भी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है. अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार इस मामले में कितनी तेजी से कदम उठाती है और करोड़ों रुपये के ये लंबित बिल आखिर कब तक क्लियर हो पाते हैं.

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