/सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 7 अगस्त 2026 को सोना और चांदी के नए भाव जारी किए गए हैं. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी रेट के अनुसार आज दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. चांदी के भाव में 5000 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है, वहीं सोना भी 1000 रुपये प्रति दस ग्राम महंगा हुआ है. इसके बाद जयपुर बाजार में चांदी का नया भाव 237,000 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 153,000 रुपये प्रति दस ग्राम और जेवरात सोना 140,800 रुपये प्रति दस ग्राम पहुंच गया है.

चांदी के भाव में बड़ा उछाल, 5000 रुपये बढ़े दाम

जयपुर सराफा बाजार में शुक्रवार को चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई. सराफा ट्रेडर्स कमेटी के मुताबिक चांदी के रेट में 5000 रुपये प्रति किलो का इजाफा हुआ है. इसके बाद चांदी का भाव बढ़कर 237,000 रुपये प्रति किलो हो गया है. चांदी के लगातार बढ़ते दामों के कारण कारोबारी और निवेशक बाजार की चाल पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

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सोने की कीमतों में भी तेजी, 1000 रुपये महंगा हुआ गोल्ड

चांदी के साथ-साथ सोने के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है. जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोने की कीमत में 1000 रुपये प्रति दस ग्राम की तेजी आई है. इसके बाद शुद्ध सोने का नया भाव 153,000 रुपये प्रति दस ग्राम पहुंच गया है. वहीं जेवरात बनाने में इस्तेमाल होने वाला सोना भी महंगा होकर 140,800 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया है. सोने के दाम बढ़ने से ग्राहकों के बजट पर इसका असर पड़ सकता है.

नए भाव सामने आते ही सराफा बाजार में बढ़ी हलचल

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से नए रेट जारी होने के बाद बाजार में गतिविधियां बढ़ गई हैं. व्यापारी और ग्राहक दोनों ही सोना-चांदी के ताजा भाव की जानकारी लेते नजर आए. कीमतों में लगातार हो रहे बदलाव के बीच निवेशकों की नजर अब आने वाले दिनों में बाजार के रुख पर टिकी हुई है.

सोना-चांदी के रेट में लगातार जारी है उतार-चढ़ाव

पिछले कुछ समय से सराफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी तेजी से भाव ऊपर जा रहे हैं तो कभी मामूली गिरावट दर्ज की जा रही है. शादी-विवाह और निवेश के लिए खरीदारी करने वाले लोग रोजाना बाजार के नए रेट पर नजर रख रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार की हलचल का भी पड़ता है असर

सराफा कारोबारियों का कहना है कि सोना और चांदी की कीमतें केवल स्थानीय मांग और सप्लाई से तय नहीं होती हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की कीमतों में बदलाव, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की खरीदारी का सीधा असर इनकी कीमतों पर पड़ता है. यही वजह है कि दोनों कीमती धातुओं के भाव में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले ताजा भाव जरूर जांचें

अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बाजार जाने से पहले आज के रेट जरूर पता कर लें. कीमतों में लगातार बदलाव होने के कारण सही समय पर खरीदारी करना फायदेमंद साबित हो सकता है. ग्राहक अपनी जरूरत, बजट और बाजार की स्थिति को देखते हुए ही कीमती धातुओं की खरीदारी करें.