जयपुर में दिल दहला देने वाला हादसा! हरिद्वार से लौटते हुए कार बनी काल का सफर, 7 लोगों की मौके पर मौत

Rajasthan Accident News: जयपुर के शिवदासपुरा इलाके में प्रहलादपुरा के पास रिंग रोड से नाले में गिरी कार में 7 लोग, जो हरिद्वार से लौट रहे थे, की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस ने शव नाले से निकालकर मुर्दाघर में रखवाए, परिजनों को सूचना दी गई है.
Trending Photos
Jaipur Accident News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में देर रात बड़ा हादसा हो गया. प्रहलादपुरा के पास रिंग रोड से गुजर रही एक कार अचानक नाले में गिर गई, जिसमें सवार सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. सभी लोग हरिद्वार से लौट रहे थे. हादसे का पता आज दोपहर करीब 12:30 बजे चला, जब एक व्यक्ति ने नाले में डूबी कार को देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी.
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस
सूचना मिलते ही डीसीपी साउथ राजर्षि राज वर्मा सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. कार को नाले से बाहर निकाला गया और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर भिजवाया गया. मृतक शाहपुरा और जयपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं. पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
कार में कौन-कौन था सवार
जिसमें हरिद्वार से लौट रहे दो परिवारों के सात सदस्य रिंग रोड के शिवदासपुरा इलाके में नाले में गिरी कार में फंसकर जान गंवा बैठे. कार में सवार थे वाटिका, जयपुर निवासी रामराज वैष्णव (38), उनकी पत्नी मधु (35) और 14 महीने का बेटा रुद्र. इसके अलावा कालूराम वैष्णव, उनकी पत्नी सीमा देवी, पुत्र रोहित (30) और 3 साल के गरजराज भी हादसे का शिकार हुए. दोनों परिवार हरिद्वार में गोपालदास की अस्थि विसर्जन करने के बाद लौट रहे थे. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को नाले से बाहर निकाला और मृतकों के शवों को मुर्दाघर में रखवाया. हादसे की जानकारी मिलने के बाद परिवार और पड़ोसियों में शोक की लहर फैल गई है.
खबर अपडेट की जा रही है...
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!