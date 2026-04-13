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जयपुर में चली तबादला एक्सप्रेस! एक साथ 7 DSP का हुआ ट्रांसफर, देखें लिस्ट

Rajasthan News: जयपुर में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 7 पुलिस उप अधीक्षकों के तबादले किए गए. पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर अलग-अलग क्षेत्रों में नई नियुक्तियां दीं. सभी तबादले प्रशासनिक जरूरतों के तहत किए गए हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByVishnu Sharma
Published:Apr 13, 2026, 08:17 PM IST | Updated:Apr 13, 2026, 08:17 PM IST

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जयपुर में चली तबादला एक्सप्रेस! एक साथ 7 DSP का हुआ ट्रांसफर, देखें लिस्ट

Jaipur DSP Transfer List: जयपुर में पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सात पुलिस उप अधीक्षकों के तबादले किए गए हैं. इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया गया है. आदेश के तहत राजेंद्र कुमार रावत को सहायक पुलिस आयुक्त यातायात उत्तर जयपुर और रोहित चांवला को सहायक पुलिस आयुक्त यातायात पश्चिम जयपुर नियुक्त किया गया है. वहीं कमल नयन मोयल को सहायक पुलिस आयुक्त यातायात उत्तर द्वितीय और राज कुमार मीणा को सहायक पुलिस आयुक्त पश्चिम द्वितीय की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

इसी क्रम में प्रेम कुमार को सहायक पुलिस आयुक्त यातायात दक्षिण द्वितीय और मुकेश चौधरी को सहायक पुलिस आयुक्त यातायात पूर्व द्वितीय पद पर लगाया गया है. इसके अलावा किशार सिंह भदौरिया को उप पुलिस अधीक्षक आरपीए नियुक्त किया गया है. इन तबादलों को प्रशासनिक आवश्यकताओं के तहत किया गया है.

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