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सोना-चांदी लुढ़के, जयपुर सराफा बाजार में कीमतों में बड़ी गिरावट! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 7 जुलाई 2026 को सोना-चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई. चांदी 3600 रुपये सस्ती होकर 2,35,800 रुपये प्रति किलो और शुद्ध सोना 1000 रुपये गिरकर 1,48,300 रुपये प्रति दस ग्राम पहुंच गया. जानें जेवरात सोने का ताजा भाव.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jul 07, 2026, 06:12 PM|Updated: Jul 07, 2026, 06:12 PM
सोना-चांदी लुढ़के, जयपुर सराफा बाजार में कीमतों में बड़ी गिरावट! जानें ताजा रेट
Image Credit: राजस्थानी सोने के आभूषण का फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में मंगलवार 7 जुलाई 2026 को सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. आज दोनों कीमती धातुओं के भाव में गिरावट दर्ज की गई है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार चांदी के दाम में 3600 रुपये प्रति किलो की कमी आई है, जबकि सोना भी 1000 रुपये प्रति दस ग्राम सस्ता हुआ है. कीमतों में गिरावट के बाद बाजार में ग्राहकों की हल्की हलचल देखने को मिली, हालांकि लोग अभी भी सोच-समझकर खरीदारी कर रहे हैं.

चांदी के भाव में बड़ी गिरावट
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के मुताबिक आज चांदी का भाव 2,35,800 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. पिछले कारोबारी दिन की तुलना में चांदी के रेट में 3600 रुपये की गिरावट आई है. चांदी के दाम कम होने के बाद कुछ ग्राहकों ने इसे खरीदारी का अच्छा मौका माना, लेकिन बाजार में सामान्य दिनों जैसी तेजी नहीं दिखाई दी.

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सोना भी हुआ सस्ता
सोने की कीमतों में भी मंगलवार को नरमी देखने को मिली. जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोना आज 1,48,300 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. वहीं जेवरात सोने का भाव 1,37,300 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया. सोने के दाम घटने के बाद भी ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से ही खरीदारी करते नजर आए.

सराफा बाजार में रहा सामान्य माहौल
जयपुर के सराफा बाजार में दिनभर कारोबार सामान्य रहा. सुबह से ही ग्राहक सोना-चांदी के नए भाव की जानकारी लेने के लिए बाजार पहुंचते रहे. कुछ लोगों ने निवेश के नजरिए से जानकारी जुटाई, जबकि कई ग्राहक केवल कीमतों का अपडेट लेकर वापस लौट गए. कारोबारियों के अनुसार बाजार में अभी किसी तरह की जल्दबाजी नहीं है.

लगातार बदल रहे भावों से ग्राहक बरत रहे सावधानी
पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी भाव बढ़ रहे हैं तो कभी गिरावट दर्ज हो रही है. ऐसे में ग्राहक अब खरीदारी करने से पहले बाजार की स्थिति और कीमतों को अच्छी तरह समझ रहे हैं. लोग बिना जरूरत बड़ी खरीदारी करने से बच रहे हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का भी पड़ता है असर
सराफा कारोबारियों और विशेषज्ञों के अनुसार सोना और चांदी के दाम केवल स्थानीय बाजार की मांग और आपूर्ति से तय नहीं होते हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव, डॉलर की कीमत, आर्थिक स्थिति और निवेशकों की गतिविधियों का भी इन पर सीधा असर पड़ता है. यही वजह है कि दोनों धातुओं के रेट में रोजाना उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले ताजा भाव जरूर करें चेक
विशेषज्ञों का कहना है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले हमेशा बाजार के नए रेट की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. सही समय पर की गई खरीदारी फायदे का सौदा साबित हो सकती है. वहीं बिना जानकारी के निवेश करने से नुकसान की संभावना भी बनी रहती है. इसलिए ग्राहक और निवेशक अपडेट कीमतों को ध्यान में रखकर ही फैसला लें.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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