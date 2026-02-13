RGHS में बड़ा फर्जीवाड़ा! प्राइवेट सेंटर को फायदा पहुंचाने के आरोप में 7 डॉक्टर सस्पेंड

RGHS Fraud: राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में सामने आई अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. ऑडिट में गड़बड़ियां मिलने के बाद सात चिकित्सकों को निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही एक अस्पताल और एक डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देश पर की गई है. सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि योजना में किसी भी तरह की लापरवाही या फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

जानकारी के अनुसार, ऑडिट के दौरान सीकर जिले में तैनात सात चिकित्सकों की भूमिका संदिग्ध पाई गई. मेडिकल कॉलेज सीकर के अस्थि रोग विभाग के सह आचार्य डॉ. कमल कुमार अग्रवाल और डॉ. सुनील कुमार ढाका, जनरल मेडिसिन विभाग के सह आचार्य डॉ. मुकेश वर्मा, सीएचसी किरवा के डॉ. राकेश कुमार, एसके अस्पताल के डॉ. गजराज सिंह, डॉ. एसएस राठौड़ और डॉ. सुनील शर्मा को निलंबित किया गया है.

इसके अलावा योजना का अनुचित लाभ लेने के आरोप में भरतपुर के भरतपुर नर्सिंग होम और बीकानेर के बोथरा डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. जांच में सामने आया कि भरतपुर स्थित कशिश फार्मेसी और भरतपुर नर्सिंग होम ने आपसी मिलीभगत से आरजीएचएस के तहत फर्जी बिल तैयार कर राजकोष को नुकसान पहुंचाया.

बताया गया है कि अस्पताल की डॉक्टर संगीता अग्रवाल ने आरजीएचएस में पूर्व अनुमोदन नहीं होने के बावजूद अस्पताल में योजना का बोर्ड लगा रखा था. लाभार्थियों को योजना के तहत सुविधा देने का प्रलोभन दिया गया. इलाज के दौरान मरीजों से उनकी एसएसओ आईडी और पासवर्ड लेकर टीआईडी जनरेट किए गए. बाद में जांच और दवाइयों के बिल कशिश फार्मेसी के माध्यम से पोर्टल पर समायोजित कर भुगतान लेने की कोशिश की गई.

वहीं, बोथरा डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर की जांच में पाया गया कि कई मामलों में मरीजों को जरूरत से अधिक जांचें लिखी गईं और उनके आधार पर क्लेम प्रस्तुत किए गए.

गौरतलब है कि इससे पहले भी आरजीएचएस में गड़बड़ियों को लेकर 19 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं. अब तक 64 कार्मिक निलंबित किए जा चुके हैं और करीब 39 करोड़ रुपये की रिकवरी की कार्रवाई की गई है.

सरकार का कहना है कि जांच आगे भी जारी रहेगी. दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि योजना का लाभ सही पात्र लोगों तक ही पहुंचे और राजकोष को किसी प्रकार की हानि न हो.

