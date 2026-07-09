/4 मौतों के बाद जागा प्रशासन! अजमेर रोड हादसे की जांच के लिए 2 KM पैदल चली अफसरों की टीम

Jaipur News: अजमेर रोड हाईवे पर मंगलवार को हुए ह्रदय विदारक हादसे के बाद प्रशासन ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है. जिला कलक्टर संदेश नायक ने इस गंभीर दुर्घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी गठित की थी. एडीएम साउथ युगांतर शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी ने आज दुर्घटना स्थल का जायजा लिया. अजमेर रोड 200 फुट बाईपास चौराहे से लेकर दुर्घटनास्थल तक पैदल जायजा लिया. यहां हाईवे किंग होटल के सामने स्थित अस्थाई स्टॉपेज को लेकर एनएचएआई की ओर से लगाई जा रही लोहे की जाली और ट्रैफिक में बाधा बने अतिक्रमणों को देखा. कमेटी प्रमुख युगांतर शर्मा ने कहा कि दुर्घटना के सभी कारणों की जांच की जा रही है. जल्द ही इसकी रिपोर्ट जिला कलक्टर को भेजी जाएगी. कमेटी में रोडवेज के कार्यकारी निदेशक प्रशासन चांदमल वर्मा, जयपुर आरटीओ प्रथम चम्पालाल के साथ ही ट्रैफिक पुलिस, जेसीटीएसएल, एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी शामिल हैं. युगांतर शर्मा ने कहा कि जगह-जगह बने अस्थाई बस स्टॉपेज को हटाने की कार्यवाही की जाएगी. कमेटी दुर्घटना के वैज्ञानिक कारणों की जांच कर रही है. इस पहलू को भी देखा जा रहा है कि क्या सड़क निर्माण में कोई तकनीकी गड़बड़ी है, या फिर पुलिया के ढलान के बाद आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं.

अस्थाई बस स्टैंड बने मौत का डेरा

कमेटी सदस्यों ने 200 फुट बाईपास से लेकर हाईवे किंग होटल से आगे तक करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर हाईवे का मुआयना किया. दरअसल अजमेर रोड पर हीरापुरा में नया बस स्टैंड शुरू हो चुका है. लेकिन वहां से केवल रोडवेज बसों का ही आवागमन हो रहा है. प्राइवेट बस संचालकों ने 200 फुट बाईपास चौराहे से हीरापुरा बस स्टैंड तक ढाई किमी की दूरी में 4 से 5 अस्थाई बस स्टैंड बना लिए हैं. यहां निजी बस संचालक 200 फुट बाईपास से तो सवारियां बिठाते ही हैं, साथ ही पुलिया खत्म होते ही होटल हाईवे किंग के सामने से भी सवारियों को बिठाते हैं. मंगलवार को यहीं पर बस का इंतजार कर रहे राजसमंद जा रहे पिता और उनके तीन बच्चों की मौत हो गई थी. हादसे में केवल मां ही बच सकी है.

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एनएचएआई को सुधार करने के निर्देश

एक तरफ जहां कमेटी सदस्यों ने एनएचएआई को हाईवे पर सर्विस लेन के डिवाइडर पर लोहे की जाली लगाने और यू टर्न रोकने के सम्बंध में निर्देश दिए. तो वहीं ट्रैफिक पुलिस को स्थाई रूप से यहां यात्री बसों का ठहराव रोकने के लिए कहा. रोडवेज ईडीए चांदमल वर्मा ने कहा कि यहां से अस्थाई बस स्टैंड रोकने चाहिए. यात्री हीरापुरा बस स्टैंड तक पहुंच सकें, इसके लिए जेसीटीएसएल के माध्यम से बसें चलाई जाएंगी. जयपुर आरटीओ प्रथम चम्पालाल ने बताया कि परिवहन उड़नदस्तों के जरिए भी यहां हाईवे पर सवारियां बिठाने वाली बसों पर कार्रवाई की जाएगी.