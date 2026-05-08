/कोटपूतली-बहरोड़ जिले के विराटनगर में रसमलाई बनी आफत! 50 स्कूली बच्चों समेत 75 लोग बीमार

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Rajasthan News: कोटपूतली-बहरोड़ के विराटनगर की ढाणी गैसकान में शादी में बची रसमलाई खाने से करीब 75 लोग बीमार हो गए, जिनमें 50 बच्चे शामिल हैं. सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, कई को इलाज के बाद छुट्टी मिल गई, जबकि कुछ का इलाज जारी है.
Kotputli News: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के विराटनगर इलाके की ढाणी गैसकान से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां फूड पॉइजनिंग की वजह से करीब 75 लोगों की तबीयत बिगड़ गई. इनमें सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हुई है, जिनकी संख्या लगभग 50 बताई जा रही है. अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.
जानकारी के मुताबिक यह मामला एक शादी समारोह से जुड़ा है. बीती रात ढाणी गैसकान में एक शादी का कार्यक्रम था, जहां लोगों ने खाने के साथ रसमलाई भी खाई थी. समारोह के बाद बची हुई रसमलाई को अगले दिन एक सरकारी स्कूल में बच्चों के बीच बांट दिया गया. यहीं से पूरा मामला बिगड़ गया. रसमलाई खाने के कुछ ही समय बाद बच्चों और कुछ ग्रामीणों को पेट दर्द, उल्टी और कमजोरी जैसी शिकायतें होने लगीं. हालत बिगड़ती देख परिजन और ग्रामीण तुरंत उन्हें आंतेला और शाहपुरा के अस्पतालों में लेकर पहुंचे. वहां डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया.
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन भी सक्रिय हो गया. भाजपा नेता उपेन यादव और शाहपुरा के SDM संजीव खेदड़ अस्पताल पहुंचे और हालात का जायजा लिया. उन्होंने डॉक्टरों से बात कर कहा कि किसी भी मरीज के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और सभी का सही तरीके से इलाज किया जाए. अस्पताल में भर्ती कई बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, लेकिन कुछ बच्चों और ग्रामीणों का इलाज अभी भी जारी है. डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी तरह की गंभीर स्थिति न बने.
इस घटना के बाद गांव में डर और चिंता का माहौल है. लोग यह समझ नहीं पा रहे कि आखिर रसमलाई खाने के बाद अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोग बीमार कैसे हो गए. वहीं प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया है कि खाने-पीने की चीजों में जरा सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है. गांव में लोग अब बच्चों की सेहत को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए हैं और पूरे मामले की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं.
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