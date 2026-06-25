/राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, राजस्थान में 76 नई नगर पालिकाओं का गठन, 684 नए पदों को मंजूरी

Rajasthan 76 New Municipality: राजस्थान सरकार ने शहरी निकायों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य में कुल 76 नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया है, जिनमें जयपुर, जोधपुर, सीकर, अलवर, झुंझुनूं, दौसा समेत कई जिलों की नई नगर पालिकाएं शामिल हैं. इन नगर पालिकाओं के जरिए स्थानीय प्रशासन को मजबूत बनाने और जनता की जरूरतों को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही सरकार ने इन सभी निकायों में कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए कुल 684 नए पदों की भी मंजूरी दी है.

नई नगर पालिकाओं का गठन, स्थानीय प्रशासन होगा मजबूत

भजनलाल सरकार के इस फैसले को ग्रामीण और शहरी विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. इन 76 नवगठित नगर पालिकाओं के जरिए अब छोटे कस्बों और तेजी से बढ़ते इलाकों में भी स्थानीय प्रशासनिक ढांचा मजबूत होगा. सरकार का कहना है कि इससे जनता की समस्याओं का समाधान पहले से ज्यादा तेजी और प्रभावी तरीके से हो सकेगा.

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684 नए पदों से बढ़ेगी कार्य क्षमता

नई नगर पालिकाओं में कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुल 684 पद स्वीकृत किए गए हैं. इनमें हर नगर पालिका के लिए एक-एक अधिशासी अधिकारी, सहायक राजस्व निरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता (सिविल), कनिष्ठ लेखाकार, ठोस कचरा प्रबंधक, वरिष्ठ प्रारूपकार और वरिष्ठ सहायक जैसे पद शामिल हैं. इसके अलावा कनिष्ठ सहायक के 152 पद भी बनाए गए हैं, जिससे प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी.

आउटसोर्सिंग से भी होगा कामकाज

सरकार ने यह भी साफ किया है कि कुछ पदों जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चौकीदार और सफाई कर्मियों का काम आउटसोर्सिंग के जरिए कराया जाएगा. इससे स्थानीय निकायों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा.

पहले से गठित 6 नगर पालिकाएं अब ग्राम पंचायत में बदली

इसी आदेश में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए वर्ष 2020-21 और 2022-23 में बनी 6 नगर पालिकाओं को फिर से ग्राम पंचायत में परिवर्तित कर दिया है. इनमें गुढ़ागौड़जी, रानीवाड़ा, जावाल, लालगढ़-जाटान, ऋषभदेव और सेमारी शामिल हैं. इनके सभी पूर्व पद अब समाप्त कर दिए गए हैं.

प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव

इस पूरे फैसले को राजस्थान के शहरी प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है. सरकार का दावा है कि इससे छोटे शहरों और कस्बों में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलेगी और जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी.