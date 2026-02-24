JJM महाघोटाले में महाखेल! बोरवेल-टंकी से लेकर पाइप लाइन बिछाने में 8 इंजीनियरों पर गिरेगी गाज

JJM Scam Jaipur: जल जीवन मिशन घोटाले में राज्य सरकार एक्शन मोड में है. बांसवाड़ा-उदयपुर घोटाले के दबी हुई चार्जशीट अब बाहर आ गई है. घोटाले में शामिल इंजीनियर्स को चार्जशीट थमाई जाएगी. कार्मिक विभाग के दखल के बाद अब पीएचईडी ने जिम्मेदारों को कार्रवाई के निर्देश दिए. आखिरकार बांसवाड़ा उदयपुर में कैसे खेल हुए.

8 अफसरों पर गिरेगी गाज

जल जीवन मिशन घोटाले में अब तक श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म के घोटाले सामने आ रहे है, लेकिन अब आने वाले दिनों में दूसर फर्मों की पोल खुलेगी. बांसवाड़ा-उदयपुर जल जीवन मिशन घोटाले में जिन इंजीनियर्स की चार्जशीट की फाइल दबाई गई तो वो फाइले अब खुल गई. घोटाले के 8 आरोपियों की चार्जशीट डेढ साल तक दबाई गई, लेकिन अब राज्य सरकार पूरे प्रकरण में सख्त हो गई. चीफ इंजीनियर JJM ने उदयपुर अतिरिक्त मुख्य अभियंता को इस संबंध में आदेश जारी किए है. अब तीन सबडिविजनों के इंजीनियर्स पर गाज गिरेगी. तत्कालीन मावली उपखंड AEN पायल व्यास, JEN विनोद कुमार, JEN दीपक शर्मा, तत्कालीन कोटडा उपखंड AEN मनोहर सिंह, JEN दीपक जोशी, तत्कालीन गढी AEN मयंक डामोर, JEN प्रितेश जैन, JEN राहुल वैष्णव चार्जशीट थमाई जाएगी.

ऐसे हुआ महाघोटाले में महाखेल

1. बोरवेल निर्माण में खेल

- बोरवेल निर्माण के लिए एमएस (माइल्ड स्टील) पाइप का उपयोग मुख्य रूप से केसिंग पाइप के रूप में किया जाता है, जो बोरिंग की दीवारों को ढहने से बचाने और मिट्टी या रेत को रोकने के लिए ऊपरी परत में लगाया जाता है. लेकिन आईएसआई कोड के मुताबिक कम थिकनेस के एमएस पाइप लगाए गए. कई जगह ग्रेवल नहीं डाली.

- बोरिंग में घटिया क्वालिटी के जीआई पाइप डाले गए. बी क्लास की जगह सी क्लास के पाइप लगाए गए. आईएसआई मानदंडों के अनुसार पाइप नहीं डाले गए. कम स्टार रेटिंग के पंप सेट लगाए. जिससे बिजली छीजत , पानी की आवक कम होने का खतरा.

2. टंकी निर्माण में खेल

- बिना ट्यूब टेस्ट के कॉलम लगाए.जिससे टंकी के डैमेज होने का खतरा

- PHED की ड्राइंग डिजाइन के विपरीत CWR का निर्माण किया गया.

- ड्राइंग डिजाइन बदकर शर्तों के मुताबिक स्टील कम लगाकर घटिया काम किया.

- स्टील के घपले से राज्य सरकार को करोडों का नुकसान हुआ.फर्मों को फायदा.

- इंजीनियर्स की मिलीभगत से ड्राइंग डिजाइन बदलकर ठेकेदारों को करोडों का फायदा,जिससे एसआर के गिरने का खतरा.

3. पाइप लाइन बिछाने में खेल

- पुरानी लाइनों को नापकर फर्जी पैमेंट उठाया.फर्मों को इंजीनियर्स की मिलीभगत से करोड़ों का लाभ पहुंचाया गया.

- अधिकतर स्कीमों में एक मीटर से नीचे लाइन नहीं डाली गई.लाइनों की गहराई कम होने से टूटना का खतरा.

- हरियाणा के चोरी के पाइप लगाए गए.गुणवत्ता के पैमानों पर पाइप के सैंपल फेल हुए.

- डिविजनों में एक्सईएन ने बिना काम के करोडों का पैमेंट फर्मों को किया गया.

4. जीएसटी में खेल

- ई-वे बिल में गडबडियां हुई.जीएसटी चोरी के बडे खुलासे की आशंका दिखाई दे रही.

- सरकार की बिना अनुमति के फर्मों का पैमेंट कर दिया.जीएसटी का भी पैमेंट किया गया.

उदयपुर सबसे बड़ा उदाहरण, घटिया काम, पूरे दाम

अधीक्षण अभियंता प्रवीण आकोदिया की अध्यक्षता में बांसवाड़ा के चिरोला-फला-ओजरिया गांव में 150 KL की टंकी की जांच की. जिसमें पाया गया कि टैंडर नियम शर्तों को तोड़ते हुए टंकियों का निर्माण करवाया. शर्तों के मुताबिक PHED की OHSR(टंकी) विभाग के स्टैंडर्ड के अनुसार कार्य किया जाना था. जबकि ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए विभाग के अफसरों ने अपने स्तर पर ही डिजाइन अनुमोदित कर दी. विभाग द्वारा 100 KL टंकी के डिजाइन में कम से कम 10 क्विंटल स्टील लगता है. जबकि संवेदक और अफसरों ने बाहर से ड्राइंग डिजाइन करवाई, जिसमें करीब 6-7 क्विंटल स्टील लगा. टंकियों के पाइप के सपोर्ट के लिए पुडल कॉलर लगाया जाता है, ताकि पाइप गिरे ना. लेकिन निर्माण कार्य में पुडल कॉलर गायब थे.

