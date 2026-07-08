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खुशखबरी! सोना हुआ सस्ता, चांदी भी नीचे फिसली, जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 8 जुलाई 2026 को सोना-चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई. चांदी 1300 रुपये सस्ती होकर 2,34,500 रुपये किलो और सोना 800 रुपये घटकर 1,47,500 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. ग्राहकों को राहत मिली, लेकिन बाजार में खरीदारी सामान्य रही.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jul 08, 2026, 06:30 PM|Updated: Jul 08, 2026, 06:30 PM
खुशखबरी! सोना हुआ सस्ता, चांदी भी नीचे फिसली, जानें सराफा बाजार के ताजा रेट
Image Credit: सोने के आभूषणSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 8 जुलाई 2026 को सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए राहत की खबर रही. दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी किए गए ताजा भाव के अनुसार चांदी के दाम में 1300 रुपये प्रति किलो की कमी आई है, जबकि सोना भी 800 रुपये प्रति दस ग्राम सस्ता हुआ है. कीमतों में गिरावट के बाद बाजार में ग्राहकों की रुचि थोड़ी बढ़ी है, हालांकि लोग अभी भी बाजार की स्थिति को देखते हुए ही खरीदारी कर रहे हैं.

चांदी के भाव में आई गिरावट
जयपुर सराफा बाजार में आज चांदी का भाव 2,34,500 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. पिछले कारोबारी दिन की तुलना में चांदी की कीमत में 1300 रुपये की गिरावट आई है. चांदी के सस्ते होने के बाद कुछ ग्राहकों ने इसे खरीदारी के लिए बेहतर मौका माना. हालांकि बाजार में अभी सामान्य दिनों जैसी भीड़ और तेजी देखने को नहीं मिली.

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सोने की कीमतों में भी नरमी
सोने के भाव में भी आज कमी देखने को मिली है. जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोने की कीमत 1,47,500 रुपये प्रति दस ग्राम रही. वहीं जेवरात सोने का भाव 1,36,600 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया. सोने के दाम कम होने के बावजूद ग्राहक अपनी जरूरत, बजट और बाजार की चाल को ध्यान में रखकर ही खरीदारी कर रहे हैं.

सराफा बाजार में कारोबार रहा सामान्य
जयपुर के सराफा बाजार में बुधवार को कारोबार का माहौल सामान्य रहा. सुबह से ही ग्राहक सोना-चांदी के नए रेट जानने के लिए बाजार पहुंचते रहे. कुछ लोग निवेश के लिए भाव की जानकारी लेते नजर आए, जबकि कई ग्राहक सिर्फ कीमतों का अपडेट लेकर वापस लौट गए. कारोबारियों के अनुसार फिलहाल बाजार में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाई दे रही है.

उतार-चढ़ाव के बीच ग्राहक बरत रहे सावधानी
सोना और चांदी की कीमतों में पिछले कुछ समय से लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी दोनों धातुओं के भाव में तेजी आती है तो कभी गिरावट दर्ज की जाती है. ऐसे में ग्राहक अब खरीदारी करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर रहे हैं. लोग बाजार के रुख को समझने के बाद ही बड़ी खरीदारी का फैसला ले रहे हैं.

वैश्विक परिस्थितियों का कीमतों पर असर
जानकारों के अनुसार सोना और चांदी की कीमतों पर सिर्फ स्थानीय बाजार का असर नहीं पड़ता, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले बदलाव भी इनकी कीमतों को प्रभावित करते हैं. डॉलर की स्थिति, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की गतिविधियों के कारण दोनों कीमती धातुओं के रेट में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले ताजा भाव जानना जरूरी
विशेषज्ञों का कहना है कि सोना और चांदी खरीदने से पहले बाजार के नए भाव की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. सही समय पर की गई खरीदारी से फायदा मिल सकता है. वहीं बिना जानकारी के निवेश करने पर नुकसान की संभावना भी बनी रहती है. इसलिए ग्राहक और निवेशक ताजा रेट देखने के बाद ही खरीदारी या निवेश का फैसला करें.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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