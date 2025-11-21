राजस्थान में बड़ा बदलाव! 8 नए जिलों में पहली बार बनी जिला परिषद, चुनाव प्रक्रिया हुई आसान

8 News District Council: राजस्थान में अब 41 जिलों में पूरी तरह से जिला परिषदें बन गई हैं. राज्य सरकार ने आठ नए जिलों में पहली बार जिला परिषदों का गठन कर इसे पूरा किया है. इससे अब प्रदेश के सभी जिलों में पंचायत राज की व्यवस्थाएं और चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह सुसंगत हो जाएंगी.

राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, डीग, बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना-कुचामन, फलौदी, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ और सलूम्बर को नई जिला परिषद मिली हैं. यह कदम पंचायत चुनाव से ठीक पहले उठाया गया है ताकि नए जिलों में चुनाव सुचारू रूप से हो सके.

ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग ने इस आदेश को लागू करते हुए बताया कि पुराने जिलों की परिषदों का पुनर्गठन भी किया गया है. इससे नई जिला परिषदों में संचालन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए रास्ता साफ हो गया है. नई और पुनर्गठित जिला परिषदों के साथ ही पूरे प्रदेश के पंचायत राज का ढांचा बदलने वाला है. इससे जिला स्तर पर योजनाओं की गति बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य और योजनाओं की निगरानी बेहतर ढंग से की जा सकेगी.

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया कि अब 33 पुराने जिलों के साथ नए आठ जिलों की परिषदों को जोड़कर कुल 41 जिला परिषदें बन गई हैं. इससे पंचायत चुनाव के लिए पूरी तैयारियां अब सभी जिलों में पूरी तरह लागू हो जाएंगी.

राज्य के 41 जिलों की सूची में श्रीगंगानगर, धौलपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, करौली, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, दौसा, जयपुर, सिरोही, झुंझुनू, सीकर, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, बाड़मेर, जालौर, भरतपुर, जोधपुर, अलवर, प्रतापगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, उदयपुर और नए जिलों में डीग, बालोतरा, डीडवाना, फलौदी, सलूंबर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ और ब्यावर शामिल हैं.

इस फैसले से राजस्थान में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया और जिला प्रशासन दोनों मजबूत होंगे. अब हर जिले में जनता की भागीदारी और स्थानीय विकास के कामों पर निगरानी आसान होगी. ग्रामीण क्षेत्र के विकास और योजनाओं की प्रभावशीलता में यह बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

