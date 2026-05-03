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NEET 2026: निकलने से पहले ध्यान दें इन 8 बातों पर, नहीं तो परीक्षा केंद्र पर नहीं मिलेगी एंट्री!

Rajasthan News: 3 मई से राजस्थान में NEET UG परीक्षा, 2.09 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. 27 जिलों में 611 केंद्र बनाए गए हैं. सख्त सुरक्षा, 300 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र और समय पर पहुंचना जरूरी. नियमों का पालन अनिवार्य, रोडवेज में फ्री यात्रा सुविधा.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated byAnsh Raj
Published: May 03, 2026, 05:10 AM|Updated: May 03, 2026, 05:10 AM
NEET 2026: निकलने से पहले ध्यान दें इन 8 बातों पर, नहीं तो परीक्षा केंद्र पर नहीं मिलेगी एंट्री!
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NEET UG 2026: राजस्थान में 3 मई 2026 से होने वाली नीट यूजी परीक्षा को लेकर इस बार बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं. लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, इसलिए प्रशासन और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) दोनों ही इसे पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष कराने पर फोकस कर रहे हैं. इस बार प्रदेशभर में करीब 2.09 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. इसके लिए 27 जिलों में कुल 611 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, ताकि छात्रों को अपने नजदीक ही सेंटर मिल सके और भीड़ को नियंत्रित किया जा सके.

परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी, लेकिन अभ्यर्थियों को दोपहर 1:30 बजे से पहले ही केंद्र पर पहुंचना जरूरी है. इसके बाद गेट बंद कर दिए जाएंगे और किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा. सुरक्षा के लिहाज से हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल तैनात रहेगा और 300 मीटर के दायरे को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है. यहां किसी भी तरह की दुकान, ई-मित्र, फोटोकॉपी या साइबर कैफे खुला नहीं रहेगा.

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प्रदेश में सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र जयपुर (106), सीकर (102) और कोटा (92) में बनाए गए हैं. इसके अलावा जोधपुर में 46, उदयपुर में 29 और अलवर में 25 केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए जिला कलेक्टर्स को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिसमें सेंटर का निरीक्षण, फ्लाइंग स्क्वाड की तैनाती और गोपनीय सामग्री की सुरक्षा शामिल है. सोशल मीडिया पर भी फर्जी खबरों को रोकने के लिए खास निगरानी रखी जा रही है.

अब बात उन जरूरी बातों की, जिनका ध्यान अभ्यर्थियों को परीक्षा के दिन रखना है:

• क्या ले जाएं: Admit Card (प्रिंट + फोटो), Photo ID, 2 पासपोर्ट फोटो
• क्या न ले जाएं: मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्टवॉच, पर्स/बैग, नोट्स
• ड्रेस कोड: सिंपल कपड़े, मेटल या ज्वेलरी से बचें
• टाइमिंग: समय से पहले पहुंचें, गेट क्लोज टाइम का ध्यान रखें
• बॉलपॉइंट पेन/स्टेशनरी: एजेंसी के नियमों के अनुसार ही मिलेगा या लाना होगा
• हाइड्रेशन/खाना: हल्का नाश्ता करें, पानी पहले पी लें
• OMR टिप: पहले आसान सवाल हल करें, सर्कल साफ भरें, ओवरराइटिंग न करें
• परीक्षा के दिन रोडवेज बसों में अभ्यर्थियों के लिए फ्री ट्रैवल सुविधा

प्रशासन की कोशिश है कि इस बार परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के पूरी हो और छात्रों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. अभ्यर्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें.

बता दें कि इस बार नीट यूजी परीक्षा को लेकर प्रदेश में मजबूत इंतजाम किए गए हैं. सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक और व्यवस्थाओं तक हर स्तर पर तैयारी पूरी है, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके और छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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