हरमाड़ा हादसे के बाद भी नहीं चेते अधिकारी, जयपुर में मौत के 88 ब्लैक स्पॉट जस के तस!

Jaipur News: हरमाड़ा में हुए दर्दनाक हादसे ने जयपुर की जनता को हिलाकर रख दिया है. प्रदेश में ऐसे हादसे फिर से घटित न हों, इसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशीलता दिखाई है. उन्होंने सभी विभागों को मिलकर संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. लेकिन ब्लैक स्पॉट्स को लेकर रोड ऑनिंग एजेंसीज की गंभीरता नजर नहीं आ रही है. सड़क हादसों की समीक्षा करने, हादसों में कमी लाने और नीति बनाकर सड़क सुरक्षा कार्य करने के लिए गठित जिला सड़क सुरक्षा समिति के आदेशों की पालना नहीं हो रही है. वर्ष 2024 में समिति ने जयपुर जिले में 88 ब्लैक स्पॉट माने थे. ब्लैक स्पॉट यानी ऐसे स्थान, जहां दुर्घटना होने की आशंका सबसे ज्यादा रहती है. ऐसे स्थानों को ठीक करने पर रोड ऑनिंग एजेंसीज को प्राथमिकता से सुधार कार्य करने के निर्देश दिए हुए हैं. लेकिन रोड ऑनिंग एजेंसीज की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि जिन 88 स्थानों को कमेटी ने खतरनाक माना था, उनमें से महज 6 स्थानों पर ही सुधार कार्य पूरे किए जा सके हैं. इसके अलावा 18 स्थानों पर सुधार कार्य के लिए प्रक्रिया चल रही है. लेकिन बचे हुए स्थानों पर एनएचएआई ने सुधार कार्य करने की जरूरत नहीं मानी है. एनएचएआई की जयपुर और दौसा टीमों ने ज्यादातर स्थानों पर केवल टैम्पररी रेक्टिफिकेशन कार्य किए हैं. इन अस्थाई सुधार कार्यों के बाद विभाग उम्मीद कर रहा है कि इससे हादसे कम हो सकेंगे.

ब्लैक स्पॉट के समाधान को लेकर स्थिति क्या ?

- वर्ष 2024 में समिति ने जयपुर जिले में 88 ब्लैक स्पॉट किए थे चिन्हित

- इनमें से महज 6 ब्लैक स्पॉट पर बनाए जा सके फ्लाईओवर

- NHAI के हाईवेज पर 58 ब्लैक स्पॉट माने थे समिति ने

- NHAI जयपुर के अधीन 47 ब्लैक स्पॉट में से 6 का हुआ समाधान

- 7 स्थानों पर टेंडर हो चुके, निर्माण कार्य प्रगतिरत

- 5 स्थानों पर बिडिंग प्रक्रिया अभी अप्रूवल की स्थिति में

- 6 स्थानों पर अभी डीपीआर बनाने का कार्य प्रगतिरत

- 23 स्थानों पर NHAI ने कहा, टैम्पररी रेक्टिफिकेशन ही काफी

- इन स्थानों पर परमानेंट सुधार किए जाने की जरूरत नहीं

- जिला कलेक्टर ने निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए

- हालांकि फिर से इन 23 स्थानों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के निर्देश

जेडीए भी सड़क हादसे रोकने को गंभीर नहीं!

सड़क हादसे रोकने की दिशा में जेडीए भी ज्यादा गंभीर नहीं है. जयपुर शहर में जिला सड़क सुरक्षा समिति ने 21 ब्लैक स्पॉट माने थे. इन 21 ब्लैक स्पॉट पर महज अस्थाई सुधार कार्य किए गए हैं. कमेटी को जेडीए ने जवाब भेजा है कि किसी भी ब्लैक स्पॉट पर परमानेंट रेक्टिफिकेशन किए जाने की जरूरत नहीं है. जेडीए ने कहा है कि केवल 3 ब्लैक स्पॉट पर ही स्थाई सुधार कार्य किए जाने हैं. इनमें रिद्धि-सिद्धि चौराहे पर एलिवेटेड रोड बनाए जाने के लिए शिलान्यास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 29 सितंबर को कर दिया है. 2 अन्य स्पॉट पर भी कार्य जल्द किए जाएंगे.

किस ब्लैक स्पॉट पर NHAI के कार्य की कैसी स्थिति ?

- नींदड़ मोड़ पर 41.39 करोड़ से सुधार कार्य, 21 फीसदी काम पूरा

- टोडी मोड़ पर 42.06 करोड़ से कार्य, 21 फीसदी काम पूरा

- हाड़ोता कट पर 33.18 करोड़ से कार्य, 87 फीसदी काम पूरा

- उदयपुरी मोड़ पर 32.76 करोड़ से कार्य, 33 फीसदी काम पूरा

- बीलवा कट पर 35.48 करोड़ स्वीकृत, मेट्रो स्टेशन के चलते काम अटका

- चाकसू कट पर 25.91 करोड़ से सुधार कार्य, 5 फीसदी काम हुआ

- जयपुर तिराया पर 36.42 करोड़ से कार्य, 67 फीसदी काम पूरा

- लाखेर में 34.09 करोड़ से कार्य होगा, 6 अक्टूबर को एग्रीमेंट हुआ

- रोड नंबर 14, सीकर रोड पर 40.92 करोड़ से कार्य, मेट्रो के चलते काम अटका

- 200 फीट चौराहा पर बिड आमंत्रित की, 14 नवंबर को खुलेगी

- गिदानी कट, पालू कट, दांतरी, बड़ के बालाजी, छितरोली कट में कार्य शुरू नहीं

- घटवाड़ी, डांगरवाड़ा और भवानी में सड़क चौड़ाई का कार्य होगा

