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सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, आसमान से जमीन पर गिरे दाम! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 9 जुलाई 2026 को सोना-चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई. चांदी 3500 रुपये सस्ती होकर 2,31,000 रुपये प्रति किलो रही, जबकि शुद्ध सोना 1,47,200 और जेवरात सोना 1,36,300 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया.

Source:ज़ी न्यूज़ डेस्क
Published: Jul 09, 2026, 06:22 PM|Updated: Jul 09, 2026, 06:22 PM
सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, आसमान से जमीन पर गिरे दाम! जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 9 जुलाई 2026 को सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर सामने आई. दोनों प्रमुख कीमती धातुओं के भाव में गिरावट दर्ज की गई है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा रेट के अनुसार चांदी की कीमत में 3500 रुपये प्रति किलो की कमी आई है, जबकि सोना भी 300 रुपये प्रति दस ग्राम सस्ता हुआ है. भाव कम होने के बाद बाजार में ग्राहकों की हल्की दिलचस्पी बढ़ी है, हालांकि लोग अभी भी सोच-समझकर ही खरीदारी कर रहे हैं.

चांदी के दाम में बड़ी गिरावट
जयपुर सराफा बाजार में आज चांदी का भाव 2,31,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है. पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले चांदी की कीमत में 3500 रुपये की गिरावट आई है. चांदी के रेट नीचे आने के बाद कुछ ग्राहकों ने इसे खरीदारी के लिए अच्छा अवसर माना. हालांकि बाजार में अभी भी सामान्य दिनों जैसी रौनक नजर नहीं आई और लोग कीमतों पर नजर बनाए हुए हैं.

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सोना भी हुआ सस्ता
सोने की कीमतों में भी गुरुवार को मामूली गिरावट देखने को मिली. जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोने का भाव 1,47,200 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. वहीं जेवरात सोने की कीमत 1,36,300 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज की गई. सोना सस्ता होने के बावजूद ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से ही खरीदारी करते दिखाई दिए.

सराफा बाजार में सामान्य रहा कारोबार
जयपुर के सराफा बाजार में गुरुवार को कारोबार सामान्य गति से चलता रहा. बाजार खुलने के बाद ग्राहक सोना-चांदी के नए भाव की जानकारी लेने पहुंचे. कुछ लोग निवेश के नजरिए से रेट की जानकारी जुटाते नजर आए, जबकि कई ग्राहक सिर्फ कीमतों का अपडेट लेकर लौट गए. कारोबारियों के मुताबिक फिलहाल बाजार में बड़ी खरीदारी को लेकर उत्साह कम है.

कीमतों में बदलाव से ग्राहक रख रहे नजर
पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी कीमतों में तेजी आती है तो कभी गिरावट दर्ज की जाती है. इसी वजह से ग्राहक अब खरीदारी करने से पहले बाजार की स्थिति को समझ रहे हैं. लोग जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय सही समय का इंतजार कर रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार की हलचल का असर
सराफा कारोबारियों के अनुसार सोना और चांदी के दाम केवल घरेलू बाजार की मांग और सप्लाई से तय नहीं होते हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव, डॉलर की कीमत, वैश्विक आर्थिक स्थिति और निवेशकों की गतिविधियों का भी इनकी कीमतों पर सीधा प्रभाव पड़ता है. यही कारण है कि दोनों धातुओं के भाव में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले नए रेट जरूर करें चेक
विशेषज्ञों का कहना है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले बाजार के ताजा भाव की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. सही समय पर की गई खरीदारी फायदे का सौदा साबित हो सकती है. वहीं बिना जानकारी के निवेश करने पर नुकसान भी हो सकता है. इसलिए ग्राहक और निवेशक हमेशा नए रेट और बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही फैसला लें.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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