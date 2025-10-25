Zee Rajasthan
राजस्थान में दवा स्कैंडल! 9 दवाएं आईपी मानकों पर फेल, सरकारी अस्पतालों में सप्लाई हो रही अमानक दवाएं

Rajasthan News: राजस्थान समेत अन्य राज्यों की 9 दवाएं खाद्य सुरक्षा एवं दवा आयुक्तालय की जांच में अमानक पाई गईं. जयपुर की विवेक फार्माकेम और सिनोमैडिक लेबोरेट्रीज की दवाएं भी शामिल हैं. विभाग ने सभी दवाएं बाजार से हटाने और संबंधित कंपनियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Avaj panchal
Published: Oct 25, 2025, 06:56 PM IST | Updated: Oct 25, 2025, 06:56 PM IST

राजस्थान में दवा स्कैंडल! 9 दवाएं आईपी मानकों पर फेल, सरकारी अस्पतालों में सप्लाई हो रही अमानक दवाएं

Jaipur News: राजस्थान में मरीजों की सेहत से जुड़ी गंभीर लापरवाही सामने आई है. खाद्य सुरक्षा एवं दवा आयुक्तालय की जांच में राज्य समेत अन्य प्रदेशों की 9 दवाएं अमानक पाई गई हैं. विभाग ने इन दवाओं को तत्काल बाजार से हटाने और इनके अन्य बैचों की गुणवत्ता जांचने के निर्देश जारी किए हैं. जांच 1 से 15 अक्टूबर के बीच की गई, जिसमें पाया गया कि कई दवाएं भारतीय औषध संहिता (आईपी) के मानकों पर खरा नहीं उतर सकीं. इनमें घटक मात्रा, घुलनशीलता, वजन और भौतिक स्वरूप में गंभीर खामियां मिलीं.

जयपुर की 2 फार्मा कंपनी भी फेल
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जयपुर की दो फार्मा कंपनियां, मेसर्स विवेक फार्माकेम (इंडिया) लिमिटेड और सिनोमैडिक लेबोरेट्रीज, केशवाना, कोटपूतली की दवाएं भी अमानक पाई गई हैं. मेसर्स विवेक फार्माकेम की डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल 100 एमजी सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की जा रही थी, जबकि इस कंपनी की दवाएं 2020 में भी अमानक पाई गई थीं. इसके बावजूद कंपनी का सरकारी दवा भंडार में दबदबा बना रहा. सिनोमैडिक लेबोरेट्रीज की कोबाला प्लस कैप्सूल (अल्फा लिपोइक एसिड और मिथाइलकोबालामिन) भी गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी.

कौन-कौन सी दवाएं शामिल
अमानक घोषित दवाओं में डीएक्सामेथासोन, एल्बेंडाजोल, फ्लुपेंटिसोल-मेलिनासेन, प्राइमाक्वाइन, एस्पाज, लोपरामाइड, हायोसीन-पैरासिटामोल, डॉक्सीसाइक्लिन और कोबाला प्लस शामिल हैं. ये दवाएं देश के अलग-अलग शहरों देहरादून, हरिद्वार, सोलन, पालघर और जयपुर की कंपनियों द्वारा बनाई गई थीं.

औषधि नियंत्रक विभाग ने दिए सख्त निर्देश
औषधि नियंत्रक विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ये दवाएं तुरंत बाजार से वापस ली जाएं और संबंधित कंपनियों के अन्य बैचों की भी जांच की जाए. विभाग का कहना है कि मरीजों की सुरक्षा सर्वोपरि है और अमानक दवाओं के निर्माण या वितरण में शामिल किसी भी कंपनी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यह मामला न सिर्फ दवा निर्माण कंपनियों की लापरवाही को उजागर करता है बल्कि सरकारी खरीद प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है.

यह मामला न सिर्फ दवा निर्माण कंपनियों की लापरवाही को उजागर करता है बल्कि सरकारी खरीद प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है.

