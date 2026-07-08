/Rajasthan: लग्जरी बसों को किया सीज, बाल वाहिनियों के काटे चालान

Rajasthan News: राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नियम विरूद्ध चल रही लग्जरी बसों के खिलाफ चलाए गए एक माह विशेष निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान के तहत बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महानगर द्वितीय की ओर से इन वाहनों की जांच की गई. वहीं, जांच के दौरान नियमों को ताक पर रखकर चल रहे वाहनों सीज करने सहित उनके चालान काटे गए.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महानगर, द्वितीय की सचिव पल्लवी शर्मा ने बताया कि न्यायिक अधिकारी, परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने चौमूं पुलिया और 14 नंबर बस स्टैंड पर संचालित स्लीपर, लग्जरी बसों और बाल वाहिनियों का औचक निरीक्षण किया गया.

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मध्यप्रदेश में पंजीकृत बस को राजस्थान की नंबर प्लेट

इसमें देखा गया कि वाहन राष्ट्रीय वाहन मानक, 2016 और राज्य सरकार की एसओपी, 2024 के तहत चल रहे है या नहीं. कार्रवाई के दौरान मध्यप्रदेश में पंजीकृत बस को राजस्थान की नंबर प्लेट लगाकर चलाते हुए पकड़ा गया. ऐसे में उसे तुरंत सीज किया गया.

इसी तरह आपातकालीन निकास को रोककर सीटें बढाने, अतिरिक्त स्लीपर लगाने सहित अन्य कमियों वाली आठ अन्य बसों को भी सीज किया गया. इसके अलावा 15 बसों और 24 बाल वाहिनियों के चालान काटे गए. जब्त की गई बसों में यात्रा कर रहे यात्रियों की असुविधा से बचाने के लिए उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अलग से व्यवस्था की गई.

परमिट व फिटनेस प्रमाण पत्र भी निलंबित

कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण की सचिव ने परिवहन अधिकारियों और यातायात पुलिस को निर्देश दिए कि आमजन और यात्रियों के जीवन की सुरक्षा को देखते हुए नियमों की अवहेलना कर चल रही इन बसों पर न केवल भारी जुर्माना लगाए जाए, बल्कि उनके परमिट व फिटनेस प्रमाण पत्र भी निलंबित किए जाए.

बता दें कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA), जिसे 'रालसा' भी कहते हैं. समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों-जैसे महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति/जनजाति और विकलांग को मुफ्त कानूनी सहायता और न्याय प्रदान करता है. इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1998 को हुई थी.