/आंखों में आंसू, चेहरे पर मुस्कान… भजनलाल सरकार की पहल से 970 बुजुर्गों का तीर्थ सपना हुआ पूरा

Rajasthan Tirth Yatra: कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ इंसान की इच्छाएं कम हो जाती हैं. लेकिन एक इच्छा ऐसी होती है जो आखिरी सांस तक दिल में रहती है. भगवान के दर पर माथा टेकने की. दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसा ही भावुक नजारा देखने को मिला. किसी मां की आंखें नम थीं, किसी पिता के चेहरे पर वर्षों पुरानी मनोकामना पूरी होने की मुस्कान थी. ट्रेन की खिड़कियों से हाथ हिलाते बुजुर्ग, प्लेटफॉर्म पर खड़े परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू और गूंजते जयकारे. सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 970 वरिष्ठ नागरिकों को विशेष एसी ट्रेन से सोमनाथ, द्वारका और नागेश्वर के दर्शन के लिए रवाना किया.

जिस उम्र में लोग घर की चौखट से बाहर निकलने में भी संकोच करने लगते हैं, उस उम्र में 970 बुजुर्ग आस्था की नई उड़ान पर निकले. किसी की आंखों में सोमनाथ के दर्शन का अधूरा सपना था, किसी के चेहरे पर द्वारका जाने की बरसों पुरानी इच्छा पूरी होने की चमक. दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर जब एसी तीर्थ ट्रेन ने सीटी दी तो खिड़कियों से हाथ हिलाते बुजुर्गों और उन्हें विदा करने आए परिजनों की नम आंखों ने इस यात्रा को सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भावनाओं का उत्सव बना दिया. दरअसल दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर दोपहर का नजारा किसी सामान्य रेल यात्रा जैसा नहीं था. यहां विदाई के आंसू थे, चेहरे पर संतोष था, हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देते बुजुर्ग थे और हर-हर महादेव और जय सोमनाथ के जयकारों से गूंजता पूरा प्लेटफॉर्म. सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विशेष एसी पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. करीब 970 वरिष्ठ नागरिक छह दिवसीय इस यात्रा में गुजरात के सोमनाथ, द्वारकाधीश और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे. कई बुजुर्ग ऐसे थे जिन्होंने पहले वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में आवेदन किया था, चयन भी हुआ था, लेकिन किसी पारिवारिक, स्वास्थ्य या अन्य कारण से यात्रा नहीं कर पाए थे या फिर वेटिंग लिस्ट में नंबर आकर रह गया. इस बार प्रतीक्षा सूची से मौका मिला तो मानो वर्षों की मनोकामना पूरी हो गई. ट्रेन में बैठते ही कई बुजुर्गों के चेहरे खिल उठे. कोई मोबाइल पर घरवालों को ट्रेन दिखा रहा था तो कोई भगवान का नाम लेकर भावुक हो गया. स्टेशन पर विदाई देने आए परिजनों के लिए भी यह पल भावुक करने वाला था. बुजुर्ग माता-पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लेने वाले बेटे-बेटियां और पोते-पोतियां उनकी सुरक्षित यात्रा की कामना करते नजर आए. कई परिवारों की आंखें नम थीं, लेकिन उन आंसुओं में खुशी और संतोष झलक रहा था. बुजुर्ग यात्री ने कहा, "मन में हमेशा इच्छा थी कि जीवन में तीर्थांटन कर लूं, लेकिन आर्थिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कभी जा नहीं पाया. आज लग रहा है जैसे भगवान ने खुद बुलावा भेजा है.

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कार्यक्रम में कहा कि बुजुर्गों के मन में हमेशा यह इच्छा रहती है कि जीवन में एक बार प्रमुख तीर्थों के दर्शन जरूर करें. कई लोग परिस्थितियों के कारण नहीं जा पाते, ऐसे में सरकार उन्हें सम्मानपूर्वक तीर्थ यात्रा का अवसर दे रही है. पहले लोग भीषण गर्मी में सामान्य ट्रेनों से यात्रा करते थे, लेकिन अब वरिष्ठ नागरिकों को पूरी तरह वातानुकूलित ट्रेन से भेजा जा रहा है ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो. बुजुर्गों का आशीर्वाद सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है और यह आशीर्वाद हमेशा बना रहना चाहिए. यह यात्रा केवल धार्मिक भ्रमण नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा से जुड़ने का अवसर भी है. मुख्यमंत्री ने सोमनाथ मंदिर के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि हजारों वर्षों में अनेक आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति और आस्था के प्रतीकों को मिटाने का प्रयास किया, लेकिन जब-जब उन्हें नष्ट करने की कोशिश हुई, तब-तब वे और अधिक शक्ति और भव्यता के साथ पुनः खड़े हुए. सोमनाथ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने पर यह विशेष यात्रा आयोजित की गई है. उन्होंने कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और स्वाभिमान का प्रतीक है. इतिहास में कई बार इसे तोड़ने का प्रयास हुआ, लेकिन हर बार यह पहले से अधिक भव्य रूप में खड़ा हुआ. 14 एसी कोच वाली इस विशेष ट्रेन में भोजन, आवास, चिकित्सा, स्थानीय परिवहन और दर्शन की संपूर्ण व्यवस्था की गई है. 10 जून को जब यह ट्रेन वापस जयपुर लौटेगी, तब बुजुर्ग अपने साथ केवल तीर्थ दर्शन की स्मृतियां ही नहीं, बल्कि जीवनभर का आध्यात्मिक अनुभव और संतोष भी लेकर आएंगे. कार्यक्रम में मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री जवाहर सिंह बेढम, सांसद मंजू शर्मा, शहर जिलाध्यक्ष अमित गोयल, देवस्थान सचिव शुचि त्यागी, देवस्थान आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, कलक्टर संदेश नायक मौजूद रहे.

यूं रहेगा ट्रेन का शेड्यूल

6 जून को ट्रेन सुबह करीब 11:30 बजे सोमनाथ पहुंचेगी. यहां यात्रियों को होटल में ठहराने के बाद सोमनाथ मंदिर सहित आसपास के धार्मिक एवं दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा.

7 जून को सोमनाथ के शेष दर्शनीय स्थलों के दर्शन करवाने के बाद रात करीब 11:30 बजे विशेष ट्रेन द्वारका के लिए रवाना होगी.

8 जून को सुबह लगभग 6 बजे द्वारका पहुंचने पर यात्रियों को होटल में ठहराया जाएगा. इसके बाद द्वारकाधीश मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे.

9 जून को द्वारका में शेष भ्रमण कार्यक्रम पूरा करने के बाद शाम करीब 6 बजे विशेष ट्रेन जयपुर के लिए रवाना होगी.

10 जून को शाम करीब 4 बजे ट्रेन जयपुर पहुंचेगी. वापसी के दौरान अजमेर और आबू रोड स्टेशन पर भी यात्रियों के उतरने की व्यवस्था रहेगी.

बहरहाल, ट्रेन पटरी पर आगे बढ़ती रही और प्लेटफॉर्म पर खड़े परिजन उसे दूर तक निहारते रहे. खिड़कियों से झांकते मुस्कुराते चेहरे बता रहे थे कि यह सफर केवल सोमनाथ, द्वारका और नागेश्वर तक पहुंचने का नहीं, बल्कि उन अधूरी इच्छाओं तक पहुंचने का है जिन्हें जिम्मेदारियों और परिस्थितियों ने वर्षों से रोक रखा था. भजनलाल सरकार की यह पहल कई बुजुर्गों के लिए महज तीर्थयात्रा नहीं, बल्कि जीवन के एक लंबे इंतजार का सुखद पड़ाव बन गई.