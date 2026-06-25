/'डांट पड़ी... एक कान से सुनी, दूसरे से निकाली'- एसीबी डीजी की रहस्यमयी पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

ACB DG Viral Post: एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के महानिदेशक (डीजी) गोविंद गुप्ता की एक फेसबुक पोस्ट इन दिनों पुलिस और सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है. किसने पोस्ट की, क्या लिखा, कब साझा की गई, क्यों चर्चा में आई और बाद में क्या बदलाव किया गया, इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं. गोविंद गुप्ता ने अपनी पोस्ट में लिखा, “डांट पड़ी... एक कान से सुनी... दूसरे से निकाली.” इसके साथ ही उन्होंने पूर्व अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी टॉम ब्रैडी का एक कोट (कथन) भी शेयर किया. बाद में उन्होंने इस पोस्ट को एडिट भी कर दिया.

पोस्ट में टॉम ब्रैडी का कोट भी किया शेयर

गोविंद गुप्ता ने अपनी पोस्ट में लिखा, "मैं चाहता हूं कि आप खुद को उन विचारों से चुनौती दें जो आपको असहज करते हैं और ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हों. भले ही उन लोगों में से कोई एक चिड़चिड़ा बूढ़ा कोच हो, जो अपनी स्वेटशर्ट की आस्तीनें काट देता है और दिनभर आप पर चिल्लाता रहता है- अपना काम करो." इसके बाद उन्होंने आगे लिखा, "ठीक है, मेरे अनुभव के हिसाब से यह उदाहरण कुछ ज्यादा ही खास हो गया. आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे."

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पोस्ट शेयर करने के कुछ घंटे बाद किया एडिट

जानकारी के अनुसार गोविंद गुप्ता ने यह पोस्ट गुरुवार सुबह करीब 10 बजे फेसबुक पर साझा की थी. इसके बाद करीब सवा पांच घंटे बाद दोपहर 3:15 बजे उन्होंने पोस्ट को एडिट कर दिया. पोस्ट में किए गए बदलावों को लेकर भी विभागीय और राजनीतिक हलकों में चर्चा का दौर शुरू हो गया.

युवाओं और छात्रों को प्रेरित करने के लिए की गई पोस्ट

पोस्ट को लेकर जब गोविंद गुप्ता से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह पोस्ट स्टूडेंट्स और युवाओं को प्रेरित (मोटिवेट) करने के उद्देश्य से साझा की गई थी. उनका कहना था कि यदि किसी बच्चे, छात्र या युवा को कोई डांट देता है तो उसे घबराने या नाराज होने की बजाय सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि नई नौकरी शुरू करने वाले युवाओं को भी अपने बॉस की डांट से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने काम पर ध्यान देकर आगे बढ़ना चाहिए.

विदेश की यूनिवर्सिटी के भाषण से लिया गया संदर्भ

एसीबी डीजी ने बताया कि यह कोट विदेश की एक यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषण के आधार पर लिया गया था. इसे हिंदी भाषी छात्रों और युवाओं को प्रेरित करने के मकसद से साझा किया गया था, ताकि वे चुनौतियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें.

किरोड़ी लाल मीणा के एसीबी मुख्यालय दौरे के बाद बढ़ी चर्चा

यह पोस्ट ऐसे समय में सामने आई है जब कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा 19 जून को एसीबी मुख्यालय पहुंचे थे. मंत्री के एसीबी ऑफिस पहुंचने के सात दिन बाद आई इस पोस्ट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. मंत्री ने उस दौरान बीज निगम के नामित डायरेक्टर और कृषि विभाग के कर्मचारियों से जुड़े मामले में कहा था कि यदि जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसे गिरफ्तार किया जाए, जबकि निर्दोष पाए जाने पर एसीबी को सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए. ऐसे में डीजी की यह पोस्ट अब पुलिस और सियासी महकमे में चर्चा का विषय बनी हुई है.