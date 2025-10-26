Zee Rajasthan
राजकॉम्प में लाखों का घोटाला! Joint Director प्रद्युमन दीक्षित ने पत्नी को कंपनियों में दिखाया फर्जी कर्मचारी

Rajasthan News: राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और राजकॉम्प में 37.54 लाख रुपए के घोटाले का मामला सामने आया. ACB ने ज्वॉइंट डायरेक्टर प्रद्युमन दीक्षित, उनकी पत्नी और कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vinay Pant
Published: Oct 26, 2025, 07:52 PM IST | Updated: Oct 26, 2025, 07:52 PM IST

राजकॉम्प में लाखों का घोटाला! Joint Director प्रद्युमन दीक्षित ने पत्नी को कंपनियों में दिखाया फर्जी कर्मचारी

Jaipur News: सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस में लाखों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है. राजकॉम्प के जॉइंट डायरेक्टर प्रद्युमन दीक्षित पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी पूनम दीक्षित के नाम पर कागजों में खेल कर दो निजी कंपनियों से पांच अलग-अलग खातों में 37.54 लाख रुपए ट्रांसफर कराए.

बिना काम किए 37.54 लाख रुपए की सैलरी दी
जानकारी के अनुसार, प्रद्युमन ने अपनी पत्नी पूनम को ओरियन प्रो सॉल्यूशंस और ट्रिजेन सॉफ्टवेयर लिमिटेड में बिना काम किए कार्यरत दिखाकर जनवरी 2019 से सितंबर 2020 तक 37.54 लाख रुपए का भुगतान उठाया. इस समय अवधि में पूनम कभी भी कार्यालय नहीं गई.

वकील ने ACB में दर्ज की शिकायत
घोटाले की शिकायत पेशे से वकील टी.एन. शर्मा ने ACB में दर्ज कराई. शिकायत में तमाम दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए. शिकायत के आधार पर ACB ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी. जांच में पता चला कि डाटा सेंटर के ज्वॉइंट डायरेक्टर के पद का दुरुपयोग करते हुए प्रद्युमन ने ओरियन प्रो कंपनी को टेंडर दिलवाए. टेंडर दिलवाने के बदले में पूनम के खाते में हर महीने 1.60 लाख रुपए सैलरी के रूप में ट्रांसफर किए गए. जानकारी के अनुसार, पूनम को एक साथ दो कंपनियों में कार्यरत दिखाकर लाखों की राशि ली गई. दोनों कंपनियों से प्राप्त राशि का संबंध प्रद्युमन द्वारा दिलवाए गए टेंडर से था.

एसीबी ने आरोपियों के खिलाफ शुरू की जांच
राजस्थान हाई कोर्ट में टी.एन. शर्मा ने याचिका दायर की. कोर्ट के आदेश के बाद जुलाई 2025 में एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की. कंपनियों और बैंक खातों की जांच में पूरा घोटाला सामने आया. इसके बाद ACB ने प्रद्युमन दीक्षित, पूनम दीक्षित, डाटा सेंटर के उपनिदेशक राकेश कुमार, कमलेश और दोनों कंपनियों के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया. जांच अधिकारी के रूप में ACB के डीएसपी नीरज गुरनानी को नियुक्त किया गया है.

जल्दी ही होगी गिरफ्तारी
ACB अपनी जांच लगभग पूरी कर चुकी है. आरोपियों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा. माना जा रहा है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है. DOIT में इसी तरह कई और घोटाले सामने आए हैं, जिनकी जांच ACB में चल रही है.

