20 हजार करोड़ के टेंडर में बड़ा खेल! PHED में फिर पहुंची ACB, फंसे कई इंजीनियर

Jaipur PHED: जयपुर के जलदाय विभाग (PHED) में एसीबी की एंट्री, 20 हजार करोड़ के जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट में टेंडर अनियमितताओं की जांच होगी. शर्तें बदलकर बड़ी फर्मों को फायदा पहुंचाने का आरोप. एसीबी ने इंजीनियरों से रिपोर्ट मांगी, जल्द हो सकते हैं चौंकाने वाले खुलासे.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashish chauhan
Published: Oct 31, 2025, 08:11 PM IST | Updated: Oct 31, 2025, 08:11 PM IST

20 हजार करोड़ के टेंडर में बड़ा खेल! PHED में फिर पहुंची ACB, फंसे कई इंजीनियर

Rajasthan News: जयपुर-PHED में एक बार फिर से ACB की एंट्री हो गई है. जलदाय विभाग में स्पेशल प्रोजेक्ट्स में लगे करोड़ों के टैंडरों की एसीबी जांच करेगी. आरोप ये है कि शर्ते नियम बदलकर फर्मों को टैंडर दिए गए. हालांकि ये टैंडर बाद में इसी कारण निरस्त कर दिए, लेकिन अब एसीबी अनियमितताओं में शामिल इंजीनियर्स की जांच करेगी. आखिर क्या शर्तें नियम बदली गई.

साइट इंस्पेक्शन की शर्तें रखी
जल जीवन मिशन में 20 हजार करोड के स्पेशल प्रोजेक्ट में एसीबी जांच करेगी. 20 टैंडरों में शर्तें नियम बदलकर बड़ी फर्मों को अनुचित लाभ देने की कोशिश की गई. टैंडरों में साइड इंस्पेक्शन की शर्त लगाई थी, जिसमें टैंडर से पहले ही भाग लेने वाली फर्मों को साइट इंस्पेक्शन करना था और एक्सईएन को इसका प्रमाण पत्र देना था. इस प्रक्रिया से ये पहले ही पता लगा था कि कौन कौन से फर्में टैंडरों में भाग ले रही. जिस कारण पारदर्शिता पूरी तरह से भंग हुई. जोधपुर एसीबी ने जल जीवन मिशन चीफ इंजीनियर से रिपोर्ट मांगी है. एसीबी ने जेजेएम गाइडलाइन का उल्लंघन करने,बडी अनियमितता करने को लेकर प्राथमिक जांच की जा रही है.

ये रिपोर्ट मांगी पीएचईडी से
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश चौधरी ने विभाग को खत लिखकर केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन के कार्य करवाने की गाइड लाइन, 2022 के एजेडो में वित्तीय समिति की बैठक 800 से 830 की कार्यवृत्त की प्रमाणित प्रतिया, वित्त विभाग के परिपत्र की जानकारी मांगी है. सूत्रों के मुताबिक 20 हजार करोड के स्पेशल प्रोजेक्ट्स में करीब 20 टैंडरों में शर्तें बदली गई थी. कई बड़ी फर्मों को इन प्रोजेक्ट्स में टैंडर भी मिल गए थे, लेकिन शिकायतों के बाद टैंडर को निरस्त कर दिया गया. 3 साल पहले 2022 में पीएचईडी में टैंडर लगे थे. एसीबी ने प्रमाणित करने वाले अधिकारियों के नाम और उनकी पूरी डिटेल मांगी है.

चौंकाने वाले खुलासे हो सकते
ऐसे में अब इस मामले में एसीबी शर्तें बदलने वाले इंजीनियर्स पर शिकंजा कस सकती है.इस केस में पीएचईडी इंजीनियर्स पर मुकदमा दर्ज कर सकती है.वहीं पूरे मामले की जल्द ही पीएचईडी रिपोर्ट सौपेगी,जिसके बाद एसीबी की जांच में अनियमितता को लेकर चौकाने वाले खुलासे हो सकते है.

