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राजस्थान में ACB का डबल धमाका! कृषि अधिकारियों से लाखों की संदिग्ध नकदी, मैरिज रजिस्ट्रार रिश्वत लेते गिरफ्तार

Rajasthan News: राजस्थान में एसीबी ने दो बड़ी कार्रवाई कीं. कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम से शाहपुरा हाईवे पर 2.63 लाख रुपये की संदिग्ध नकदी बरामद हुई, जिसकी जांच जारी है. वहीं जयपुर नगर निगम के मैरिज रजिस्ट्रार और कर्मचारी को 12,500 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshutosh Sharma
Published: Jul 02, 2026, 08:42 PM|Updated: Jul 02, 2026, 08:42 PM
राजस्थान में ACB का डबल धमाका! कृषि अधिकारियों से लाखों की संदिग्ध नकदी, मैरिज रजिस्ट्रार रिश्वत लेते गिरफ्तार
Image Credit: एसीबी की तलाशी के दौरान कृषि विभाग की गाड़ीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan ACB Trap: एसीबी मुख्यालय की जयपुर एसआई यूनिट ने गुरुवार क़ो शाहपुरा दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्रवाई करते हुए एक टाटा सफारी वाहन (आरजे 14 यूसी-0848) को रुकवाकर उसमे सवार कृषि विभाग के अधिकारियों और चालक की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान कुल 2 लाख 63 हजार 500/- रुपये की संदिग्ध नकद राशि बरामद की है.

एसीबी को मिली थी सूचना
एसीबी को सूचना मिली थी कि जयपुर से आई कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम भिवाड़ी कोटपूतली औद्योगिक क्षेत्र में स्थित खाद और कीटनाशक निर्माण ईकाइयों का निरीक्षण कर रही है. निरीक्षण की कार्रवाई का भय दिखाकर औद्योगिक ईकाइयों से अवैध रूप से धनराशि की वसूली कर रही है.इस दौरान संदिग्ध टाटा सफारी वाहन को रुकवाकर उसमें सवार अधिकारियों और चालक की तलाशी ली गई.

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तलाशी के दौरान बरामद हुई संदिग्ध राशि
तलाशी के दौरान कृषि अधिकारी महेश कुमार मीणा के बैग से 1,48,500/-रुपये, कृषि अधिकारी चन्दा राम गुर्जर के बैग से 1,15,000/- रुपये की संदिग्ध नकद राशि बरामद हुई. वाहन में कृषि अधिकारी भगवान सहाय यादव और कृषि विभाग के चालक रमेश चन्द्र मीणा भी सवार थे. इस प्रकार कुल 2,63,500/- रुपये की संदिग्ध नकद राशि बरामद की गई.बरामद नकद राशि के सोर्स औद्योगिक इकाइयों से कथित अवैध वसूली और संबंधित अधिकारियों की भूमिका के संबंध में गहन पूछताछ एवं अनुसंधान किया जा रहा है.

एसीबी ने दूसरी जगह भी पकड़ा भ्रष्ट मैरिज रजिस्ट्रार और कर्मचारी
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जयपुर नगर निगम के लालकोठी स्थित मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए मैरिज रजिस्ट्रार विक्रम सिंह और कर्मचारी राकेश चौधरी को 12 हजार 500 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. कार्रवाई एसीबी की कोटा यूनिट ने मुख्यालय के निर्देश पर की.एसीबी के मुताबिक शिकायतकर्ता ने बताया था कि वह प्रताप नगर स्थित एक आर्य समाज मंदिर में गरीब और दहेजरहित विवाह कराता है तथा इन विवाहों का पंजीकरण नगर निगम में करवाता है. विवाह पंजीकरण का सरकारी शुल्क मात्र 110 रुपये होने के बावजूद आरोपी प्रति विवाह ढाई हजार से 3 हजार रुपये तक रिश्वत मांगते थे. रिश्वत नहीं देने पर दस्तावेजों में अनावश्यक कमियां बताकर आवेदकों को परेशान किया जाता था.

शिकायत के बाद पकड़ने के लिए फैलाया था जाल
शिकायत के सत्यापन में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद एसीबी ने जाल बिछाया. पुलिस उप अधीक्षक अनीस अहमद के नेतृत्व में ट्रैप टीम ने गुरुवार को नगर निगम कार्यालय में कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को 12,500 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया. कार्रवाई के दौरान कर्मचारी राकेश चौधरी की तलाशी में 38 हजार रुपये की अतिरिक्त नकदी भी बरामद हुई है. एसीबी इस राशि के की जांच कर रही है. वहीं आरोपियों के आवास और अन्य संभावित ठिकानों पर भी तलाशी की कार्रवाई जारी है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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