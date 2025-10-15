Zee Rajasthan
जयपुर में हड़कंप! ACB की सुबह-सुबह रेड, पंचायती राज विभाग का अफसर निकला करोड़ों का मालिक

Rajasthan News: राजस्थान ACB ने पंचायती राज विभाग के XEN व एसोसिएट प्रोफेसर रामावतार मीणा के जयपुर, करौली व सवाई माधोपुर स्थित 12 ठिकानों पर छापे मारे. कार्रवाई में 2.77 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति मिली, जो उनकी आय से 115% ज्यादा बताई जा रही है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 15, 2025, 01:02 PM IST | Updated: Oct 15, 2025, 01:02 PM IST

ACB Raid Jaipur: राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बुधवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायती राज विभाग के अधिशाषी अभियंता (XEN) और वर्तमान में इंदिरा गांधी पंचायती राज विकास संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर रामावतार मीणा के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. कार्रवाई जयपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में एक साथ की जा रही है.

एसीबी को मीणा के खिलाफ मिली थी शिकायत
एसीबी को रामावतार मीणा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कोर्ट की अनुमति से तलाशी अभियान शुरू किया गया. शुरुआती जांच में अब तक करीब 2.77 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का पता चला है, जो उनकी वैध आय से 115 प्रतिशत अधिक बताई जा रही है.

मीणा के कुल 12 ठिकानों पर मारा छापा
करौली जिले में एसीबी की टीम ने हिंडौन के सूरौठ क्षेत्र के धंधावली गांव में मीणा के घर और खेत पर तलाशी अभियान चलाया. वहीं, जयपुर मुख्यालय से निर्देश मिलने के बाद करौली एसीबी ने भी सर्च ऑपरेशन में तेजी दिखाई. जयपुर में भी मीणा के इंदिरा गांधी नगर स्थित आवास और अन्य ठिकानों पर कार्रवाई जारी है. एसीबी सूत्रों के अनुसार, रामावतार मीणा ने विभिन्न जिलों में करोड़ों की संपत्तियां अर्जित कर रखी हैं. जयपुर के इंदिरा गांधी नगर में छह भूखंडों और मकान, टीलावाला के रोहिणी नगर में जमीन, कोटखावदा में भूखंड, गंगापुर सिटी में प्लॉट और करौली जिले के खिरखिड़ा गांव में आलीशान फार्महाउस का पता चला है.

रिसॉर्ट में तलाशी जारी
सवाई माधोपुर जिले में भी एसीबी की टीम एएसपी ज्ञान सिंह के नेतृत्व में गंगापुर सिटी की कर्मचारी कॉलोनी और एक रिसॉर्ट में तलाशी कर रही है. प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने सभी दस्तावेज और संपत्ति के कागज जब्त कर लिए हैं. राज्य में यह कार्रवाई एसीबी की हाल की सबसे बड़ी छापेमारी में से एक मानी जा रही है. जांच टीम अब संपत्तियों के वास्तविक मूल्य और आय के स्रोत की गहन जांच में जुटी है.

