राजस्थान में 700 करोड़ का जल जीवन मिशन घोटाला! एसीबी ने शुरू की बड़े पैमाने पर जांच, फर्जी टेंडर का खुलासा

Rajasthan News: राजस्थान में कांग्रेस राज के दौरान जल जीवन मिशन में 700 करोड़ के 101 टेंडरों में घोटाले की जांच एसीबी ने शुरू कर दी. फर्जी प्रमाण पत्र से टेंडर हासिल करने वाले 50 इंजीनियर्स और फर्मों पर कार्रवाई जारी, पांच गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashish chauhan
Published: Oct 26, 2025, 04:25 PM IST | Updated: Oct 26, 2025, 04:25 PM IST

Jaipur Jal Jivan Mission: राजस्थान में कांग्रेस राज में हुए जल जीवन मिशन घोटाले की जांच एसीबी ने शुरू कर दी है. PHED ने 700 करोड के 101 टैंडरों की रिपोर्ट ACB को तलब की है. सूत्रों की मानें तो इस रिपोर्ट में 50 इंजीनियर्स के नाम है. गणपति और श्री श्याम ट्यूबवेल फर्म ने फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए टैंडर हासिल किए थे. अब एसीबी को दोनों फर्मों के साथ टैंडर में भाग लेने वाली दूसरी फर्मों,शिकायतों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट भेजी है.

एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुरू की जांच

इसके साथ ही निविदा आमंत्रित करने वाले दफ्तर, निविदा की विशेष शर्तें, बिड इवेल्यूएशन में अधिकारियों के नाम, कमेटी, तकनीकी-वित्तीय बिड किसकी उपस्थिति में खोली, टेंडर किस सक्षम स्तर से अनुमोदित हुआ. कितना पैमेंट फर्मों को किया गया, इसकी जानकारी एसीबी मुख्यालय पहुंच गई है. जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है.

इन रीजन में एसीबी ने टैंडरों की जांच की शुरू
रीजन टैंडरों की संख्या टैंडरों की राशि
जयपुर 1 15 163 करोड
जयपुर 2 29 370 करोड
अलवर 8 155 करोड
जयपुर वृत्त 49 36 करोड

ईडी कस चुकी है शिकंजा
जलदाय मुख्यालय ने 2021 से 2023 के बीच दोनों फर्मों को मिले टैंडरों रिपोर्ट एसीबी को दी है. दोनों फर्मों ने जयपुर रीजन 1, जयपुर रीजन 2, अलवर रीजन और अजमेर रीजन में फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए टैंडर हासिल किए. एसीबी से पहले ईडी ने फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में शिकंजा कसा. तीन दर्जन ठिकानों पर छापे मारकर करोडों की नकदी, सोना और जमीन के कागज बरामद किए. पूरे मामले में अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी है.

