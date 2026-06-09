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अब रोडवेज बसों का होगा बीमा! 3700 हादसा केसों के बीच बड़ा फैसला, यात्रियों को मिलेगा सीधा फायदा

Rajasthan News: राजस्थान रोडवेज अपनी बसों का बीमा कराने की तैयारी में है. इससे सड़क दुर्घटना मामलों में पीड़ितों को समय पर मुआवजा मिल सकेगा और रोडवेज पर बढ़ रहे क्लेम व कानूनी मामलों का बोझ कम होगा. फिलहाल 3700 से ज्यादा दुर्घटना क्लेम केस लंबित हैं, जिन पर हर साल करोड़ों रुपये खर्च होते हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byKashi Ram
Published: Jun 09, 2026, 03:04 PM|Updated: Jun 09, 2026, 03:04 PM
अब रोडवेज बसों का होगा बीमा! 3700 हादसा केसों के बीच बड़ा फैसला, यात्रियों को मिलेगा सीधा फायदा
Image Credit: Rajasthan Roadways Bus Insurance

Rajasthan Roadways Bus Insurance: राजस्थान रोडवेज की बसें जल्द ही बीमा के दायरे में आ सकती हैं. राजस्थान रोडवेज प्रशासन अब अपनी बसों का बीमा कराने को लेकर निर्णय लेने जा रहा है. इससे फायदा यह होगा कि रोडवेज बसों के दुर्घटनाओं के मामलों में पीड़ितों को समयबद्ध मुआवजा मिल सकेगा. वहीं रोडवेज प्रशासन को भी अनाधिकृत केसेज से राहत मिल सकेगी. दरअसल राजस्थान रोडवेज प्रशासन को इन दिनों अनाधिकृत सड़क दुर्घटनाओं के मामलों से रूबरू होना पड़ रहा है. रोडवेज के चालक-परिचालक किसी भी तरह की दुर्घटना से इनकार करते हैं, लेकिन अन्य व्यक्ति रोडवेज बस से दुर्घटना होना बताते हैं. ऐसे में बसों से दुर्घटना नहीं होने के बावजूद भी रोडवेज के खाते में दुर्घटना के केस जुड़ रहे हैं.

इसे देखते हुए रोडवेज प्रशासन पर दुर्घटनाओं में दिए जाने वाले क्लेम का भार बढ़ रहा है. दरअसल अभी तक रोडवेज प्रशासन अपनी बसों का बीमा नहीं करवाता है. केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में स्टेट ट्रांसपोर्ट्स को बीमा कराने में छूट मिली हुई है. नियम 146 के बिन्दु संख्या 3 और 4 में स्टेट ट्रांसपोर्ट के वाहनों को बीमा करवाने से छूट मिली हुई है. ऐसे में केवल राजस्थान रोडवेज ही नहीं, देश के लगभग सभी राज्यों की रोडवेज को बीमा मुक्त किया हुआ है. ऐसे में जब भी कोई दुर्घटना पीड़ित एमएसीटी कोर्ट में रोडवेज के विरुद्ध मुकदमा दायर करते हैं. फैसले में क्लेम की राशि राजस्थान रोडवेज प्रशासन को ही चुकानी पड़ती है. इससे राजस्थान रोडवेज की विधि शाखा, डिपो प्रबंधन का केसेज को लेकर श्रम व्यय होता है, साथ ही आर्थिक रूप से बोझ भी बढ़ रहा है.

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दुर्घटना केसेज को लेकर क्या स्थिति ?
- राजस्थान रोडवेज के विरुद्ध करीब 10500 न्यायिक केस लंबित
- इनमें से करीब 3700 केस विभिन्न दुर्घटनाओं के क्लेम से जुड़े हुए
- सूत्रों के मुताबिक, लगातार बढ़ रही है रोडवेज दुर्घटना केसेज की संख्या
- इन दिनों मिलीभगत से भी दर्ज कराए जा रहे हैं इस तरह के केसेज
- रोडवेज प्रशासन को करना पड़ता है इन मामलों में भुगतान
- प्रति केस औसतन 15 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता
- हर माह औसतन ढाई करोड़ रुपए का क्लेम देना पड़ रहा
- इस तरह सालाना करीब 30 करोड़ तक हो सकता है आर्थिक भार
- जबकि बसों का बीमा कराने पर आर्थिक भार हो सकता है कम

दुर्घटना पीड़ितों को समय पर मिल सकेगा क्लेम
रोडवेज प्रशासन के विरुद्ध बढ़ते केसेज के चलते रोडवेज प्रशासन को आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है. रोडवेज प्रशासन को डिपो स्तर पर वकील हायर करने पड़ते हैं. हैड ऑफिस से डिपो तक जवाबदेही होती है. वहीं लीगल सेक्शन का खर्च भी बढ़ जाता है. रोडवेज सूत्रों की मानें तो बहुत सारे फर्जी केस बनाकर रोडवेज के नाम से डाल दिए जाते हैं. जिनमें मिलीभगत से क्लेम पास करवाने के मामले भी सामने आ रहे हैं. ऐसे में अब रोडवेज प्रशासन अपनी बसों का बीमा करवाने को लेकर तैयारी कर रहा है. इसके तहत रोडवेज की प्रत्येक बस का बीमा होने पर क्लेम से जुड़ी सभी जिम्मेदारी बीमा कम्पनी की होंगी. रोडवेज प्रशासन को उम्मीद है कि इससे न केवल उनके क्लेम खर्च में कमी आएगी, साथ ही दुर्घटना पीड़ितों को भी समयबद्ध तरीके से क्लेम राशि मिल सकेगी.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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