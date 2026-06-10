/राजस्थान में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर बड़ा प्रहार! 6 दिन में 50 हजार से ज्यादा वाहनों पर एक्शन

Rajasthan Traffic Rules: राजस्थान में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की ओर से चलाया जा रहा विशेष अभियान लगातार असर दिखा रहा है. पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर प्रदेशभर में शुरू किए गए इस विशेष सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सिर्फ छह दिनों में 50,174 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. अभियान के दौरान नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई और बड़ी संख्या में चालान तथा अन्य कार्रवाई की गई.

इस अभियान में सबसे ज्यादा कार्रवाई उन वाहनों पर हुई जिनके शीशों पर अवैध रूप से काली फिल्म लगी हुई थी. पुलिस ने ऐसे 19,694 वाहनों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की. इसके अलावा नियमों के विपरीत नंबर प्लेट और पंजीयन चिन्ह लगाने वाले 13,046 वाहन भी पुलिस के निशाने पर आए. यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में यह संख्या काफी बड़ी मानी जा रही है.

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पुलिस ने उन वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जिन पर बिना अनुमति के विशेष शब्द, चिन्ह या अन्य प्रकार का लेखन प्रदर्शित किया जा रहा था. ऐसे कुल 6,791 मामले सामने आए. वहीं 4,757 वाहनों में अवैध मॉडिफिकेशन पाए गए. इनमें वाहन की बॉडी, चेसिस या अन्य संरचना में बिना अनुमति बदलाव किया गया था. ऐसे सभी वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई.

अभियान के दौरान लाल और नीली बत्ती, फ्लैशर, स्ट्रोब लाइट तथा हूटर का अवैध उपयोग करने वालों पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा. इस श्रेणी में 3,244 वाहनों पर कार्रवाई की गई. इसके अलावा तेज आवाज वाले प्रेशर हॉर्न और एयर हॉर्न का उपयोग करने वाले 2,642 वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई दर्ज की गई.

अभियान का छठा दिन सबसे ज्यादा प्रभावी रहा. अकेले इसी दिन 10,825 वाहनों पर कार्रवाई की गई, जो पूरे अभियान का सबसे बड़ा आंकड़ा है. छठे दिन 4,220 ब्लैक फिल्म लगे वाहन, 2,449 नियम विरुद्ध नंबर प्लेट वाले वाहन और 1,784 अनाधिकृत लेखन वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभियान का उद्देश्य सिर्फ चालान करना नहीं, बल्कि लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है. आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.