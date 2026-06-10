Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर बड़ा प्रहार! 6 दिन में 50 हजार से ज्यादा वाहनों पर एक्शन

राजस्थान में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर बड़ा प्रहार! 6 दिन में 50 हजार से ज्यादा वाहनों पर एक्शन

Rajasthan News: राजस्थान पुलिस के विशेष सड़क सुरक्षा अभियान में 6 दिन में 50,174 वाहनों पर कार्रवाई हुई. सबसे ज्यादा 19,694 ब्लैक फिल्म लगे वाहनों पर चालान किए गए. नियम विरुद्ध नंबर प्लेट, अवैध हूटर, फ्लैशर, मॉडिफिकेशन और प्रेशर हॉर्न वाले वाहन भी पुलिस के निशाने पर रहे.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 10, 2026, 04:41 PM|Updated: Jun 10, 2026, 04:41 PM
राजस्थान में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर बड़ा प्रहार! 6 दिन में 50 हजार से ज्यादा वाहनों पर एक्शन
Image Credit: Rajasthan Traffic Rules Violation

Rajasthan Traffic Rules: राजस्थान में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की ओर से चलाया जा रहा विशेष अभियान लगातार असर दिखा रहा है. पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर प्रदेशभर में शुरू किए गए इस विशेष सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सिर्फ छह दिनों में 50,174 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. अभियान के दौरान नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई और बड़ी संख्या में चालान तथा अन्य कार्रवाई की गई.

इस अभियान में सबसे ज्यादा कार्रवाई उन वाहनों पर हुई जिनके शीशों पर अवैध रूप से काली फिल्म लगी हुई थी. पुलिस ने ऐसे 19,694 वाहनों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की. इसके अलावा नियमों के विपरीत नंबर प्लेट और पंजीयन चिन्ह लगाने वाले 13,046 वाहन भी पुलिस के निशाने पर आए. यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में यह संख्या काफी बड़ी मानी जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने उन वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जिन पर बिना अनुमति के विशेष शब्द, चिन्ह या अन्य प्रकार का लेखन प्रदर्शित किया जा रहा था. ऐसे कुल 6,791 मामले सामने आए. वहीं 4,757 वाहनों में अवैध मॉडिफिकेशन पाए गए. इनमें वाहन की बॉडी, चेसिस या अन्य संरचना में बिना अनुमति बदलाव किया गया था. ऐसे सभी वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई.

अभियान के दौरान लाल और नीली बत्ती, फ्लैशर, स्ट्रोब लाइट तथा हूटर का अवैध उपयोग करने वालों पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा. इस श्रेणी में 3,244 वाहनों पर कार्रवाई की गई. इसके अलावा तेज आवाज वाले प्रेशर हॉर्न और एयर हॉर्न का उपयोग करने वाले 2,642 वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई दर्ज की गई.

अभियान का छठा दिन सबसे ज्यादा प्रभावी रहा. अकेले इसी दिन 10,825 वाहनों पर कार्रवाई की गई, जो पूरे अभियान का सबसे बड़ा आंकड़ा है. छठे दिन 4,220 ब्लैक फिल्म लगे वाहन, 2,449 नियम विरुद्ध नंबर प्लेट वाले वाहन और 1,784 अनाधिकृत लेखन वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभियान का उद्देश्य सिर्फ चालान करना नहीं, बल्कि लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है. आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan BSTC Result के बाद सबसे बड़ा अपडेट! जानिए कब होगी काउंसलिंग

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

सीकर में NEET अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, फ्लैट में मिला शव और नोट में लिखा-बहुत दूर जा रहा हूं...

लू और तपती गर्मी का रामबाड़ है राजस्थान की ये ड्रिंक! पूरे दिन शरीर में बरकरार रहेगी एनर्जी

राजस्थान में मौसम बदलेगा करवट, फिर बरसेंगे बादल! जयपुर-सीकर समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट

सीकर में NEET पेपर लीक पर सड़कों पर उतरा गुस्सा! SFI का मशाल जुलूस, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

पांचना बांध पर बवाल! दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर उतरे किसान, देखें फोटोज

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

झालावाड़ के एक घर में खून से लथपथ मिली पत्नी, पति घर से था फरार

अरे बाप रे! हजारों रुपये धड़ाम से गिरी चांदी, सोने की भी चमक हुई कम, जानें आपके शहर में गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

सोना-चांदी ने मारी जोरदार छलांग, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

25 लाख के कर्ज ने बना दिया कातिल! पड़ोसी महिला ने बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट, फिर किए शव के टुकड़े

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

सोना-चांदी का धमाका, एक ही दिन में दामों ने लगा दी लंबी छलांग! जानें ताजा भाव

राजस्थान के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण, आगामी 4 से 5 दिन जारी रहेगी आंधी-तूफान के साथ बारिश

अंधेरे से उजाले तक का सफर! कंधों पर डीपी उठाकर किया पहाड़ पार, अब चमकेगा पूरा गांव

दिल्ली में NEET की पढ़ाई कर रही अलवर की छात्रा ने किया सुसाइड, भाई-बहनों के साथ थी रहती

राजस्थान में आज एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, 18 जून से जयपुर-जोधपुर सहित 6 संभागों में 70KM की रफ्तार से चलेगी आंधी

7 साल से फेफड़े में छिपी थी ‘मौत की सुपारी’! डॉक्टरों ने कर दिया चमत्कार, महिला की बची जान

कौन है 13 साल की छात्रा किम? जिसने PM मोदी को पत्र लिख दिया ये सुझाव

दूदू में दौड़ा-दौड़ा कर पीटे गए बिजली कर्मचारी, आंख-पीठ में गंभीर चोटें, लाइन ठीक करने गई थी टीम

Jaipur: बड़ागांव को मिली SBI बैंक की सौगात, नई शाखा का हुआ शुभारंभ

झुंझुनूं में 5 दिन से अंधेरे में 40 घर! गांव के आपसी झगड़े ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा कनेक्शन, राजस्थान के इस मेगा प्रोजेक्ट से आएगा विकास का तूफान, 55 गांवों की चमकेगी किस्मत!

Rajasthan News: दिखावे पर भारी पड़ी सादगी, राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनियां की अभिनंदन एक मुस्कान से मुहिम का देशभर में असर

झुंझुनूं के चुड़ैला गांव में कार की फ्रंट सीट पर मिला 24 साल के चंदन मेघवाल का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

राजस्थान के 15 जिलों में रौद्र रूप दिखाने वाला है मौसम! भयंकर आंधी तूफान के साथ बरसेंगे बादल, IMD ने अभी-अभी जारी किया है अलर्ट

राजस्थान में मौसम का U-TURN, जून में ठंडक का रिकॉर्ड! पिलानी का पारा सामान्य से 6 डिग्री नीचे

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

झुंझुनूं में 150 अग्निवीरों का सम्मान, गूंजे भारत माता के जयकारे

जयपुर में दर्दनाक हादसा! सीमेंट से भरे ट्रोले ने बाइक को रौंदा, 3 लोगों की मौत की सूचना

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन 12 जिलों में आंधी-बारिश की संभावना

लू और भीषण गर्मी में शरीर रहेगा तरोताजा, ट्राई करें राजस्थान की ये खास ड्रिंक!

कहां से आता है पांचना बांध में पानी और क्यों प्यासी ज़मीन पर बरसों से सुलग रही है विवाद की चिंगारी?

बारिश के साथ आंधी-तूफान आने वाला है! जयपुर समेत कई जिलों में बदलेगा मौसम, पढ़ें वेदर अपडेट

Tonk: पिता की बिगड़ती हालत, गुहार लगाता रहा बेटे और फिर मौत, पढ़ें पूरा मामला

'निर्मल पंक से पंकज, मल से कॉकरोच'... निम्बाकाचार्य के बयान से गरमाई राजनीति

ताश के पत्तों की तरह ढह गया सोने का रेट, चांदी के भी ढीले हुए तेवर, जानें लेटेस्ट Price

राजस्थान में 20 जून तक तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

TAGS:
Rajasthan News
Jaipur News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
झुंझुनूं BDK अस्पताल में बड़ा खेल? 100 की जगह 500 रुपए वसूली के आरोप से मचा हड़कंप
Jhunjhunu News
2
Dausa News
3
bharatpur news
4
Ashok gehlot
5
jhunjhunu News