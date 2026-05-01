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फर्जी कंटेंट फैलाया तो होगी सख्त कार्रवाई! NEET 2026 से पहले सोशल मीडिया पर भी शिकंजा

Rajasthan News: राजस्थान में 3 मई को NEET UG 2026 परीक्षा के लिए 27 जिलों में 611 केंद्रों पर 2.09 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा दोपहर 2 से 5 बजे तक होगी. जयपुर, सीकर और कोटा प्रमुख सेंटर हैं. सुरक्षा, SOP, ट्रैफिक और ड्रेस कोड को लेकर सख्त इंतजाम किए गए हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byPreeti tanwar
Published: May 01, 2026, 07:30 PM|Updated: May 01, 2026, 07:30 PM
फर्जी कंटेंट फैलाया तो होगी सख्त कार्रवाई! NEET 2026 से पहले सोशल मीडिया पर भी शिकंजा
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NEET 2026: 3 मई को होने वाली नीट UG परीक्षा 2026 को लेकर प्रदेश में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. राज्यभर में इस बार करीब 2 लाख 9 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, जिनके लिए 27 जिलों में 611 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी. प्रशासन और NTA ने मिलकर इस बार परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए सख्त इंतजाम किए हैं. जयपुर में सबसे ज्यादा 106 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि सीकर और कोटा भी प्रमुख परीक्षा हब बनाए गए है. परीक्षा को देखते हुए सुरक्षा, ट्रैफिक, और कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है.

प्रदेश में NEET परीक्षा के लिए इस बार बड़े पैमाने पर सेंटर्स बनाए गए हैं. जिससे अभ्यर्थियों को अपने जिले या आसपास ही सेंटर मिल सके. सबसे ज्यादा जयपुर में 106, सीकर में 102 और कोटा में 92 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इसके अलावा जोधपुर में 46, उदयपुर में 29 और अलवर में 25 केंद्र बनाए गए हैं. कुल मिलाकर 27 जिलों में 611 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी, यह व्यवस्था अभ्यर्थियों की सुविधा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए की गई है.
पुलिस और गृह विभाग की ओर से तैयारी
परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए इस बार कड़े SOP लागू किए गए हैं. हर सेंटर पर पुलिस बल जिसमें पुरुष और महिला दोनों तैनात रहेगें. अभ्यर्थियों की सख्त तलाशी ली जाएगी और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी. प्रश्न पत्र और OMR शीट के सुरक्षित परिवहन के लिए भी विशेष पुलिस सुरक्षा दी जाएगी.

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नकल और किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. परीक्षा केंद्र के 300 मीटर के दायरे में प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा, जहां अनधिकृत प्रवेश पर रोक रहेगी. किसी भी तरह की दूकाने, इ-मित्र, फोटोकॉपी और साइबर कैफे बंद रहेंगे. भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी और परीक्षा केंद्रों के बाहर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा. अभ्यर्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे समय से पहले सेंटर पर पहुंचे और नियमों का पालन करें.

प्रशासन का लक्ष्य है कि परीक्षा शांतिपूर्ण, पारदर्शी और बिना किसी बाधा के पूरी हो. सरकार और प्रशासन दोनों इस परीक्षा को लेकर पूरी तरह तैयार हैं, ताकि लाखों छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके.

2.09 लाख अभ्यर्थी
27 जिलों में 611 परीक्षा केंद्र
2 PM – 5 PM तक आयोजित होगी परीक्षा
जयपुर- 106
सीकर- 102
कोटा- 92
300 मीटर तक प्रतिबंधित क्षेत्र

जिला कलेक्टर्स को किया गया निर्देशित
NTA द्वारा परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी जिला कलेक्टर्स को भी कई जिम्मेदारियां दी गई है. जिसमें प्रश्न पत्र सहित सभी गोपनीय सामान पुलिस सुरक्षा में पहुंचाए जाने सहित, सभी परिक्षा केंद्रों का निरीक्षण, 3-4 परिक्षा केंद्रों पर एक फ्लाइंग स्क्वाड लगाना, आपातकालीन मुद्दों का तुरंत समाधान करवाना, स्ट्रांग रूम की व्यवस्था सुनिश्चित करने सहित कई जिम्मेदारियां दी गई है.

सोशल मीडिया पर फर्जी कंटेंटे पर रोक
नकल पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के तहत सोशल मीडिया पर कोई भ्रामक जानकारी ना फैले इसका विशेष ध्यान रखा गया है. इसके लिए DIPR को सोशल मीडिया पर नजर रखने और पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है. इसके लिए एक अलग सेल बनाई गई है.

परीक्षा केंद्र पर ड्रेस कोड एडवाइजरी
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने नीट UG 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए ड्रेस कोड को लेकर एडवाइजरी जारी की है कि अभ्यर्थी ट्रांसपैरेंट पानी की बोतल साथ ला सकते है. धार्मिक आस्था से जुड़े चिह्न पहनने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना अनिवार्य होगा ताकि जांच की जा सके. अभ्यर्थियों को हल्के कपड़े पहनने है. हालांकि आवश्यकता होने पर फुल स्लीव्स या ऊनी कपड़े पहन सकते हैं, इसके लिए भी समय से पहले पहुंचकर जांच करानी होगी. चप्पल या कम हील वाले फुटवियर पहनने के लिए निर्देशित किया गया है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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