/संविदाकर्मी दीपक की मौत का सदमा नहीं सह पाई पत्नी! 3 महीने की गर्भवती ने किया सुसाइड का प्रयास

Jaipur News: राजधानी जयपुर में संविदा नर्सिंगकर्मी दीपक खारवाल की मौत के बाद परिवार पर एक और बड़ा संकट आ गया. दीपक की पत्नी करिश्मा खारवाल ने सोमवार को कथित तौर पर ज़हर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया. करिश्मा करीब तीन महीने की गर्भवती हैं. हालत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें 4C वार्ड में शिफ्ट किया गया. डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है. एक ही परिवार में कुछ ही दिनों के भीतर हुए दो बड़े हादसों से परिजनों और परिचितों में गहरा सदमा है.

दीपक की मौत के बाद टूटा परिवार

परिजनों के अनुसार संविदाकर्मी दीपक खारवाल की मौत के बाद से पूरा परिवार गहरे सदमे में था. इसी बीच उनकी गर्भवती पत्नी करिश्मा ने कथित तौर पर ज़हर खा लिया. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग उन्हें तुरंत एसएमएस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया. फिलहाल करिश्मा की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं.

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नौकरी जाने के बाद तनाव में थे दीपक

दीपक खारवाल जयपुर के महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट में संविदा नर्सिंगकर्मी के रूप में कार्यरत थे. वे उन 400 से अधिक संविदा कर्मचारियों में शामिल थे, जिन्हें निजी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नियुक्त किया गया था और बाद में सेवा से हटा दिया गया. नौकरी छूटने के बाद दीपक लगातार मानसिक तनाव में रहने लगे थे. परिवार और साथियों का कहना था कि रोजगार खत्म होने के बाद वे काफी परेशान रहने लगे थे.

धरने से लौटकर उठाया था आत्मघाती कदम

संविदा कर्मचारियों की छंटनी के विरोध में सभी कर्मचारी लगातार मेडिकल कॉलेज के बाहर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे. दीपक भी अपने साथियों के साथ धरने में शामिल हुए थे. बताया गया कि दोपहर तक धरने पर रहने के बाद वे अपने कमरे पर लौट गए, जहां उन्होंने कथित तौर पर ज़हर खा लिया. काफी देर तक बाहर नहीं आने पर साथियों ने दरवाजा तोड़ा तो वे बेसुध पड़े मिले. उन्हें तुरंत एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

परिजनों ने सरकार से की थी बड़ी मांग

दीपक की मौत के बाद अस्पताल परिसर में साथी नर्सिंगकर्मियों और परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया था. उनका कहना था कि अचानक हुई छंटनी ने कई परिवारों को संकट में डाल दिया. प्रदर्शन के दौरान सरकार से दीपक के परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई गई थी. दीपक अपने पीछे तीन साल के बेटे और गर्भवती पत्नी को छोड़ गए थे. अब पत्नी के आत्महत्या के प्रयास के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ और गहरा गया है. फिलहाल करिश्मा का इलाज एसएमएस अस्पताल में जारी है और चिकित्सकों की टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए है.

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