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संविदाकर्मी दीपक की मौत का सदमा नहीं सह पाई पत्नी! 3 महीने की गर्भवती ने किया सुसाइड का प्रयास

Rajasthan News: जयपुर में संविदाकर्मी दीपक खारवाल की आत्महत्या के कुछ दिन बाद उनकी तीन महीने की गर्भवती पत्नी करिश्मा खारवाल ने भी कथित तौर पर ज़हर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया. उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byPreeti tanwar
Published: Jul 07, 2026, 03:46 PM|Updated: Jul 07, 2026, 03:46 PM
संविदाकर्मी दीपक की मौत का सदमा नहीं सह पाई पत्नी! 3 महीने की गर्भवती ने किया सुसाइड का प्रयास
Image Credit: संविदा नर्सिंगकर्मी दीपक खारवाल की मौत के बाद पत्नी ने भी किया आत्महत्या का प्रयासSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजधानी जयपुर में संविदा नर्सिंगकर्मी दीपक खारवाल की मौत के बाद परिवार पर एक और बड़ा संकट आ गया. दीपक की पत्नी करिश्मा खारवाल ने सोमवार को कथित तौर पर ज़हर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया. करिश्मा करीब तीन महीने की गर्भवती हैं. हालत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें 4C वार्ड में शिफ्ट किया गया. डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है. एक ही परिवार में कुछ ही दिनों के भीतर हुए दो बड़े हादसों से परिजनों और परिचितों में गहरा सदमा है.

दीपक की मौत के बाद टूटा परिवार
परिजनों के अनुसार संविदाकर्मी दीपक खारवाल की मौत के बाद से पूरा परिवार गहरे सदमे में था. इसी बीच उनकी गर्भवती पत्नी करिश्मा ने कथित तौर पर ज़हर खा लिया. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग उन्हें तुरंत एसएमएस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया. फिलहाल करिश्मा की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं.

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नौकरी जाने के बाद तनाव में थे दीपक
दीपक खारवाल जयपुर के महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट में संविदा नर्सिंगकर्मी के रूप में कार्यरत थे. वे उन 400 से अधिक संविदा कर्मचारियों में शामिल थे, जिन्हें निजी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नियुक्त किया गया था और बाद में सेवा से हटा दिया गया. नौकरी छूटने के बाद दीपक लगातार मानसिक तनाव में रहने लगे थे. परिवार और साथियों का कहना था कि रोजगार खत्म होने के बाद वे काफी परेशान रहने लगे थे.

धरने से लौटकर उठाया था आत्मघाती कदम
संविदा कर्मचारियों की छंटनी के विरोध में सभी कर्मचारी लगातार मेडिकल कॉलेज के बाहर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे. दीपक भी अपने साथियों के साथ धरने में शामिल हुए थे. बताया गया कि दोपहर तक धरने पर रहने के बाद वे अपने कमरे पर लौट गए, जहां उन्होंने कथित तौर पर ज़हर खा लिया. काफी देर तक बाहर नहीं आने पर साथियों ने दरवाजा तोड़ा तो वे बेसुध पड़े मिले. उन्हें तुरंत एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

परिजनों ने सरकार से की थी बड़ी मांग
दीपक की मौत के बाद अस्पताल परिसर में साथी नर्सिंगकर्मियों और परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया था. उनका कहना था कि अचानक हुई छंटनी ने कई परिवारों को संकट में डाल दिया. प्रदर्शन के दौरान सरकार से दीपक के परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई गई थी. दीपक अपने पीछे तीन साल के बेटे और गर्भवती पत्नी को छोड़ गए थे. अब पत्नी के आत्महत्या के प्रयास के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ और गहरा गया है. फिलहाल करिश्मा का इलाज एसएमएस अस्पताल में जारी है और चिकित्सकों की टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए है.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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