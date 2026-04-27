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Agri Business का हब बनेगा राजस्थान, कृषि में निवेश का बड़ा मौका, CM भजनलाल शर्मा ने निवेशकों को दिया बड़ा न्योता

Rajasthan News: बेंगलूरू रोड शो में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान को एग्री-बिजनेस हब बनाने का आह्वान किया. उन्होंने 'ग्राम-2026' को तकनीक और समृद्धि का मंच बताते हुए निवेशकों को फूड प्रोसेसिंग और एग्री-टेक में निवेश के लिए आमंत्रित किया.

Edited byArti PatelReported byBabulal Dhayal
Published: Apr 27, 2026, 12:57 PM|Updated: Apr 27, 2026, 12:58 PM
Agri Business का हब बनेगा राजस्थान, कृषि में निवेश का बड़ा मौका, CM भजनलाल शर्मा ने निवेशकों को दिया बड़ा न्योता
Image Credit: AI Photo

Rajasthan Agri Business: राजस्थान को कृषि और तकनीक के संगम का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में भजनलाल सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट' (GRAM) के प्रचार-प्रसार के लिए रविवार को बेंगलूरू में आयोजित रोड शो में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दक्षिण भारत के उद्यमियों और एग्री-टेक स्टार्टअप्स को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया.

'बीज से बाजार तक' का विजन
मुख्यमंत्री ने निवेशकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'बीज से बाजार तक' के विजन को रेखांकित किया. साथ ही सीएम ने 'ग्राम' (GRAM) के आयोजन को कृषि क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत बताया . इस आयोजन में ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), आधुनिक खेती और फूड प्रोसेसिंग जैसे विषयों पर देश-विदेश के विशेषज्ञ मंथन करेंगे . इसका मुख्य उद्देश्य खेती को आधुनिक और लाभप्रद बनाकर किसानों की आय में वृद्धि करना है .

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कृषि उत्पादन में राजस्थान की 'बादशाहत'
मुख्यमंत्री भजनलाल ने राजस्थान की उन खूबियों को गिनाया जो इसे निवेश के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बनाती हैं. राजस्थान बाजरा (श्री अन्न), सरसों, तिलहन, जौ, ग्वार, ईसबगोल और जीरे के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है . वहीं मेथी, लहसुन, सौंफ, धनिया, अजवायन, मूंग और मूंगफली के उत्पादन में प्रदेश दूसरे स्थान पर काबिज है . सीएम ने कहा कि टेक कंपनियों के लिए राजस्थान एक 'लिविंग लैब' बन सकता है, जहां तकनीक के जरिए खेती की तस्वीर बदली जा सकती है .

ऊर्जा और पानी, आत्मनिर्भरता की ओर कदम
निवेशकों को बुनियादी सुविधाओं का भरोसा दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 24 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली मिल रही है, जिसे 2027 तक पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा . सरकार ईआरसीपी (रामजल सेतु), यमुना जल समझौता और इंदिरा गांधी नहर के सुदृढ़ीकरण जैसी परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रही है .

किरोड़ी लाल मीणा- नवाचारों से बनेगा विकसित प्रदेश
कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सरकार एग्रीटेक सेक्टर के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम तैयार कर रही है . प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने भी स्पष्ट किया कि तकनीक के समावेशन से किसानों की आय बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है .

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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