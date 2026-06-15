/डॉक्टरों का काम आसान या बड़ा बदलाव? अब AI रखेगा ECMO ट्रीटमेंट का पूरा हिसाब-किताब

AI Use In ECMO Treatment: जब गंभीर मरीजों को बचाने में वेंटिलेटर भी जवाब देने लगता है तो इसे एक्मो सपोर्ट दिया जाता है. यह तकनीक चिकित्सा की सबसे जटिल तकनीकों में से एक है. मरीज को ECMO पर कब रखा जाए, कितने समय तक रखा जाए और कब हटाया जाए, जैसे निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं. अब इन निर्णयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर्स की मदद कर रही है. शनिवार को जयपुर में आयोजित एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस एक्मो कनेक्ट 2026 में एक्सपर्ट्स ने यह जानकारी दी.

कॉन्फ्रेंस के ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी डॉ. प्रतीक कूलवाल और चेयरमैन डॉ. शब्बर एचके जोड ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट्स ने भाग लिया जिन्होंने एक्मो तकनीक के सही इस्तेमाल इसके परिणाल और इस क्षेत्र में आई नवीनतम तकनीकों को साझा किया. इस दौरान डॉ. राकेश गोदारा ने हाइपरकैप्निया, हाइपोक्सेमिया, एआरडीएस, सीओपीडी तथा ईसीसीओ2आर और वीवी ईसीएमओ के बीच चयन के मानकों पर चर्चा की. डॉ. किशोर मंगल ने कोविड काल से मिले अनुभवों, अल्ट्रा-प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन, अवेक ईसीएमओ तथा प्रोन पोजिशनिंग के साथ एक्मो की रणनीतियों पर जानकारी दी. वहीं डॉ. गीतेश मंगल ने कार्डियोजेनिक शॉक, मायोकार्डाइटिस, एसटीईएमआई शॉक और एक्स्ट्राकोर्पोरियल सीपीआर की नवीनतम अवधारणाओं को प्रस्तुत किया. इसके अलावा डॉ. प्रमोद सरवा, डॉ. अमित मेहता, डॉ. अतुल पुरोहित, डॉ. गौरव भार्गव, डॉ. शुभम शर्मा आदि ने भी अलग अलग सेशन में जानकारी दी. अंत में एक वर्कशॉप भी आयोजित की गई जिसमें सिम्युलेटर पर एक्मो मशीन को मैनेज करना सिखाया गया.

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काफी सारे डाटा देने के बाद अब एआई लगा रहा इलाज के परिणाम का अनुमान

डॉ. शब्बर ने बताया कि हजारों मरीजों के आंकड़ों का विश्लेषण कर मृत्यु जोखिम, संभावित जटिलताओं और उपचार के परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं. ये मॉडल डॉक्टर्स को यह समझने में सहायता देते हैं कि किस मरीज को एक्मो से सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है. एक्मो से मरीज को सुरक्षित रूप से हटाने का है. मशीन लर्निंग आधारित प्रणालियां यह आकलन करने में मदद कर रही हैं कि मरीज का हृदय और फेफड़े अब स्वयं पर्याप्त काम करने की स्थिति में हैं या नहीं. इससे अनावश्यक जोखिम कम हो सकते हैं. हालांकि एआई डॉक्टरों का विकल्प नहीं बनेगी, बल्कि एक “डिजिटल सहायक” की तरह काम करेगी. इससे उपचार अधिक सटीक, व्यक्तिगत और सुरक्षित होगा तथा गंभीर मरीजों के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे.