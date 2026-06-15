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डॉक्टरों का काम आसान या बड़ा बदलाव? अब AI रखेगा ECMO ट्रीटमेंट का पूरा हिसाब-किताब

Rajasthan News: जयपुर में ECMO तकनीक पर विशेषज्ञों की कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अब AI गंभीर मरीजों के इलाज में डॉक्टरों की मदद कर रही है. यह तकनीक ECMO लगाने, हटाने और जोखिम का अनुमान लगाने में सहायक बन रही है, जिससे इलाज ज्यादा सुरक्षित और सटीक हो रहा है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 15, 2026, 06:28 PM|Updated: Jun 15, 2026, 06:28 PM
डॉक्टरों का काम आसान या बड़ा बदलाव? अब AI रखेगा ECMO ट्रीटमेंट का पूरा हिसाब-किताब
Image Credit: AI Use In ECMO Treatment

AI Use In ECMO Treatment: जब गंभीर मरीजों को बचाने में वेंटिलेटर भी जवाब देने लगता है तो इसे एक्मो सपोर्ट दिया जाता है. यह तकनीक चिकित्सा की सबसे जटिल तकनीकों में से एक है. मरीज को ECMO पर कब रखा जाए, कितने समय तक रखा जाए और कब हटाया जाए, जैसे निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं. अब इन निर्णयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर्स की मदद कर रही है. शनिवार को जयपुर में आयोजित एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस एक्मो कनेक्ट 2026 में एक्सपर्ट्स ने यह जानकारी दी.

कॉन्फ्रेंस के ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी डॉ. प्रतीक कूलवाल और चेयरमैन डॉ. शब्बर एचके जोड ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट्स ने भाग लिया जिन्होंने एक्मो तकनीक के सही इस्तेमाल इसके परिणाल और इस क्षेत्र में आई नवीनतम तकनीकों को साझा किया. इस दौरान डॉ. राकेश गोदारा ने हाइपरकैप्निया, हाइपोक्सेमिया, एआरडीएस, सीओपीडी तथा ईसीसीओ2आर और वीवी ईसीएमओ के बीच चयन के मानकों पर चर्चा की. डॉ. किशोर मंगल ने कोविड काल से मिले अनुभवों, अल्ट्रा-प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन, अवेक ईसीएमओ तथा प्रोन पोजिशनिंग के साथ एक्मो की रणनीतियों पर जानकारी दी. वहीं डॉ. गीतेश मंगल ने कार्डियोजेनिक शॉक, मायोकार्डाइटिस, एसटीईएमआई शॉक और एक्स्ट्राकोर्पोरियल सीपीआर की नवीनतम अवधारणाओं को प्रस्तुत किया. इसके अलावा डॉ. प्रमोद सरवा, डॉ. अमित मेहता, डॉ. अतुल पुरोहित, डॉ. गौरव भार्गव, डॉ. शुभम शर्मा आदि ने भी अलग अलग सेशन में जानकारी दी. अंत में एक वर्कशॉप भी आयोजित की गई जिसमें सिम्युलेटर पर एक्मो मशीन को मैनेज करना सिखाया गया.

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काफी सारे डाटा देने के बाद अब एआई लगा रहा इलाज के परिणाम का अनुमान
डॉ. शब्बर ने बताया कि हजारों मरीजों के आंकड़ों का विश्लेषण कर मृत्यु जोखिम, संभावित जटिलताओं और उपचार के परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं. ये मॉडल डॉक्टर्स को यह समझने में सहायता देते हैं कि किस मरीज को एक्मो से सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है. एक्मो से मरीज को सुरक्षित रूप से हटाने का है. मशीन लर्निंग आधारित प्रणालियां यह आकलन करने में मदद कर रही हैं कि मरीज का हृदय और फेफड़े अब स्वयं पर्याप्त काम करने की स्थिति में हैं या नहीं. इससे अनावश्यक जोखिम कम हो सकते हैं. हालांकि एआई डॉक्टरों का विकल्प नहीं बनेगी, बल्कि एक “डिजिटल सहायक” की तरह काम करेगी. इससे उपचार अधिक सटीक, व्यक्तिगत और सुरक्षित होगा तथा गंभीर मरीजों के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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