Rajasthan Air Pollution: राजस्थान रेड जोन से बाहर आ गया है, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है. हालांकि, भिवाड़ी (272) और चूरू (218) में अब भी प्रदूषण बना हुआ है. प्रदूषण, कोहरे और गलन के बीच अस्थमा व एलर्जी से बचाव के लिए लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 26, 2025, 09:02 AM IST | Updated: Dec 26, 2025, 09:02 AM IST

रेड जोन से बाहर निकला राजस्थान!फिर भी भिवाड़ी-चूरू ने बढ़ाई टेंशन, पढ़ें पूरी अपडेट

Rajasthan AQI: राजस्थान के निवासियों के लिए पर्यावरण के मोर्चे पर एक अच्छी खबर सामने आई है. लंबे समय तक वायु प्रदूषण की मार झेलने के बाद अब राजस्थान रेड जोन से पूरी तरह बाहर हो गया है. हालिया आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के अधिकांश शहरों में वायु गुणवत्ता (AQI) में सुधार दर्ज किया गया है, जो आमजन के स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा संकेत है.

केवल दो शहरों में स्थिति चिंताजनक
प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हवा की गुणवत्ता सुधरी है,लेकिन औद्योगिक और विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अभी भी दो शहरों में प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में बना हुआ है.भिवाड़ी जहां AQI 272 दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक है.चूरू में प्रदूषण का स्तर 218 दर्ज किया गया है.वहीं इन दो शहरों को छोड़कर राजधानी जयपुर सहित अन्य प्रमुख केंद्रों में प्रदूषण का ग्राफ काफी नीचे आया है.

कोहरे और स्मॉग का दोहरा हमला
प्रदूषण कम होने के बावजूद, सर्दियों के घने कोहरे ने नई चुनौती पेश कर दी है. वातावरण में मौजूद नमी और बचे-खुचे प्रदूषक कण मिलकर 'स्मॉग' जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं.

सुबह-सुबह ऑफिस जाने वाले लोग,स्कूल जाने वाले बच्चे और मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले बुजुर्गों को भारी परेशानी हो रही है.खराब विजिबिलिटी और गलन भरी हवाओं से बचने के लिए लोग अब दोबारा मास्क का सहारा ले रहे हैं, ताकि सीधी ठंडी हवा और सूक्ष्म कण फेफड़ों तक न पहुंचें.

स्वास्थ्य पर असर और सावधानियां
प्रदूषण के स्तर में उतार-चढ़ाव और बढ़ती ठंड के कारण जयपुर समेत कई शहरों के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है. डॉक्टरों के अनुसार प्रदूषण और मौसम की वजह से बीमारियां तेजी से फैल रही हैं.

जैसे-अस्थमा और सांस की तकलीफ जिसकी वजह से कोहरे में दबे प्रदूषक कण सांस के मरीजों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं.शुष्क हवा और धूल के कारण त्वचा संबंधी रोगों में इजाफा हुआ है.स्मॉग के कारण आंखों में लालिमा और पानी आने की समस्या आम हो गई है.

इसलिए इससे बचने के लिए सलाह दी जाती है कि बाहर निकलते समय N-95 मास्क का प्रयोग करें.आंखों को बार-बार ठंडे पानी से धोएं और हाइड्रेटेड रहें.बुजुर्ग और हृदय रोगी सुबह बहुत जल्दी घर से बाहर निकलने से बचें

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

